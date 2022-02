Klart: Hammarby presenterar ny assisterande tränare

Hammarby gick nyligen ut med att Marti Cifuentes är ny huvudtränare i klubben. Samtidigt har föreningen under senaste tiden varit på jakt efter en ny assisterande tränare. Under onsdagen meddelar Bajen att Ivan Piñol Zoroa kommer in som ny assistent.

Zoroa kommer, precis som Cifuentes, från Katalonien.

- Det var bestämt från början att Martí skulle ta in en assisterande tränare som är insatt i hans metodik och filosofi, och valet föll på Ivan. De känner till varandra sedan tidigare, och har gått samma skola. Dessutom är Ivan familjär med skandinavisk fotboll. Han kommer närmast från KuPS i Finland, och var även en kortare tid i AFC Eskilstuna. Vi är väldigt glada att han är här och ser fram emot att samarbeta med honom, säger sportchefen Jesper Jansson i en kommentar på klubbens hemsida.

Zoroa är också glad över att få börja arbeta i Hammarby.

- Jag uppskattar verkligen att få chansen att få jobba i den här anrika klubben, och jag kommer ta mig an uppgiften med hela mitt hjärta. Martí en topptränare, och vi ser fotboll på samma sätt. De lag han har tränat har varit offensiva, modiga lag, och det är en ära att få jobba med honom, säger han.

Cifuentes ser i sin tur också fram emot att jobba ihop med Zoroa.

- Jag är väldigt glad att Ivan kommer till oss. Han passar perfekt in i den profil vi satte för den här rollen - en person som känner till den fotbollsfilosofi jag står för, och en tränare med internationell erfarenhet och kännedom om skandinavisk fotboll. Han är en väldigt skicklig tränare och en väldigt bra person, säger chefstränaren.

Vidare meddelar Jesper Jansson att det är klart att Nenad Djordjevic är ny huvudtränare i HTFF i ettan norra.

- Vi har också just gjort klart med Nenad Djordjevic som tar huvudtränaruppdraget i HTFF. Där han kommer jobba tillsammans med bland andra Gustav Petersson som är fystränare och nutritionscoach, som är med oss här i Marbella för att stärka upp runt fysträningen på lägret. Vi kommer att presentera hela vår ledarstab mer ingående när vi har samtliga på plats, säger sportchefen.