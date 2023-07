Klart: Mjällby lånar ut Yusuf Abdulazeez

Yusuf Abdulazeez, 21, har fått nöja sig med ett inhopp i allsvenskan den här säsongen.

Nu lånas den offensive pjäsen ut.

Han kommer att representera superettan-jumbon Skövde AIK under hösten.

- Yusuf är en spelare som vi fortsatt tror väldigt mycket på. För att utvecklas ytterligare tror vi en lösning med speltid i Superettan och Skövde AIK är en bra lösning, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson i ett uttalande.

Skövde AIK:s dito Per Åstemo:

- Vi har haft en dialog över tid med Mjällby kring spelare som skulle kunna passa bra in hos oss. Så det känns mycket bra nu när bitarna fallit på plats och Yusuf kommer till oss på lån året ut. Vi liksom Mjällby tror mycket på Yusuf och att han kommer ta ytterligare kliv i sin fotbollskarriär ju mer han får spela. Yusuf är en kraftfull offensiv spelare som kan användas på flera positioner. Det är däremot som forward vi framförallt ser honom hos oss under hösten. I och med Yusuf så får vi en ny dimension i hur vår tränarstab kan formera laget under resterande del av säsongen, säger han i ett uttalande på Saiks hemsida.

Annons

På lördagen meddelade Skövde AIK att man går skilda vägar med de offensiva spelarna Emil Bellander och Linus Mattsson.

Abdulazeez, som ansluter till Skövde AIK efter matchen mot IFK Norrköping på söndagen, kom Mjällby förra sommaren och sitter på ett kontrakt till och med 2025.