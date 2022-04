Klart: Novakovic får ny roll i AIK

AIK meddelade under tisdagen att Nebojsa Novakovic, 57, får en ny roll som "övergångstränare". Klubbikonen har under senaste åren haft en roll som rör individuell träning i den äldre delen av pojkakademin, men framöver kommer han att "följa spelare i flödet från U till A i vardagen", samt "följa upp och stötta spelare med avtal i AIK:s A-lag som är utlånade eller som på annat sätt ännu inte fullt ut slagit sig in i AIK:s A-trupp".

- Rollen som övergångstränare är dels en förstärkning av vikten kring en sammanhållen verksamhet och syn på spelarutveckling från U till A, med utgångspunkt från den enskilda spelarens färdigheter och behov. Men det är dels ett tydliggörande kring AIK:s fortsatta arbete och ambitioner för att omhänderta spelares övergång från juniorfotboll till seniorfotboll och etablering i AIK:s A-lag, säger Johannes Wiklund, akademichef i AIK.

Novakovic spelade i AIK mellan 1997 och 2001 och har i flera år varit involverad i föreningen i olika roller, både i A-laget och i akademin.