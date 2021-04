Klart: Nya krispengar till fotbollen - så mycket får elitklubbarna

Herrallsvenskan

Malmö FF 4 045260 Hammarby 3 286446 AIK 3 091989 Djurgården 2 444496 IFK Göteborg 2 165550 IFK Norrköping 2 049461 Helsingborgs IF 1 383645 IF Elfsborg 1 312043 BK Häcken 1 164491 Kalmar FF 1 055032 Örebro 1 020428 Östersund 955091 IK Sirius FK 905650 Falkenbergs FF 745172 Mjällby AIF 616366 Varbergs BoIS 561915 * Summa 26 803 034

Superettan:

GIF Sundsvall 382 338 Halmstad 320 454 Östers IF 274 896 AFC Eskilstuna 253 976 GAIS 249 686 Örgryte IS 234 471 Jönköpings Södra IF 233 528 Västerås SK FK 205 610 Trelleborgs FF 190 161 IK Brage 171 178 Degerfors IF 163 776 Norrby IF 106 850 Ljungskile SK HF 106 784 Dalkurd 95 677 Akropolis IF 87 571 Umeå FC 78 224 * Summa 3 155 178

Damallsvenskan:

Umeå IK FF 642 400

Linköpings FC 383 379

Vittsjö GIK 369 227

KIF Örebro DFF 361 503

Piteå IF DFF 266 328

FC Rosengård 206 343

Eskilstuna United DFF 165 868

IK Uppsala Fotboll 157 855

Kristianstads DFF 133 442

BK Häcken FF 62 052

Djurgårdens IF FF 56 142

Växjö DFF 23 653

* Summa 2 828 192

Elitettan

AIK 672 440

Älvsjö AIK 287 782

Bollstanäs SK 233 463

Hammarby IF FF 221 563

Mallbacken IF Sunne 98 942

Morön BK 69 409

Kvarnsvedens IK 68 612

Jitex Mölndal BK 64 623

IFK Kalmar 60 540

Sunnanå SK 56 263

IF Brommapojkarna 50 262

Alingsås FC United 45 601

Lidköpings FK 31 570

Sandvikens IF 16 526

* Summa 1 977 596



Frisläppande av tidigare innehållna betalningar