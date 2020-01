Klart: Så visar C More matcherna från de svenska klubbarnas försäsongsläger

C More visar flertalet av matcherna från de allsvenska klubbarnas försäsongsläger med start i slutet av januari. Även samtliga matcher från svenska cupen sänds på C More.

Fotbollsfebern på C More är fortsatt hög. Uppemot 20 matcher från de allsvenska klubbarnas försäsongsläger utomlands kommer att visas på C More. Bland annat AIK och Malmö FF:s matcher i Marbella, Hammarbys matcher i Portugal samt IFK Norrköpings matcher mot Bröndby och FC Köpenhamn i Atlantic Cup visas på C More.

I mitten av februari startar den svenska tävlingssäsongen på riktigt med Svenska Cupen på C More, där det har nu blivit dags för gruppspelet. De 32 kvalificerade lagen till gruppspelet har fördelats i åtta olika grupper. Gruppvinnarna går till slutspel och cupvinnaren erhåller, förutom cuptiteln, även en prestigefylld Europaplats. C More sänder precis som tidigare år samtliga 55 matcher från svenska cupen.

- Svenska cupen har växt år för år sedan formatet med gruppspel infördes för sex år sedan. I år är det mer prestigefyllt än på länge, där många storlag kämpar för att nå cuptiteln och på så sätt en Europaplats, säger Johan Cederqvist, kanalchef sportkanaler på TV4 och C More.

Spelschema, avsparkstider och kanaler för Svenska Cupen hittar ni här:

Alla allsvenska klubbars schema under försäsongen hittar ni här.