Klart: Sultan lämnar IFK - efter 34 år

IFK Göteborg meddelade under tisdagen att scouten Olle Sultan, 67, tackar för sig efter 34 års arbete i klubben. Han gjorde sina första scoutinguppdrag för Blåvitt under 1990, och känner nu att det är läge att kasta in handduken.

- Nu känner jag att det är dags att tacka för mig. Det har varit en fantastisk tid i Blåvitt. Jag har haft förmånen att få arbeta med många kompetenta och trevliga personer. Det har gett mig väldigt mycket både i mitt yrke och som människa, säger han på klubbens hemsida.

Sultan fortsätter:

- Jag har nog sett i snitt 20 matcher i veckan, många på plats men på senare år ännu fler tack vare exempelvis WyScout och andra program. Många av mina resor och de matcher jag har sett har varit i Skandinavien, men en hel del nere på kontinenten och i Afrika också. Det har varit ett väldigt spännande arbete och jag är glad som har varit en del av IFK Göteborg under alla dessa år.

IFK:s klubbdirektör Håkan Mild:

- Olle är en lojal lagspelare som har tagit sig an scoutingen på ett helt prestigelöst sätt. Han har aldrig tvekat att lägga ner själ och kraft i sitt arbete. Han har gett av sin tid och kunnande på ett föredömligt sätt, och på många sätt förkroppsligar han den kamratskap som är så viktig i vår förening. Jag och vi kommer att sakna honom. Vi önskar honom stort lycka till framöver, säger han.

Tekniska direktören Ola Larsson:

- Även om jag bara har arbetat med Olle i några månader så har han gjort ett stort intryck på mig. Han har ett väldigt bra fotbollsöga. Det är ingen överdrift att säga att han är mannen bakom många av den här föreningens bästa värvningar de senaste decennierna. Det är bara att lyfta på hatten och tacka för ett väl genomfört arbete för IFK Göteborg.

I dagsläget består därmed Blåvitts scoutingorganisation av chefsscout Stig Torbjörnsen och David Vukovic, som framöver blir scout på heltid.