Klubbarnas svar till SvFF: Gör om flera punkter i omtalade förslaget

Djurgårdens IF

Hammarby IF

IF Elfsborg

IF Brommapojkarna

I tisdags kunde Fotbollskanalen berätta om Svenska Fotbollförbundets nuvarande förslag till nytt regelverk rörande säkerhetsfrågor i allsvenskan och superettan, vilket det ska röstas om på representantskapsmötet i slutet av året.

Förslaget är ute på remiss just nu och klubbarna i de två högsta serierna kommer lämna in synpunkter på det via ligaorganisationen Svensk Elitfotboll.

Hittills har Sef och klubbarna själva legat lågt i media om hur de egentligen ser på SvFF:s förslag - men nu öppnar ligaorganisationens säkerhetschef Per Eliasson upp om saken.

Han ställer upp på en intervju med Fotbollskanalen efter flera dagars diskussioner inom Sef kring hur man vill förändra förslaget som ligger på bordet.

Annons

Ligaorganisationen kommer lämna in sitt remissvar på onsdag i nästa vecka men redan nu har man kommit relativt långt med att identifiera vilka punkter man accepterar och inte.

Innan klubbarna landat i ett slutgiltigt svar på SvFF-förslaget vill Eliasson inte gå in på detaljer kring hur man tänker, men enligt flera uppgiftslämnare till Fotbollskanalen vill Sef göra ändringar i en rad olika punkter. Vissa regelförslag är klubbarna helt emot och de vill man ta bort eller skriva om på ett omfattande sätt. Andra förslag vill man skruva på i mindre utsträckning.

- Just nu fokuserar vi på vår process att lämna in vårt remissvar. Det här är en översyn (av säkerhetsregelverket) som inte gjorts på tio år och vi är mitt i processen. Det vore fel av mig att föregripa något, säger Eliasson.

- Men det jag kan säga är att vi identifierat att vi har en avvikande uppfattning om ett antal av de förslagen som lagts fram. Och det är inga konstigheter. Det här följer den demokratiska processen. Vi kommer lämna våra synpunkter och sen har det en demokratisk gång.

Annons

Eliasson vill inte slå fast att det finns punkter som klubbarna helt vill ta bort, men han säger:

- Vi har en avvikande uppfattning kring punkter där vi ser att de svårligen kommer kunna genomföras så som de är utformade.

Han ger också ett exempel på en punkt som Sef kommer gå emot.

- Alla (klubbar) ska få ge sin bild (innan remissvaret skickas in) men om man ska ta en sådan fråga som den om placering av klacksektioner så ser vi att det blir svårt att just nu hitta en lösning (på SvFF:s förslag om att klackar enbart ska vara placerade på kortsidor), med det tidsperspektivet (treårig dispensmöjlighet är föreslagen) som finns. För oss är det en arrangörsfråga och den får man jobba med framåt i så fall.

En av punkterna som rört upp mycket känslor hos supportrar är förslaget om att banderoller ska granskas och godkännas. Vad tänker ni om den?



Annons

- Vi är som sagt i en process och jag vill inte föregripa den för mycket. Men den (frågan) är föremål för diskussion.

Generellt sett, vill ni ändra formuleringar i punkter eller vill ni ta bort punkter?

- Det finns nog en blandning. Det finns saker som är bra i förslaget, och det finns saker som man kanske ska flytta över till arenakrav istället. Sen finns det punkter som vi vill ha en diskussion om och så finns det punkter som vi har en ganska kraftigt avvikande uppfattning om.

- Det är naturligt i en process, att man har olika uppfattningar och att vi lämnar in vårt remissvar. Vi har en bra process inom Sef och en stor enighet. Vi har dessutom en bra dialog med SFSU i de här frågorna.

Han säger också:

- Det finns en stor enighet bland våra klubbar i de olika delarna. Men vi har 32 föreningar och 28 arenor med väldigt olika förutsättningar. Det här slår olika hårt. Vi måste hitta en balansgång som gör det rimligt för våra föreningar.

Annons

Har ni hunnit få synpunkter från SFSU som ni kommer ta ställning till inför remissvaret?

- Vi har fått ett antal inspel som vi tagit till oss av. vi har en bra dialog med SFSU.

SvFF:s förslag har mötts av skarp kritik från supporterrörelsen. En rad olika supporterföreningar, kopplade till olika klubbar, har framfört missnöje via uttalanden i officiella kanaler.

Paraplyorganisationen SFSU har lämnats utanför processen och har inte tillfrågats av SvFF när förbundet tagit fram punkterna, vilket också lett till kritik.

- Det är väldigt märkligt och konstigt, sa SFSU:s ordförande Isak Edén till Fotbollskanalen tidigare i veckan.

I oktober kommer SvFF:s slutgiltiga förslag på nytt säkerhetsregelverk presenteras. Själva representantskapsmötet äger rum den 29 november.