Klubbat: AIK ska inte neka Lindberg ansvarsfrihet

Inför AIK FF:s årsmöte under torsdagen hade en motion om att föreningen, som är majoritetsägare i AIK Fotboll AB (där elitverksamheten ligger), vid nästa veckas årsstämma (bolagets årsmöte) ska rösta för att neka styrelsen och förre vd:n Manuel Lindberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Motiveringen löd enligt följande:

"AIK Fotboll har under år 2023 lidit stor skada utav de många felbeslut som fattats av styrelsen och tidigare VD Manuel Lindberg. Styrelsen har godkänt att Manuel Lindberg utan tillräcklig kompetens för arbetet agera tf sportchef under en mycket längre period än vad som först kommunicerats utåt. Detta har lett till att ledningsarbetet i AIK Fotboll haft otillräckliga resurser under perioden och områden behövts nedprioriterats i syfte att täcka upp för Manuel Lindbergs arbete i flera olika positioner. Slutresultatet av detta upplägg och hur stora ekonomiska konsekvenser det fått för AIK är svårt att se i dagens läge".

Samt:

"AIK Fotboll måste kunna ha möjligheten att utkräva ansvar för den ekonomiska skada AIK Fotboll har drabbats av till följd av de beslut styrelsen och VD Manuel Lindberg tagit enligt ABL kap 29. §1".

Styrelsen i AIK FF, som till stora delar är samma som den i aktiebolaget, föreslog inför torsdagens årsmöte att motionen om nekad ansvarsfrihet skulle avslås. Man skrev i sitt svar att man "uppskattar engagemanget och omsorgen” för klubben och medgav att det funnits "brister" vad gäller resultatet för 2023.

"Vi förstår och delar besvikelsen över detta. Det är dock viktigt att påpeka att brister i resultat inte automatiskt innebär att det finns ett ansvar att utkräva. Beslut som tas inom ramen för en fotbollsklubbs verksamhet innebär ofta risker och osäkerheter. Ibland leder dessa beslut till framgång, ibland inte. Det är en del av verksamheten. Vi vill också påminna om att det är bolagets revisorer som har i uppdrag att föreslå beviljad eller nekad ansvarsfrihet för styrelsen och/eller VD. Deras bedömning bör vara vägledande i denna fråga", skrev styrelsen.

Personen som skrev motionen meddelade på årsmötet att han efter att ha läst årsredovisningen och styrelsens svar känner sig nöjd med den information han fått, och därför valde han att dra tillbaka sitt förslag.

Årsmötet röstade sedan för avslag, vilket alltså i slutändan var det enda alternativet som fanns.

Manuel Lindberg lämnade AIK i slutet av maj 2023, efter starka protester mot honom från supporterhåll.

Under torsdagens årsmöte ville avgående ordföranden Robert Falck "klargöra" några saker runt Lindberg.

- Manuel Lindberg sa självmant upp sig och har inte fått något avgångsvederlag. Däremot stod han under uppsägningstiden till styrelsens förfogande. Och han var mycket samarbetsvillig. Han svarade på frågor och redde ut saker som han fattat beslut om, sa Falck.

Robert Falck sa också att styrelsen under 2023 är självkritisk till att man lät Lindberg vara både vd och tf sportchef under en för lång tid. Han förklarade att rekryteringen av en ny sportchef drog ut på tiden.

- Det är svårt att rekrytera sportchefer. Nu är vi mycket nöjda med Thomas Berntsen. Han är duktig och etablerad. Han har gjort bra ifrån sig hittills.

Vidare är Falck tydlig med att turbulensen runt vd- och sportchefsposten i fjol blev kostsamt rent sportsligt för AIK.

- Det är bara att läsa i tabellen för allsvenskan 2023. Vi blev elva, och det är vi inte nöjda med. Vår målsättning är att vi ska vara med i toppen, att nå topp tre.