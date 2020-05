Klubbat: Regeländringar i allsvenskan - fem byten tillåtet

Tidigare har The International Football Association Board, Ifab, beslutat att tillfälligt tillåta fem i stället för tre byten under en och samma match. Det har Bundesliga valt att implementera under sin omstart och så kommer även bli fallet när allsvenskan, svenska cupen, damallsvenskan, superettan och elitettan drar igång eller återupptas.

Svenska Fotbollförbundets förbundsstyrelse klubbade under ett möte på torsdagskvällen igenom att tillåta fem byten i en och samma match, men under vissa premisser.

Lagen får byta spelare vid högst tre tillfällen och om båda lagen genomför byten vid samma tillfälle är ett tillfälle förbrukat. Vid förlängning tas outnyttjade bytestillfällen med och lagen får dessutom ytterligare ett bytestillfälle, utöver paus, dock fortfarande med kruxet att man bara får ersätta fem spelare. Bestämmelsen gäller över 2020.

En annan tillfällig regeländring är att fler ersättare kommer att tillåtas värma upp. Nu får fem spelare värma upp samtidigt, i normala fall är det tre.

Vidare klubbade även SvFF igenom ett extra transferfönster. Klubbarna får värva spelare från 31 maj till 13 juni.

Allsvenskans planerade startdatum är 14 juni. I morgon väntas fotbollen få grönt ljus av Folkhälsomyndigheten att dra igång.