Kompanjonerna pekade ut Kindberg som hjärnan bakom brotten - men ändrade sig

Under måndagen väcktes åtal mot Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg (som har en time out från styrelsearbetet i klubben). Bland annat åtalas han för grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks på ett olagligt sätt ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till Sollefteåbons företag. Därefter ska pengar förts vidare in i ÖFK och Driftaren AB (ägs av klubben).

Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. Totalt ska osanna fakturor värda 11,8 miljoner skickats. Vidare misstänks Sollefteåbons företag ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren värda 3,8 miljoner kronor.

Fotbollskanalen kunde under måndagen berätta att det i förundersökningen framkommer att Daniel Kindberg erkänt brott i sitt tredje förhör med Ekobrottsmyndigheten, men att han efter att ha släppts på fri fot och bytt advokat kovänt. Kindberg erkände delaktighet och uppgav i det tredje förhöret att syftet bakom upplägget varit att "få medel till Östersunds Fotbollsklubb". Men därefter har han uppgett att han inte "känner igen sig i beskrivningen som ges" av det tredje förhöret och att han alltjämt förnekar brott. Hur han förklarar sitt agerande i det tredje förhöret? Kindberg menar att han var pressad och ville släppas på fri fot.

Men i förundersökningen framgår också att både Sollefteåbon och Peabmannen i förhör har beskrivit Kindbergs roll i det misstänkta förloppet som central. Sollefteåbon, som anhölls och häktades innan de två andra misstänkta plockades in av Ekobrottsmyndigheten, har till exempel uppgett att Kindberg gjort ”mest” av de inblandade. Sollefteåbon erkände först brott och det var då han sa att han ”varit med på ett hörn” och att ”de andra personerna är också delaktiga”. Vidare uppgav han vid tillfället att han ”gjort minst” medan Kindberg gjort ”mest”.

I inledande förhör sa Sollefteåbon att fakturor saltats och att hans företag tagit betalt för mer timmar än vad det borde ha gjort. Viss del av det arbete som företaget har fakturerat för har utförts, har Sollefteåbon uppgett i förhör. Vidare har han berättat att fakturor saltats i flera år och att han fick de projektnummer som skulle skrivas på fakturorna av Kindberg, som i sin tur inhämtat informationen från Peabmannen.

”(Sollefteåbon) förmodar att det är Daniel (Kindberg) som sagt till honom att skriva de osanna fakturorna till Peab”, går att läsa i förundersökningen om hur upplägget kom till.

Peabmannen har i sin tur också beskrivit att han blev en del av upplägget efter initiativ från Kindberg. I Peabs internutredning, som gjordes av Modum kopplat till brottsmisstankarna, står det följande om ett samtal som Peabmannen haft med utredarna:

"Det började med att DK (Daniel Kindberg) framförde önskemål om att Peab skulle använda (Sollefteåbons företag), som redan användes av Peab, för att utföra mer arbete. Detta för att (Sollefteåbons företag) skulle sponsra ÖFK. Någon gång, troligen vid årsskiftet 2013/14 presenterar DK ett förslag där (Sollefteåbons företag) arbeten skulle läggas upp som en sidoentreprenad och där kostnaderna för (Sollefteåbons företags) fakturor skulle hämtas tillbaka genom fakturering till Östersund Exploatering AB. (Peabmannen) uppfattade att det då såg ut som en vanlig sidoentreprenad. Samtidigt säger han att DK var väldigt övertygande och eftersom han representerade en stor kund så kanske inte (Peabmannen) satte sig in i affären som han borde”.

När Peabmannen satt anhållen erkände han i förhör att han har "kunskap om" att fakturor från Sollefteåbons företag är osanna. Han såg det då som möjligt att Sollefteåbons företag gjort "några mindre jobb" men att fakturorna i övrigt är osanna. Vidare berättade Peabmannen att han fått uppgiften om vilka projekt fakturorna skulle kopplas till från Daniel Kindberg. På en fråga från Ekobrottsmyndigheten om han anser att upplägget kommit till i ”samförstånd” mellan honom och Kindberg var Peabmannen tydlig med att han själv inte fattat några beslut utan att det är ”Daniel (Kindberg) som har bestämt hur det ska vara”.

I ett förhör med Ekobrottsmyndigheten har också en av de två anställda hos Modum som sammanställt internutredningen berättat att Peabmannen under de två samtal som man hade med honom ”återkom till att Daniel Kindberg var väldigt drivande”. Enligt personen från Modum visade Peabmannen under samtalets gång att han hade ”bra kontroll över vad han har gjort”. Så har det dock inte alltid varit, enligt Peabmannen själv. I Peabs internutredning står det att han i ett samtal med utredarna uppgett att det var först efter ett tag som han insåg att han attesterade felaktiga fakturor. Då ska Peabmannen ha börjat känna oro, varpå Kindberg ska ha sagt att allt var "ok och att han (Peabmannen) skulle fortsätta attestera och fakturera enligt plan". Peabmannen har i förhör uppgett att han själv inte har tjänat någonting på upplägget. Varför Peabmannen har varit en del av upplägget? Det säger han själv att han inte kan förklara.

"Det har man frågat sig faktiskt, ett antal gånger", har Peabmannen sagt i ett förhör med Ekobrottsmyndigheten.

Utöver att Kindberg ska ha varit ”övertygande” och ”drivande” har Peabmannen i förhör förklarat att ÖFK-ordföranden är en "person som man hjälper" och att han "har högaktat" Kindberg.

OBS! Texten fortsätter under faktarutan.