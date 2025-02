Kompisgängen i Blåvitt - och det gör de på fritiden: "Han glider runt!"

Stämningen har varit på topp i IFK Göteborg under lägret i Portugal.

Spelarna är tydliga med att alla är vänner med alla - men självklart finns det kompisgäng som i alla lag.

Med hjälp av tio Blåvitt-spelare har Fotbollskanalen tagit sig in bakom kulisserna.

***

GUSTAV SVENSSON

Vem hänger du mest med i laget?

- Nu är det Agge (Erlingmark), Dahlberg, Adam (Carlén), Oscar (Pettersson), Ramon (Pascal Lundqvist)… Uno-ligan! Vi har en liten grupp där.

- Men jag tycker att hela gruppen är transparent. Det är inte så att det finns några grupperingar på det sättet, men det blir naturligt att man hänger mer med vissa.

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Uno! Men jag tog även med mig lite brädspel i år. Risk, Hitster och lite pokermarker.

***

AUGUST ERLINGMARK

Vem hänger du mest med i laget?

- Mycket med Dahlberg, min gamla roomie från U21. Även Carlén, "OP" (Oscar Pettersson), Ramon (Pascal Lundqvist), Gurra (Svensson).

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Det blir rätt mycket Uno på kvällarna. Jag är en sån kortspelstorsk. Det är jävligt kul asså. Vi spelade däremot något spel där man skulle bluffa häromdagen… Det var inte kul. Jag har svårt för att ljuga.

***

EMAN MARKOVIC

Vem hänger du mest med i laget?

- Mest med de norska och danska spelarna. Men egentligen med allihop.

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Just nu inget särskilt. Efter träningarna har vi mest varit på rummen, that's it. Ser på serier eller film, så har det varit nu i början på lägret när vi har tränat hårt och varit slitna.

***

LINUS CARLSTRAND

Vem hänger du mest med i laget?

- Jag sover med Linus Dahlgren nu. Det har jag inte gjort innan, då har jag sovit med Elis (Bishesari), men jag hänger mest med de yngre. Felix (Eriksson) och jag har hängt ihop sedan vi var elva år. Men egentligen alla unga. Imam (Jagne) ibland också, han glider runt lite! Han är jävligt skön.

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Efter den första träningen och lunchen brukar jag sova en stund. Jag är jävligt trött efter träningarna. Annars spelar vi mycket kort vi yngre. Lite poker, "gurka".

***

TOBIAS HEINTZ

Vem hänger du mest med i laget?

- Det är först och främst norrmännen, Trondsen och Eman (Markovic), men även Imam (Jagne) och Ramon (Pascal Lundqvist). "Abbe" (Abundance Salaou) och Rockson (Yeboah) med.

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Ingenting alls alltså. Jag gillar att spela kort och så men här nere har det bara blivit Netflix och Youtube. För mig som kom hit lite efter fysiskt har jag bara behövt vila kroppen mellan passen.

***

IMAM JAGNE

Vem hänger du mest med i laget?

- Jag bor med Heintz, så vi har hängt ganska mycket. Sen hänger jag en del med de två juniorerna som kom från U19 också, Alfons (Borén) och Leo (Radakovic). Helt otippat! Men de är riktigt goa.

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Jag och Heintz sitter bara inne på rummet och kollar serier eller snackar skit. Jag kollar på Entourage och han kollar på Night Agent, som han försöker få in mig på. Men jag gillar inte så mycket såna serier. Jag är mer chill, jag är inne på telefonen mycket samtidigt. Jag pallar inte serier där man måste hålla på att fokusera hela tiden.

***

RAMON PASCAL LUNDQVIST

Vem hänger du mest med i laget?

- Imam (Jagne) hänger jag mycket med. "PD" (Pontus Dahlberg), Gurra (Svensson), Agge (Erlingmark), Carlén, "OP" (Oscar Pettersson).

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Uno. Mycket Uno. Men det är kul. Jag hade lite problem i början. Jag hade knappt spelat Uno innan jag kom hit, men nu har jag vuxit.

***

ADAM CARLÉN

Vem hänger du mest med i laget?

- Det blir mest Oscar Pettersson. Vi bor ihop. Men även Agge (Erlingmark), Dahlberg, Gurra Svensson, Ramon (Pascal Lundqvist). Vi är ett ganska stort gäng som hänger.

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Vi har kört på ganska bra här så det blir mycket vila emellan. Men det blir lite Uno, lite poker, bara tjöta lite. Vi spelade golf vår lediga dag med. Där har Noah Tolf bäst handikapp (5,7), men Agge och Gurra var vassast den här gången.

***

ELIS BISHESARI

Vem hänger du mest med i laget?

- Det är vi unga. Jag, Benjamin (Brantlind), Linus (Carlstrand), Felix (Eriksson), Linus Dahlgren, Noah Tolf och sen Alfons (Borén) och Leo (Radakovic).

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Vi chillar på varandras rum. Kollar på olika grejer, skrollar på Tiktok.

***

NOAH TOLF

Vem hänger du mest med i laget?

- Linus, Felix, Benjamin, Elis… Alla de yngre.

När ni inte spelar fotboll, vad gör ni helst då?

- Då chillar vi mest på rummet. Ibland åker vi in till stan med bilen och bara tar det lugnt. Det är inget avancerat, det finns inte så mycket att göra här ute.

Fotnot: Frågorna ställdes till spelarna innan Oscar Pettersson blev såld till Go Ahead Eagles.