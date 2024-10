Kosugi om vattenfirandet: "Haha, jag var törstig"

Efter att Samuel Dahl såldes till Roma har Keita Kosugi fått mycket speltid i Djurgården. Under söndagen kom också första målet i den blårandiga tröjan för vänsterbacken. Mot Kalmar klippte han till efter en hörna och fick se bollen touchas in i nät via en KFF-spelare.

- Jag är väldigt glad för det. Men vi borde ha vunnit matchen. Vi hade många möjligheter för att göra mål, säger talangen efter 1-1-mötet.

- I första halvlek hade vi det lite tufft men i andra halvlek blev vi bättre. Vi pressade högt tillsammans och var mer aggressiva.

Kosugi tycks ha en avslappnad inställning till den uppnådda milstolpen att ha gjort ett mål för Djurgården. Faktum är att han firade sin fullträff genom att springa ut till avbytarbänken för att dricka vatten. Först därefter gjorde han en målgest upp mot läktaren.

Japanen skiner upp rejält när firandet kommer på tal.

- Hahaha. Jag var bara törstig. Jag behövde dricka.

Han ville inte flyga i väg i sina känslor med tanke på ställningen i matchen.

- Det förändrade inte situationen markant. Det stod 1-1, så vi behövde ett mål till.

18-åringen berättar vidare att han känner att han hela tiden tar steg i Djurgården.

- Jag har anpassat mig till laget. Jag vet hur jag ska försvara och bidra till laget. Jag kommer fortsätta försöka förbättras framöver.

Efter 1-1 mot KFF ligger Djurgården trea i allsvenskan, på samma poäng som tvåan Hammarby. Ner till fyran AIK har laget två poäng. En topp tre-placering säkrar Europa-spel till nästa säsong.

- Jag följer de andra resultaten men jag bryr mig inte allt för mycket. Vi vill bara fokusera på oss själva, säger Kosugi om toppstriden.