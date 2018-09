Kroon missar MFF-mötet: “Blir för tajt”

Simon Kroon skakade sig när Östersund mötte Sundsvall i slutet av augusti. I matchen därpå fanns han inte med och i kvällens möte med Kroons tidigare klubb, Malmö FF, kommer han inte till spel.

- Han har problem. Imorgon (läs idag) blir för tajt för honom så han är inte med i truppen. Däremot är alla andra med och den senaste perioden har varit bra för att få tillbaka alla. Vi har haft mycket småskador men nu är alla tillbaka förutom Simon, säger ÖFK-tränaren Ian Burchnall till Östersunds-Posten.

Innan landslagsuppehållet mötte ÖFK Örebro på bortaplan och förlorade med 2-1. Då fick målvakten Aly Keita kliva av matchen och ersättas av Andreas Andersson, men nu är Keita tillbaka och finns med i truppen mot MFF.

- Han har varit fantastiskt så det är bra att han är tillbaka. Det är klart att det oroar när en målvakt är borta, men han har tränat bra i veckan och det är skönt att han är tillbaka, säger Burchnall.

Du ser mötet mellan Östersund och Malmö FF på C More Fotboll, Sportkanalen och kan streama matchen via cmore.se. Avspark klockan 18:00.