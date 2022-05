Kryss i Borås - efter dubbla stolpträffar från Djurgården

Under måndagen tog IF Elfsborg emot Djurgårdens IF på Borås arena. I hemmalaget var Johan Larsson och Per Frick tillbaka i startelvan - och i Blåränderna var Victor Edvardsen tillbaka från start efter det kortare inhoppet senast mot Helsingborg.

Djurgården inledde matchen bäst, men båda lagen hade svårt att skapa farliga målchanser under den första halvtimmen. I den 32:a matchminuten serverades Rasmus Alm ett jätteläge att bara peta in 1-0 efter inspel från kanten av Jeppe Okkels, men sköt över. Alm ville få med sig en straff i samband med situationen, men domare Andreas Ekberg valde att fria.

Bara minuter senare skulle Djurgården närma sig ett ledningsmål. Pierre Bengtsson skickade in ett lågt inlägg från kanten till en fristående Victor Edvardsen - som sköt i stolpen.

I halvtid var det två besvikna målsumpare som tog plats bakom intervjumikrofonen.

- Jag lär nog drömma mardrömmar om det sen, sa Rasmus Alm till Discovery+.

- Det är för dåligt. Det ska vara solklart mål från min sida. Men det är bara att trumma på så hoppas vi att det kommer i andra, sa Victor Edvardsen om sitt läge i slutet av den första halvleken.

I den andra halvleken drogs tempot ner något och präglades i stället av fysiskt spel. I den 50:e minuten blev Emmanuel Boateng liggandes kvar och tvingades sedermera också till byte.

I mitten av halvleken gick brandlarmet i gång på arenan efter att bortapubliken tänt pyroteknik. Matchen kunde dock återupptas strax därefter. På en frispark i matchens 80:e minut nickade nyss inbytte Joel Asoro i stolpen på frispark från Magnus Eriksson.

Båda lagen tryckte på för ett ledningsmål, där framför allt Elfsborg skapade press i slutminuterna, men mötet slutade till sist 0-0.

- Jag tycker inte det är någon större fotboll vi visar upp i dag, något utav lagen egentligen. Det gick lite i perioder. De har en jättenick i slutet på andra och vi har Alms chans i första. Det är väl det som händer i den här matchen. Men ja, en pinne, jag vet inte. På hemmaplan vill man gärna vinna, säger Johan Larsson i sändningen efter matchen.

Han är även kritisk mot sig själv och hans ytterbackskollega.

- Framför allt i första halvlek tycker jag att både jag och (Simon) Strand är helt ute ur matchbilden och vi vill gärna kunna använda oss två som ett extra vapen på sidorna där men det blir lite för tidiga bollar, lite för raka bollar som gör att vi inte får det där momentumet.

Magnus Eriksson är mer positiv - även om han anser att en boll borde ha hamnat i nät.

- Sammanfatta den här matchen är svårt. Jag tycker det är en bra bortamatch från vår sida. Vi har två i virket och jag tycker vi borde göra mål i alla fall. Men vi gör en bra bortamatch, Elfsborg är inte lätt.

Härnäst tar Djurgården emot Malmö FF på hemmaplan, medan Elfsborg gästar Sirius.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Jarjué, Strand - Boateng, Olsson, Römer - Alm, Frick, Okkels

Djurgården: Widell Zetterström - Bengtsson, Hien, Ekdal, Johansson - Eriksson, Schüller, Finndell - Radetinac, Edvardsen, Haksabanovic