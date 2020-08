Kryss mot Mjällby - Rydström: ”En av våra sämre matcher i år”

Sirius har imponerat under de inledande tolv allsvenska matcherna och hade inför torsdagens match mot Mjällby spelat ihop 17 poäng. Men under torsdagen när man tog sig an Mjällby på bortaplan såg det inte lika bra ut.

Efter att ha tagit ledningen på straff genom Mohammed Saeid i den 20:e minuten höll man i ledningen, i vad som var en händelsefattig match, fram till den 87:e minuten då den forne Sirius-spelaren Moses Ogbu kvitterade till 1-1 för Mjällby - som till slut även blev slutresultatet.

Sirius-tränaren Henrik Rydström var inte nöjd med sitt lags insats under torsdagen och gav en ärlig syn på matchen i en intervju med Upsala Nya Tidning efter matchen.

- Tycker att det är en dålig match, en av våra sämre i år. Tycker att vi inte är bra första halvlek och marginellt bättre i andra. Resultatet är väl rättvist om man ser till matchen. Det jag är besviken på är att vi inte alls löste upp deras defensiv och så faller vi in i ett slags långboll och kämpande och skrikande, förklarar Rydström till UNT.

Noterbart var även att Sirius bytte målvakt inför matchen. Lukas Jonsson har haft en tung period och under torsdagen fick Jonathan Viscosi chansen - samtidigt som han gjorde sin allsvenska debut.

- Vi tycker att vi har två rätt jämna målvakter och båda är duktiga. Sen har Lukas haft en tyngre period här de senaste matcherna, och då valde vi att byta. Jag tycker att "Jon" gör det jättebra, säger Rydström till UNT.