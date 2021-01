Kuggen lämnade J-Södra – ryktas till allsvenska klubbar: ”Känner mig redo för ett steg i seriesystemet”

Trots en stark säsong 2019 pratade Jönköpings Södras mittfältare Amir Al-Ammari ihop sig med huvudtränaren Andreas Brännström hur 23-årige mittfältaren kunde öka sin poängskörd. Sagt… och gjort. På 30 matcher i superettan noterades Al-Ammari för nio mål och sju assist.

- Jag tycker den kändes väldigt bra. En bra säsong där jag fick igång poängskörden, som jag vet att jag har haft i mig. Jag fick göra tio poäng i förra säsongen (2019) och inför denna så pratade jag med Brännström att jag på något sätt skulle kunna toppa det. Men att det bara skulle vara smådetaljer som skulle ändras, det gjorde jag och det blev bra.

16 poäng måste du vara nöjd med?

- Absolut, det är jag. Hade någon sagt det inför säsongen så hade jag tagit det alla dagar i veckan. Men jag hade en bra säsong 2019 och då hade jag tankar om att jag måste toppa det. Det gjorde jag så jag är väldigt nöjd.

Jönköpings Södra stod för en stark prestation denna säsong. När ligan summerades knep J-Södra en tredjeplats och fick chansen att kvalspel till allsvenskan 2021, men något allsvenskt spel blev det inte då KFF vann dubbelmötet med totalt 4-1.

- Självklart väldigt hårt. Jag är från Jönköping och att ta upp laget i staden jag är uppväxt i hade varit enormt stort för mig. Men nu blev det inte så. Det är klart det är tungt. Men hade någon sagt inför säsongen att vi skulle spela kval, med 14 nya spelare inför försäsongen och som vi såg ut då, hade vi tagit det. I det stora hela så är jag väldigt nöjd med säsong, både för lagets skull och för min egen.

Efter säsongen meddelade J-Södra att huvudtränaren Andreas Brännström lämnade föreningen. Amir Al-Ammari berättar att det fanns diskussioner om att stanna i klubben och satsa igen nästa säsong men saknaden efter Brännström blev för stor.

- Brännström betyder otroligt mycket för mig och för min fotboll. När det stod klart att han lämnade kände jag att om jag ska ta nästa steg i min utveckling måste jag söka mig vidare. Jag har fått de säsonger jag vill i J-Södra där jag utvecklats både som människa och spelare. Jag känner mig redo för ett steg i seriesystemet. Just där och då kändes det väldigt rätt, att ta nästa steg.

Tidigare i år ryktades Al-Ammari till både Djurgården och Hammarby och nyligen pekade uppgifter på att Örebro SK vill värva mittfältaren.

- Om det blir utomlands eller allsvenskan, det får vi se. Men ett steg upp i seriesystemet är det jag siktar på.

Vad önskar du då?

- Att spela på en sådan hög nivå som möjligt och utvecklas hela tiden. Det är en process att kunna nå dit man vill. Så fortsätta jobba på och utvecklas så får jag se vart det tar mig.

Det har ryktats om allsvenska klubbar, hur känns det?

- Det är smickrande. Är det någonting jag sitter och funderar över just nu så har jag en dialog med min agent. Det blir en balansgång mellan att ha tålmodig och inte stressa fram något, så det blir så bra som möjligt. Just nu har vi en dialog dagligen där vi funderar över saken, så får vi se. Min agent sköter allt, han säger till när allt blir mer konkret och då blandas jag in.