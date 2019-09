Kujovic hjälte efter tung tid: ”Ville bara stanna tiden och höra jublet”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgården presenterade tidigare i sommar förre Norrköping-anfallaren Emir Kujovic, 31. Anfallaren vann under guldsäsongen, med Peking 2015, allsvenska skytteligan, men har under senaste åren fått knapp speltid och haft det svårt med målskyttet i Belgien och i Tyskland.

Djurgården-tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf beskrev, vid värvningen, 31-åringen som en ”bonusspelare” med anledning av bakgrunden med knapp speltid, men trots det gick Kujovic under måndagen in och levererade i tredje allsvenska inhoppet med dubbla mål till seger mot Helsingborgs IF på Tele2 Arena.

Kujovic var lycklig när han mötte pressen.

- Det känns fantastiskt att spela fotboll och göra mål igen. Det är en känsla jag gillar och det är väldigt skönt, säger han.

- När jag var där ute och värmde upp tänkte jag att jag skulle avgöra. Det var de bilderna jag hade och jag gjorde det, fortsätter han.

Anfallaren berättar han njöt av att få fira med supportrarna.

- Jag vet inte hur många målgester jag gjorde. Jag måste kolla, men det var riktat mot fansen. Jag ville bara höra det där vrålet. Det är svårt att förklara känslan när man gör mål. Det är mycket känslor. Jag ville bara stanna tiden och höra jublet, säger Kujovic och fortsätter:

- Jag måste säga att jag är imponerad av fansen. De är riktigt grymma och gav mig extra energi att komma in och avgöra.

Hur var det att få göra mål efter en tung tid i Tyskland?

- Det är klart att det har varit en lite tung period med inte så mycket matcher i Tyskland, men jag har tränat på hårt och en liten del av belöningen kom nu, men det är bara en match, säger anfallaren.

Det pratades om att du skulle behöva tid att komma igång - men nu gick det snabbt. Var du beredd på att leveransen skulle komma redan nu?

- Det är klart jag gjorde trodde på det, men jag insåg också vid första matchen och inhoppet att det nog skulle kunna ta lite tid. När man inte spelat på länge är det svårt att bara träna och köra extra. Det är inte samma sak. Man måste spela matcher för att få matchtempot och det saknade jag. Jag insåg att jag behövde lite tid och de insåg nog det också.

Är du redo för att starta eller spela 90 minuter framöver?

- 90 minuter vet jag inte, men jag är i varje fall redo att starta. Jag hade kunnat starta i dag om jag hade fått göra det, men sedan hade jag nog inte klarat 90 minuter. Vi får se.

Djurgården gick, i och med segern, upp i serieledning, men har endast en poäng ner till AIK och tre poäng ner till Malmö FF på tredjeplats i allsvenskan. Kujovic vill dock bara fokusera på Djurgårdens kommande matcher.

- Jag kollar inte så mycket på det. Vi ligger där uppe nu och gör vi vårt kommer vi att ligga kvar där uppe. Sedan spelar det ingen roll vad de andra gör, då inte vi är trea eller fyra och måste räkna med tapp från lag ovanför oss. Vi är längst upp och ska bara göra vårt.