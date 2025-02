Kujovic och Hellquist får tränarroller i Djurgårdens akademi

Emir Kujovic och Philip Hellquist är två ex-spelare med bakgrund i Djurgården.

Nu är de tillbaka i blårandigt.

Djurgården meddelar nämligen att Hellquist blir assisterande tränare i P19-laget.

- Vi välkomnar Philip Hellquist tillbaka till Djurgården som assisterande tränare i PA19. Philip har varit med oss sedan december, då Agon Mehmeti flyttade upp till A-laget. Nu har vi lyckats knyta upp honom över hela året och han kommer att jobba nära huvudtränare Ernesto Sivodedov, säger akademichef Joel Riddez i ett uttalande.

- Det finns många fördelar i det här upplägget och Philip var väldigt uppskattad när han kom hit i december. Han har med sig erfarenhet från Täby FK, där han varit med på tränarsidan i gymnasiet. Philip har ju en egen Djurgårdsbakgrund som akademispelare, där han sedan blev elitspelare i vårt A-lag med efterföljande proffskarriär. Så han blir ett väldigt bra komplement och stöd för spelarna.

Även Kujovic får en roll i P19-laget, det äldsta i akademin.

- Vi kommer att plocka in Emir Kujovic som ett individuellt stöd för spelarna i PA19. Det blir inte samma omfång tidsmässigt som för Philip, men Emir ska vara med så mycket som möjligt under våren. Han har ju jobbat med PA19 innan men behövde ta ett break under en period. Nu går han igenom en tränar-utbildning för före detta elitspelare och är väldigt motiverad för att satsa. Vi får in en superbra karaktär och han är väldigt duktig med grabbarna.

36-årige Emir Kujovic lämnade Djurgården efter säsongen 2021 och har därefter inte spelat för någon klubb på elitnivå. Ex-strikern var med och vann SM-guld 2019.

Philip Hellquist fostrades i Djurgården och tog sig upp i A-laget innan han lämnade för österrikiska Wiener Neustadt i början av 2015. 33-åringen kommer närmast från Täby FK där han var både spelare och individuell tränare.