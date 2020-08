Lagerlöf: "Folk tävlar i att hacka på Hammarby"

STOCKHOLM. Hammarby har halkat efter topplagen. Dif-tränaren Thomas Lagerlöf menar dock att krisstämpeln är klart överdriven. - Just nu tävlar väl folk i att hacka på Hammarby, säger Lagerlöf till Fotbollskanalen.

På söndagen ställs Djurgården mot Hammarby i allsvenskan. Det är ett Stockholmsderby där lagen kommer in med olika trender i bagaget. Bajen har bara en seger på de fem senaste omgångarna - samtidigt som Djurgården kommer in med stort självförtroende och tre raka segrar. Bajen är en bra bit efter toppen, och Dif har hakat på Norrköping och Malmö.

Följaktligen har det blivit mycket negativa skriverier kring läget i Hammarby och sportchef Jesper Jansson var efter senaste matchen tydlig med att resultaten inte varit bra nog.

- Jag ska erkänna att vi famlar lite i mörkret och har gjort det under en längre tid, sa Jansson efter matchen.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf har dock oerhört stor respekt för Bajens kapacitet och han menar att krisrubrikerna varit överdrivna.

- Just nu tävlar väl folk i att hacka på Hammarby men jag tycker inte alls att det ser så illa ut. Däremot, precis som vi var i inledningen på säsongen, så är det ”nästan bra” lite för ofta. Och när det är riktigt bra så är det under lite för korta perioder. Men de har fortsatt väldigt mycket kvalitet och de gör väldigt mycket bra saker under matcherna, sen kanske de inte håller i det över tid på samma sätt som förra året, säger Lagerlöf och fortsätter:

- Men jag tycker att det är överdrivet negativt, det som skrivs. Men det är väl så, det måste vinklas åt något håll och då blir det så. Jag har sett betydligt mycket bättre fotboll från Hammarby än vad det framgår när man läser och hör folk prata om Hammarby. Bra tränare, bra fotbollslag och väldigt mycket spetskvalitet i det laget. Vi kommer att behöva göra en väldigt, väldigt bra insats, men gör vi det så vet vi att vi har väldigt stor chans att plocka med oss tre poäng på söndag.

Ni har verkligen fått upp ångan, hur lyder förklaringen till det?

- Det var lite svajigt första matcherna, annars har det inte varit så illa heller, det var bara att vi släppte in några väldigt billiga mål bakåt och hade svårt att omsätta målchanserna i mål i några matcher. Det blev kryss när vi borde ha vunnit och så vidare. Egentligen har vi inte spelat så mycket bättre på slutet, det är bara att helt plötsligt ramlar målen in i stället. Jag tycker att vi har varit på gång ganska länge och sett ut som en lag under en lång period.

Lagerlöf och hans kollega Kim Bergstrand kan dessutom glädjas åt att man får tillbaka de båda nyckelspelarna Erik Berg och Jesper Karlström som var avstängda mot Varberg senast.

- Klart att konkurrensen ökar. Vi hade bra spelare på plan mot Varberg också men det är klart att med två så duktiga spelare så ökar det ju kvaliteten. Det blir en helt annan tyngd i truppen, fler spelare som håller hög allsvensk nivå.

Vad gäller eventuella nyförvärv har Bosse Andersson löpande kontakt med både Kerim Mrabti och Magnus Eriksson. Lagerlöf tycker dock inte att det är något måste att förstärka laget, även om han så klart inte skulle protestera mot att få in de två namnen.

- Det är bra fotbollsspelare, de namnen du nämner, så klart. Men vi tycker att vi har väldigt många bra fotbollsspelare här, nu. ”Chili” (Edward Chilufya) och Bärkroth är på väg tillbaka med och då får vi in speed. Vi fokuserar på de vi har här, för det är väldigt bra killar. Sedan får Bosse hantera frågor kring hur långt borta det är med eventuella nyförvärv och liknande.