Lahne uppges återvända till allsvenskan – detaljer från lån till ÖSK

Jack Lahne slog igenom stort i allsvenskan under 2018 och såldes efter fyra mål på 19 matcher med Brommapojkarna som 17-åring till franska Amiens i februari förra året. Efter en kortare lånesejour i AIK under våren förra året har Lahne varit kvar i Amiens, där han har haft svårt att slå sig in i det franska laget.

Efter bara en ligamatch och en cupmatch under den här säsongen ser han ut att på nytt bli utlånad till allsvenskan. Enligt Expressen är han nu bara detaljer från att bli utlånad till Örebro SK och han förväntas skriva på ett kontrakt i morgon, torsdag.

Flera allsvenska lag har visat sitt intresse för anfallaren, som enligt tidningen väljer ÖSK för att han tror att han har störst chans att få speltid där. I ÖSK finns anfallarna Agon Mehmeti, Isaac Boye och årets nyförvärv Erik Björndahl, som i fjol vann skytteligan i superettan när han spelade i Degerfors.

Lahne har meriter från spel i flera svenska ungdomslandslag, där han som högst har spelat i det svenska U18-landslaget. Lahne har noterats för ett mål på åtta minuters speltid i Ligue 1 den här säsongen. I AIK noterades anfallaren för ett mål på nio matcher.