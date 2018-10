Klubbar från Europas storligor scoutar BP:s stjärnskott: "Tänker inte på det"

Han var bara 15 år när han gjorde debut i Brommapojkarnas A-lag och han är yngste målskytt någonsin i klubbens herrlag efter att ha nätat mot Åtvidaberg i superettan förra året. Då var han 15 år och 271 dagar gammal.

I år har Jack Lahne blivit en startspelare i allsvenskan för BP och bland annat gjort tre mål. 17-åringens framfart går heller inte klubbar utomlands obemärkt förbi. Mot IFK Norrköping under onsdagen var klubbar som tyska Wolfsburg, Köln, danska FC Köpenhamn, turkiska Bursaspor, franska Lille och holländska Groningen representerade på plats på Grimsta IP. Om samtliga kollade in just bara Lahne? Oklart, men flera av dem har varit på plats vid ett flertal tillfällen i år - precis som Wolverhampton, Middlesbrough och Amiens.

Själv hävdar Lahne att han inte har koll på de blickar som riktas mot honom.

- Nej, jag tänker inte på det där så mycket. Jag tänker mer på vad jag ska göra här och nu, säger talangen.

- Jag ska hålla huvudet lågt och tänka på nästa match. Just nu är jag BP-spelare och jag ska göra allt jag kan för att hjälpa BP att stanna kvar i allsvenskan.

När du väl tar steget från Brommapojkarna - är det utomlands du vill eller tänker du dig en flytt inom Sverige?

- Jag tänker inte så mycket på det. Långsiktigt vill jag utomlands, men nu vill jag utvecklas i BP och "Robban" (Roberth Björknesjö, BP:s manager) är en så bra tränare och får mig att bli bättre och bättre för varje match och träning. Det är det jag försöker fokusera på det nu.

Lahne har kontrakt med BP över säsongen 2020.