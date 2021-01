Lämnade Örebro för Peking - Jansson om övergången som väckt ilska: "Jag har gjort allt jag kan för ÖSK"

Efter åtta säsonger i Örebro SK lämnade Oscar Jansson, 30, klubben efter säsongen som var. Redan i september meddelade 30-åringen att han kommer lämna ÖSK, då berättade han även att hans ambition var att komma utomlands.

Men det blev aldrig någon flytt utomlands – i stället skrev Jansson på för IFK Norrköping, en övergång som blev officiell i torsdags. Avtalet med Peking? Det sträcker sig över tre år.

- Det känns jättemotiverande och inspirerande att komma till en helt ny utmaning där kraven höjs. Det kommer bli en riktig utmaning för mig själv, jag ser fram emot det enormt mycket, säger målvakten till Fotbollskanalen.

- Rikard (Norling, tränare) har varit tydlig med varför han ville ha in mig och hur han ser på det – och jag vill vinna, det är därför jag kommer. Jag vill lära mig av både honom och övriga i gruppen, samtidigt som jag inte bara är där för att se och lära, jag vill komma in och bidra med det jag är bra på. Dialogen jag har haft med Rikard har tilltalat mig mycket. Det känns otroligt kul. Jag vill bara komma igång.

Vad har Rikard sagt till dig?

- Dels hur han ser på mig och vad han vill ha ut – och hur han vill bygga IFK Norrköping framåt, det har klickat ganska omgående mellan oss två. Jag kommer till en otrolig miljö där jag kan ta fortsatta steg i min karriär.

Varför blev det Peking? Du har tidigare uttryckt att du vill utomlands.

- Jag har gått utifrån parametrar som jag vägt av – och mitt val föll på Norrköping. Det har gått ganska fort. Det är ingen idé att spekulera i vad som varit, de grejer som jag har letat efter har klickat här.

Men övergången har inte varit helt smärtfri.

Supporterföreningen Kubanernas ordförande, Magnus Eriksson Malm, sa följande till Fotbollskanalen tidigare i veckan:

- Jag är väldigt besviken på honom. När han sa att han ville lämna sa han att han sökte nya utmaning och ville utomlands... Det unnade man honom ju verkligen. Men nu väljer han Norrköping, som slutade fyra poäng ovanför ÖSK. Det är klart det är pengar. Pengarna som pratar. Det finns andra klubbar i Sverige. Jag hade inte alls varit lika irriterad om han valt Malmö FF eller någon klubb långt bort där det finns pengar. Det är bara irritation detta.

Dessutom har supporterfalangen Ultras Nikolai Örebro skrivit en längre kommuniké på Facebook där de uttryckt sitt missnöje över klubbytet.

"Slutligen. Vi vill aldrig mer se dig, Oscar Jansson, i den svartvita tröjan. Att gå till en av våra största rivaler är ett oacceptabelt svek, och vi ska se till att vårt uttalande gör sig påmint både till dig och framtida spelare som tänker likadant", avslutar man inlägget med.

- Det är helt oacceptabelt att våra före detta spelare blir hotade, sa ÖSK:s ordförande Calle Pauly till NA.

Hur Jansson själv tänker och känner kring det som skrivits och sagts om honom?

- Jag kommer inte kommentera det överhuvudtaget. Det som skrivs får stå för dem.

Har du fått ta emot direkta hot?

- Igen: jag kommer inte kommentera det. Alla som har skrivit har skrivit, jag kommer inte kommer kommentera överhuvudtaget.

Blir du ledsen när du läser och hör vad som skrivs om dig?

- Jag har lagt all min kraft som jag kunnat få fram i ÖSK under åtta år och jag är jättetacksam och stolt för den perioden. Jag har utvecklats på ett fantastiskt sätt, det har varit åtta jättebra år – och utvecklingen man haft de senaste tre säsongerna har gjort att jag känner att jag velat ta nästa steg. Vad andra skriver och tycker får stå för alla andra. Jag vet att jag har gjort allt jag kan för ÖSK och jag är stolt över vad jag åstadkommit där. Jag har lämnat alla mina procent som jag har kunnat där, mer än så kan jag inte göra. Jag kan inte påverka vad andra skriver.

Går det att förstå en del supportrars frustation i och med att du lämnar för en konkurrent?

- Det är ingen idé att kommentera det. Det är vad det är, alla får stå för vad man skriver.

30-åringen har däremot haft ett samtal med ÖSK:s manager Axel Kjäll, där han berättade att han skulle gå till Peking.

- Jag och Axel har haft en otrolig kontakt hela tiden. Han har varit med mig i ÖSK under mina åtta år, jag kände att jag ville förklara hur jag har tänkt. Han har fått info längs vägen också. Jag vill bara fortsätta ha en bra kontakt med honom, han har varit jätteviktig för mig under hela min ÖSK-resa. Han har varit en del av min karriär under en ganska lång tid, därför kändes det rätt att göra det. Han betyder jättemycket för mig.

Jansson kommer nu till ett IFK Norrköping som haft ett par stormiga veckor bakom sig, där avhoppen har avlöst varandra.

- Jag har inte följt det på ett närmare håll. Den dialogen jag har haft är med Rikard och hur han ser på framtiden. Det är det som är intressant för mig, det som vi kan åstadkomma framåt och det som Rikard vill bygga. Jag kan inte kommentera det som har varit, men det som kommer framåt känns otroligt inspirerande.

- Jag kommer komma in och köra, det är det som Rikard vill. Jag hoppas jag kan komma och göra mina medspelare bättre, jag tror att det är en av mina styrkor. Jag kommer köra med full kraft, jag vet att jag är en bra målvakt, det ska bli otroligt spännande att se vad vi kan åstadkomma i år.

Vad ser du mest fram emot nu?

- Det ska bli jättekul att få träffa gruppen och försöka komma in och bidra, sätta min prägel på det hela. Det ska bli otroligt kul att komma igång, det kryper i hela kroppen. Det kommer bli ett otroligt roligt år.

Vad kan man förvänta sig av Peking den här säsongen?

- Det ska du nog fråga Rikard om, det är han som ska styra skutan. Men jag tror att det är ganska mycket revanschlust hos många samtidigt som tror jag att alla vet vilken potential det finns i Norrköping. Igen: det ska bli otroligt kul att komma igång.