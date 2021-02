Lämnar mörka säsongen bakom sig - Blåvitt-talangen blickar framåt: "Vill hitta glädjen till fotbollen"

Blåvitts Noah Alexandersson har ett tufft år i ryggen. En skada som inte ville ge med sig förstörde säsongen - där mittfältaren fick speltid i åtta allsvenska matcher, varav två starter.



- Det var klart att förra året tog hårt. Det var en lång tid där man fått sitta vid sidan och kolla på. Så nu har fokus inför den här säsongen varit att stärka upp sig så gott det går och vara redo när man väl är tillbaka på plan.



Hur nära är du att komma tillbaka?

- Jag har ju kört rehab ett tag och har lite kvar innan jag kan vara med fullt i träning. Men om inte en allt för lång tid hoppas jag vara med fullt igen, om allt går som det ska.



ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

- Såklart är det frustrerande, det är det väl för alla som varit i samma sits. När man spelar fotboll vill man alltid spela och visa upp sig. När man inte får göra det är det inte världens roligaste grej, men det gäller som jag sa – att kämpa på och vara redo när man får chansen.Han fortsätter:- Nu är det ju över ett år sedan jag fick spela 90 minuter så det är klart att det blir lite ovant när man inte kunnat spela på ett tag.Att slå sig in och ta en ordinarie tröja i ett allsvenskt lag, som 19-åring, är det inte alla som gör. En del tar vägen på lån hos en annan klubb för att etablera sig inom seniorfotbollen.- Det är inget som vi diskuterat än, sedan får vi se vad som händer. Man behöver ju spela matcher, speciellt en ung spelare som jag som behöver få in matchtempot i kroppen. Men det är inget vi diskuterat. Fokus nu ligger på att bli frisk och konkurrera i Blåvitt.- Det får man ta då, det är mycket grejer som ska klaffa. Det är inget som jag tänkt på nu, men det är väl om de sagt att det skulle vara bäst. Då hade man fått sätta sig och se vilka möjligheter som finns. Men det är inget som är aktuellt nu.Sedan Roland Nilsson tog över som tränare för klubben i september har Alexandersson, till stora delar, stått vid sidan av den kollektiva träningen. Trots det känner han ett starkt förtroende från tränaren.- Jag har mest snackat med honom vid sidan, men jag har koll på honom tidigare och har varit med på någon samling med landslaget, så det känns bra.- Han är bra på att jobba ihop ett lag. Han vet ju hur det är eftersom han varit proffs själv och kan den här världen, så det är framförallt det.Pontus Wernbloom, Jakob Johansson och Mattias Bjärsmyr. I laget finns ett pärlband av rutinerade hemvändare, vilket Alexandersson menar är positivt för de unga spelarna.- De har haft bra karriärer allihop och det finns mycket man kan ta lärdom av. De sätter en standard som vi andra anpassar oss till, vilket är positivt. Sedan är de duktiga spelare också, så det blir positivt för laget.- Jag och Jakob har kört mycket rehab tillsammans, så då har det varit kul att vara med en landslagsspelare som opererades på samma dag som mig och att få göra samma grejer i gymmet. Så det har varit skönt att hänga på honom och se hur han gör.Nu blickar Alexandersson mot en säsong där det främsta målet är att bli kvitt skadorna. Sedan är det bara att gasa.- Jag vill knipa en startplats och få speltid så jag kan bidra och göra det man tycker är kul. Att hitta glädjen i fotbollen och prestera så bra som möjligt.Det är klart att vi har en trupp som ska vara med där uppe om allt klaffar. Sedan har vi inte diskuterat exakt vart vi vill komma. Men så högt upp som möjligt. Vi tar en match i taget och ser hur långt det räcker, men jag tror det kommer bli bra.

Du ser lördagens svenska cupen-möte mellan Sandvikens IF och IFK Göteborg på C More Live och på cmore.se. Avspark 13:00.