Landskrona vänder blad i kvalet: "Alla är redo att brinna"

Hur märker man det bland spelarna? - Det brinner ute på träningsplanen. I dag (läs i tisdags) brann det på ett jävligt gött sätt. Jag var i en duell med en spelare som inte spelat särskilt mycket under säsongen. Han gick in stenhårt och visst, det var väl inte asskönt fysiskt, men jävligt skönt psykiskt.

- Vi är nästan inne i december, och att en spelare som inte spelat så mycket ändå går stenhårt in i varenda duell - det är det vi måste ha. Och det är det jag tycker syns ute på träningsplanen, att vi är fan inte klara. Det är en vecka kvar och alla är redo att brinna sista veckan.

Mölder syftar på säsongen 2020, där IFK Värnamo vann ettan södra och Bois gick upp till superettan via kval. I allsvenskan snittade Värnamo bara ett mål per match, men de släppte inte in fler än 40 mål.