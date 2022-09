Landslagsspelarna: De vinner allsvenskan 2022

Ludwig Augustinsson:

- Djurgården, tror jag. De ser starka ut. De har en riktigt bra form, ett riktigt bra lag och de bara maler på. Lite som en maskin.

Kristoffer Olsson:

- Jag tror Häcken. De stora klubbarna har inte gått så bra hela tiden. Det känns som att det är Häckens år.

Isak Hien:

- Djurgården. De spelar bra fotboll just nu och det känns som att det är en lagmaskin. Det spelar ingen större roll vem som spelar. Alla har en bild av hur laget ska spela och de går ju som tåget just nu. Men alla vet, allsvenskan är en tuff och jämn serie. Det känns som att det avgörs under sista omgångarna varje år. Det kommer bli kul och spännande. Men jag både tror och hoppas på Djurgården.

- Det känns som Häcken just nu, men jag tror inte de håller hela vägen. Jag tror snarare att det står mellan storklubbarna. AIK och Malmö är väl lite efter nu men jag tror att de klassiska storklubbarna har det som krävs. Men Häcken kan chocka oss alla, så jag ska inte säga allt för mycket. De har gjort det bra.

Mikael Ishak:

- Djurgården. De tar guld för att de känns stabila. Djurgården har något bra på gång.

Aiham Ousou:

- Häcken. De har starkast lag - och skyttekungen (Alexander Jeremejeff). Sen har de aldrig vunnit tidigare så jag tror de är extra hungriga.

Emil Forsberg:

- Djurgården. De ser oerhört starka ut. Jag ser inte hur de ska förlora. De vinner matcher på många olika sätt. De är ett lag. Det kan man se på planen. Det ser ut som att de vinner.

- Men det har varit kul att se Häcken i år. De har spelat en fin fotboll och man har sett att det varit spelare med självförtroende som gör sin grej. Jag tror väl inte så många trodde att de skulle vara med där uppe.

Viktor Gyökeres:

- Jag tror på Häcken. Det vore roligt om en ”underdog” vinner SM-guld. Men jag har inte kollat på så många matcher så det är svårt att säga.

Patrik Wålemark:

- Jag tror på Häcken. Alltid.

- Det är jättekul (att Häcken går bra). Jag får ändå säga att jag är förvånad. Men man vet ju att det är ett bra lag och jag har alltid trott på att de kan göra det. Nu hoppas jag verkligen att det håller i sig och att de tar hem SM-guldet.

- De har hittat rätt speltyper. Och fått allt att fungera. Så klart är Jeremejeff den största anledningen. Men de spelar som ett lag.

Anthony Elanga:

- Jag har inte så mycket koll på allsvenskan. Så jag har ingen aning.

Jens Cajuste:

- Jag följer inte allsvenskan så bra. Jag har ingen kommentar. Ingen aning.

Viktor Claesson:

- Jag vet inte. Men Häcken och Djurgården ligger bäst till och skulle jag tippa blir det Djurgården. Det är bara min känsla, att de känns starka. De har gjort det bra både i Europa och allsvenskan.

Dejan Kulusevski:

- Djurgården. För att de har Joel (Asoro).

Victor Nilsson Lindelöf:

- Jag tror Djurgården tar SM-guld. De känns starka.

Mattias Svanberg:

- Häcken har en bra chans. Malmö är lite långt ifrån men jag tror Åge kan göra stor skillnad. Jag tror det står mellan Häcken och Malmö. Jag har inte gett upp guldhoppet. Det kan vända snabbt i fotboll och jag vet att Malmös högstanivå är den högsta i ligan. Jag tror Åge kan få ut mycket av laget.

Daniel Sundgren:

- Det svider jättemycket att säga att Djurgården ser starka ut. Jag hoppas ju så klart på AIK men jag tror att de får det tufft (att vinna guld). Så jag hoppas på Häcken.

Robin Olsen:

- Jag hoppas så klart Malmö vinner men det ser mörkt ut. Det kommer de nog inte göra. Vilka jag tror på kan jag inte säga.

Jesper Karlström:

- Jag tror Djurgården vinner. De känns riktigt stabila. Jag ser inget lag som kommer kunna stoppa Djurgården.