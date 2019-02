Lång intervju med José Martínez – Fjellströms ersättare i MFF: ”Vill ha arbetssätt med mänskliga värderingar”

Ibland bara händer saker. José Daniel Alfonso Martínez, eller bara José Martínez, var på väg bort från Skandinavien tillbaka till Spanien. Han hade jobbat som ”performance analyst” i Nordsjälland i knappt tre år och skulle runda av tiden i norr med att följa upp några saker. Han kände sig egentligen klar med äventyret.

En av hans kompisar hade rekommenderat att prata med Jens Fjellström, och innan jul träffades de för att bland annat diskutera arbetssätt, strukturer på organisationer, och få nya idéer. Ett möte för att uppdatera sig själva.

Efter det hörde Fjellström av sig igen och undrade om Martínez var intresserad av ett jobb i Malmö FF. Fjellström skulle lämna sitt jobb som assisterande tränare, med fokus på analys, och Martínez var en av personerna som han rekommenderade till MFF som en ersättare.

- Det gick ganska snabbt. I mitt huvud tänkte jag redan att jag åker tillbaka till Spanien, säger Martínez i en lång intervju med Fotbollskanalen.

- Men när man känner att det är rätt möjlighet, då är det bara att ta den. Jag hade ingen tvekan att komma hit.

Det var därmed lite slumpmässigt att det blev såhär. När han fick reda på MFF:s intresse så gjorde han en analytisk profil på laget, som tog tre-fyra dagar att göra (det var så mycket som han hann med). Efter några intervjuer och samtal var det klart, och han skrev på ett kontrakt för 2019.

- Malmö FF är ett väldigt stort lag och man önskar alltid att jobba för en sådan här förening.

Vad har då Martínez gjort tidigare? På CV:t står Cartagena (2010-2011), Levante (2011-2013), Real Valladolid (2013-2014), Almería (2014-2015), Dnipro, och Nordsjälland, tillsammans med studier i bland annat idrottsvetenskap och även en tids studier i Nottingham.

Cartagena slutade i mitten av Segunda under säsongen som Martínez var där. Han inledde säsongen med en praktikplats, men huvudtränaren Juan Ignacio Martínez blev imponerade och tog in José Martínez på heltid. De följdes därefter åt i tre klubbar i La Liga, där tiden i Levante var den mest framgångsrika. Första året slutade de sexa i La Liga, andra året på plats elva. Tiden i Real Valladolid och Almería blev tyngre, med två nedflyttningar från La Liga. De kom dock till Almería mitt i säsongen och när laget redan låg sist i tabellen.

I ukrainska Dnipro var José Martínez' roll mer frilansbaserad. Han jobbade hemifrån Spanien och hans arbete var att analysera motståndarna i Europa League. Han arbetade då för huvudtränaren Myron Markevych, som han hade träffat genom gemensamma bekanta. Det året gick Dnipro till final i Europa League, vilket kanske är ett gott omen för MFF inför matcherna mot Chelsea. Martínez skulle egentligen ha flyttat till Ukraina efter det då Dnipro var nöjda med Martínez, men konflikten i Ukraina satte stopp för det.

Hur kommer det sig då att Martínez valde att flytta till Skandinavien? En analytiker mer fyra säsongers erfarenhet av La Liga, och som även hjälpt ett lag till Europa League-final?

- Jag älskar olika kulturer, jag älskar att resa, jag älskar att uppleva saker. När jag var i Spanien så ville jag se Skandinavien. I Spanien ser man ofta skandinaviska länder som väldigt intressanta, när det kommer till samhället, jämställdhet...

När Martínez får en fråga om vem personen José är, så kopplar han direkt till att han vill att människor ska må bra och behandlas rätt.

- Jag är en normal kille, tror jag. Jag är en som verkligen vill ha ett arbetssätt med mänskliga värderingar. För mig är det väldigt viktigt. Jag vill känna att jag är omgiven av bra människor, respektfulla människor. Solidaritet. För mig är det viktigast. Därifrån är jag någon som försöker hjälpa andra. Jag gillar inte orättvisa situationer, ojusta situationer.

- Jag var i La Liga. Jag var på en väldigt bra nivå när det kom till fotboll, men jag ville flytta till ett annat land, även om det var på en lägre nivå. Det var för att jag såg saker som jag inte gillade. En av anledningarna till att jag lämnade var för att se om det fanns en hög nivå på fotbollen där man också la in mänskliga värderingar. Att flytta till Skandinavien var ett av mitt livs bästa beslut, för här fick jag se att det går.

- När man älskar sport, och jag är fanatisk när det kommer till all sport, och man ser en hög nivå av fotboll... Och man ser saker som man inte förväntar sig att de ska vara. Då säger man ”vad gör jag här?”, säger Martínez om sin tid i Spanien.

Vad är det då han ska göra i Malmö FF? I de spanska klubbarna och Dnipro jobbade han mycket med att analysera motståndarna. I Nordsjälland var han även lite av en koordinator, där han bland annat jobbade mot akademin för att se så att man jobbade med liknande metoder genom hela föreningen.

- Jag vill verkligen lära mig hur beslut tas. Varför tränare tar det ena eller det andra beslutet, och hur vi kan förbättra besluten och förbättra spelarna.

- Mitt jobb är att vara en facilitator. Det jag försöker göra är att integrera mig själv i ledarstaben, jag försöker anpassa mig för att hjälpa dem med deras behov.

- Jag försöker fortfarande lära mig om allt i MFF. Det ser ut som mitt arbete kommer att vara mer relaterat till A-laget, men jag tycker det är väldigt viktigt att ha en koppling med akademin. Jag ska försöka lära mig ungdomslagen och ungdomstränarna, och försöka ha konversationer kring hur jag kan hjälpa dem.

Vad skulle du säga är styrkan i ditt ledarskap?

- Jag tror jag är bra på att förstå människor. Hur människor blir bättre och hur människor förstår saker. Jag tror jag är bra på att hjälpa andra att bli bättre. Med det menar jag att om någon behöver se en speciell detalj, då är det bra för vissa människor att se videoklipp, andra lär sig genom att prata om det, eller genom att testa att göra det.

- Jag gillar också att jobba med principer, med fotbollskoncept. Resultaten kommer eller kommer inte, men vårt spelsätt, vår idé, måste komma ut på planen. Sedan är fotboll väldigt komplext och man får se både väldigt bra och väldigt dåliga resultat, men vårt mål är att göra det bästa möjliga i år.

Just nu är han på plats i MFF och arbetar tillsammans med Fjellström, för att inskolningen ska vara så bra som möjligt. Han hade redan gjort en profil kring laget, där han bland annat tittade på speluppbyggnaden, hur jag ser ut när de pressar och ligger lägre i ett block, hur de skapar och släpper in mål, och letat efter tendenser. Att vara på plats ger dock mycket mer kontext till det.

- Det är då man verkligen lär sig om ett lag. Utifrån kan man alltid se taktiska och tekniska tendenser på laget, men när man pratar med ledarna och spelarna lär man sig intentionerna. Sedan kan man jämföra intentionerna med vad laget faktiskt gör. Då får man mycket bättre förståelse för allt.

MFF kan också förvänta sig att de har fått in en idrottsfanatiker i föreningen. När Martínez får en fråga om övriga intressen, förutom fotbollen, så blir svaret basket, cykling, och futsal. Det blir därmed sport under i princip dygnets alla vakna timmar.

- Jag tror aldrig att jag slappnar av, men jag älskar det ändå.

MFF är just nu på träningsläger i Spanien, som uppladdning inför Europa League-matcherna mot Chelsea, och spelar i morgon mot Krasnodar. Matchen sänds via C More från klockan 16.00.