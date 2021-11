Lantz riktar kritik mot sin klubb: "Hur kan Varberg ligga 16 poäng före Örebro?"

Den 7 oktober stod det klart att Marcus Lantz ersatte Vitor Gazimba som tränare i Örebro. Det var lagets andra tränarbyte i år, då Axel Kjäll gick över som fotbollschef i somras, medan Gazimba kom in.

Klubben hoppades att Lantz skulle kunna rädda laget kvar i allsvenskan. Men det har varit ett svårt uppdrag. Efter söndagens 0-1-förlust mot Djurgården är ÖSK nära att åka ur. Om Degerfors, Mjällby och Halmstad vinner måndagens matcher så är det klart att Örebro spelar i superettan nästa säsong.

Nu riktar Marcus Lantz kritik mot ÖSK.

- Vi är lite uddlösa framåt. Vi har en del lägen att komma runt men slutprodukten blir inte att Djurgårdens målvakt behöver göra sju-åtta kanonräddningar. Vi orkar väl i 70 minuter, sedan tar bensinen slut på många gubbar. Så har det varit under min tid här, att det går bra ett tag men när vi närmar oss 70 minuter så stäppar de anda lagen upp och då orkar vi inte. Då är vi färdiga, säger Lantz.

ANNONS

Varför är det så att spelarna bara orkar i 70 minuter?

- Jag har gjort en bedömning på tre veckor. Jag har gjort en bedömning på ett par saker som jag tror är orsaken till att man ligger där man ligger. Jag kommer att förmedla det vidare till mina chefer så att man kanske kan lära sig något till nästa år med vad det kan bero på. Sedan är det inte säkert att jag har rätt i det, men jag har väl en del tankar om varför det kan vara så.

- Jag tror att man ser att vi inte orkar, vi tar ju slut och får inte det där trycket. Den där sista powern finns inte. Och det är inte så att spelarna inte vill. All kredd till spelarna som vill och försöker, men finns det inte så finns det inte. Man har det man har och kan inte göra mer åt det. Viljan finns där men om bensinen inte finns kvar så är det tufft.

Menar du att spelarna är dåligt tränade?

ANNONS - Nej det säger jag inte. Det finns säkert många olika orsaker till varför det är som det är.

Lantz fortsätter:

- Har man vunnit fyra av 26 matcher, gjort 18 mål och släppt in 50… det finns så många delar i detta. Att en klubb som Örebro ska ligga tio poäng bakom Halmstad… all respekt till de andra lagen, vi kan ju ta min kompis i Varberg också (Jocke Persson, tränaren), all heder åt honom, men hur kan Varberg ligga 16 poäng före Örebro? Nu gör ju "Jocke" ett jävla bra jobb, men det ska inte behöva skilja 16 poäng mellan Varberg och Örebro. Det ska inte behöva skilja tio-tolv poäng mellan två nykomlingar (Halmstad och Degerfors) och Örebro, då är det något som inte har fungerat, för så jävla risigt lag är vi inte.

Lantz tror dock på Örebro i framtiden:

- Man måste ju göra en analys, men det är ett jättefint lag, spelare och organisation också. Det är fantastiskt folk som jobbar runt mig. Det är en fantastisk arena med faciliteter och förutsättningar. Men då måste man kanske göra vissa saker på ett annat sätt och det får vi göra en analys av. Att en fin klubb åker ner är inget unikt. Det är många fina klubbar som har varit nere och vänt. Men när man väl ramlar ner så är det viktigt att göra om och göra rätt. Men 16 poäng efter Varberg och tio-tolv efter nykomlingarna… det är för mycket och det ska inte behöva vara så. Men vad det beror på, det är jättemånga saker. Det är en analys man får göra efter året.

ANNONS

På måndagen kan alltså ÖSK åka ur allsvenskan - om Degerfors, Mjällby och Halmstad vinner sina matcher. Men Lantz kommer inte sitta klistrad framför teven och följa matcherna.

- Jag kommer inte lägga energi på deras matcher. Vi kan inte göra någonting. Det spelar ingen roll om Halmstad förlorar fyra matcher, vi ska ändå vinna fyra för att ha chans. Om man har vunnit fyra av 26 matcher så är det svårt att vinna fyra av fyra, säger han.