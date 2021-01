Larsson bekräftar troligt avsked, tror på Peking-förvärv - och tonar ner Sabovic-flytt: "Varit tyst"

Mjällby AIF imponerade i fjol, som nykomling i allsvenskan, genom att sluta på femte plats i serien. Sedan dess har chefstränaren Marcus Lantz lämnat klubben, medan assisterande tränaren Christian Järdler tillträtt som ny huvudtränare och Alf Westerberg som ny assisterande tränare i föreningen. Sportchefen Hans Larsson håller även just nu på att sätta truppen till nästa säsong.

Mjällby har bland annat fått in målvakten Samuel Brolin på lån från AIK, men även mittfältaren Ludvig Carlius från Helsingborg och anfallaren Herman Johansson från Sandviken. Samtidigt har även bland annat Moses Ogbu, David Batanero, Jonathan Tamimi och Erik Pärsson lämnat klubben. Dessutom har viktige mittbacken Jesper Löfgren återvänt till Brann efter att ha varit utlånad till Blekinge-laget över förra säsongen.

Nu berättar Hans Larsson om hur läget ser ut kring flera spelare i truppen. Sportchefen menar att backen Adi Terzic, 23, troligtvis lämnar klubben. Terzic var i fjol utlånad till Dalkurd och hade kontrakt med Mjällby över förra säsongen.

- Hans (Adi Terzic) kontrakt går ut och han är i en ålder där han behöver spela. Det är inte säkert att han får göra det i Mjällby, så det känns bäst att han hittar en klubb som han förhoppningsvis får speltid i, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Då är det bättre att gå skilda vägar?

- Det känns som det, men det är inte helt klart ännu.

Däremot har Mjällby en förhoppning om att behålla Viktor Agardius, 31. Agardius anslöt i fjol från Livorno och hade också avtal över säsongen.

- Vi har förhoppningar om att han ska spela i Mjällby AIF 2021, men han checkar väl lite om det finns något utomlands fortfarande, säger Larsson och fortsätter:

- Vi har inte direkt satt någon deadline än, men det får nog bli snarast, även om vi inte satt någon dag eller så.

På backsidan menar även Larsson att det finns en chans att få in Jesper Löfgren, 23, igen. Löfgren lämnade Mjällby under 2019 för spel i Brann, men blev sedan utlånad till Mjällby igen under samma år, precis som över förra säsongen. Han har i dagsläget kontrakt med Brann över 2022, men Larsson ser ändå en möjlighet att få in backen.

- Jag vet så mycket att han inte ska tillbaka dit i alla fall. Förhoppningsvis kan vi hitta en lösning, säger Larsson och fortsätter:

- Det kan bli ett lån igen, då vi lånat honom innan, så det är väl möjligt, men annars får vi hitta en lösning för att få loss honom. Vi har inte pratat med dem ännu, så vi vet inte. Han måste själv känna först vad han vill.

I slutet av december uppgav Expressen att mittfältaren Besard Sabovic är på väg bort från Mjällby. Tidningen skrev att ungerska laget MOL Fehérvár jagar spelaren och förhandlar med Mjällby om en övergång i vinter.

Larsson menar dock att det varit lugnt på den fronten senaste tiden.

- Det har egentligen varit tyst sedan före jul. Just nu är det inget som pekar på att han inte är kvar i Mjällby, men vi får väl se.

Har Fehérvár hört av sig till er?

- Inte till oss direkt, utan genom en agent.

Finns det ett konkret intresse från Fehérvár?

- Nu har det varit tyst i över 14 dagar, så jag vet inte om intresset svalnat eller om de har gått vidare. Jag vet faktiskt inte. Vi vill gärna att Besard spelar hos oss 2021 om det inte händer något. Vi kan inte göra så mycket. Det måste komma ett konkret intresse och ett konkret bud om vi ska ta ställning till något. Annars är det bara att köra vidare.

Kvällsposten skrev även nyligen att Andreas Blomqvist, vars kontrakt med IFK Norrköping har löpt ut, är klar för en återkomst till Mjällby.

Larsson bekräftar i sin tur nu att han hoppas på en lösning med spelaren, som är fostrad i Mjällby och tillhörde klubben fram till 2015.

- Det är inte något som är påskrivet, men däremot finns det ett ömsesidigt intresse, så vi ska bara hitta en lösning på det, säger han.

Då är du hoppfull om att han är en Mjällby-spelare 2021?

- Ja, det hoppas vi.

Larsson summerar vidare att Mjällby vill ha in ett par spelare till nästa säsong.

- Vi vill ha in tre spelare till, max fyra kanske. Vi sitter rätt lugnt i båten. Det finns massvis av spelare, men samtidigt vet vi vad vi vill ha och om inte det lyckas får vi gå vidare.

Mjällby tittar bland annat på att ta in en ny anfallare, men är ännu inte nära att presentera en ny spelare på den positionen.

- Vi har väl intresse, men vi har inte klart med någon och är heller inte nära. Vi får lugna oss lite, då det är den svåraste positionen. Vi får lugna oss lite och se vad som händer i de lite bättre lagen än oss om det blir något över där och så vidare.