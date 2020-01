Larsson frisparksmålade - men AIK tappade segern i slutminuterna

Under lördagen spelade AIK sin andra match for säsongen. Hemma på Skytteholms IP tog man emot superettan-laget Västerås SK, inför 3 803 åskådare. Men den här gengen blev det inte seger, efter 2-1-vinsten mot IF Karlstad senas, trots att det länge såg ut att bli just det. Matchen slutade 1-1, efter mål av Sebastian Larsson och William Videhult.

Landslagsmittfältaren Larsson borrade in en frispark för AIK, från en position precis utanför straffområdeslinjen, i målvaktens hörn redan i den fjärde minuten.

Mycket mer än så hände inte fram till paus och då gjorde AIK hela nio byten.

I den 54:e minuten var sedan VSK nära att kvittera, men Douglas Karlberg fick se sin nick gå i stolpen. VSK lyckades dock få in 1-1 mot slutet av matchen. 17-årige William Videhult skallade in bollen i nät i den 84:e minuten, från nära håll. Efter inlägg av Simon Johansson.

AIK spelade, precis som mot Karlstad, med ett 3-4-3-system.

- Man känner sig lite seg och vi är inne i en period där vi tränar tufft och hårt. Det är bra, det gillar jag och det måste vi göra. Det är då de här matcherna ger som mest fysiskt. Sen, som alla vet, jobbar vi på något nytt och bitvis tycker jag att det finns saker som känns väldigt intressanta i det. Delvis känner man att vi ligger kvar i det gamla. Det vet vi om och det är en process som har börjat. Det är roligt, säger målskytten Sebastian Larsson.

En som missade lördagens match är AIK:s huvudtränare Rikard Norling, som är sjuk. Därför ledde assisterande tränaren Patric Jildefalk laget mot VSK.

- Det var okej. Nästan alla fick 45 minuter. Vi har tränat som fan nu i två veckor, måndag till fredag och då har det varit dubbelpass tisdag, onsdag och torsdag. Man märkte skillnad på första och andra halvlek. Västerås fick fortsätta stegra sitt spel i matchen medan vi fick "börja om" lite (i och med alla byten). Då kan man hoppas att tempot ska vara ännu högre för att man går in och spelar direkt men det är svårt och vi hade lite U19-spelare på planen i andra halvlek. Relationerna kanske inte alltid är där. Det märks att det är försäsong men det märks också att spelarna vill ta till sig någonting och då kanske det blir lite för mycket ibland. Men fan, de försökte, säger Jildefalk.

Framöver lär AIK börja gå ifrån tanken om att spela med nästintill två olika elvor i de båda halvlekarna.

- Det kommer nog vara fler spelare som spelar typ 60 minuter nästa vecka mot Sundsvall.

Kommande helg väntar bortamatch för AIK. De svartgula ställs mot Gif Sundsvall.

AIK:s lag första halvlek: Jakob Haugaard - Daniel Granli, Per Karlsson, Karol Mets - Robert Lundström, Sebastian Larsson, Felix Michel, Erick Otieno - Jasir Asani, Bilal Hussein, Saku Ylätupa

AIK:s lag andra halvlek: Jakob Haugaard - Panajotis Dimitriaids, Robin Tihi, Axel Karlsson - Heradi Rashidi, Bilal Hussein (Abdi Hakim Ali 65), Enoch Kofi Adu, Eric Kahl - Maxim Sainte, Henok Goitom, Daniel Mushitu