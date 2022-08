Larsson om Kreta-intresset och tunga säsongen: "Har hamnat lite i kläm"

Högerbacken hoppade in mot Dudelange och är aktuell för dagens match mot Gif Sundsvall, trots flyttuppgifterna. Själv tonar han ner det hela.

Om du skulle gå, är det rätt läge att lämna?

- Jag har varit här under en väldigt lång tid och har fantastiska minnen härifrån. En väldigt bra tid där jag spelat mycket och gjort bra prestationer och bidragit till Malmös framgångar. Jag är jättestolt över det jag har gjort. Även när jag inte har spelat har jag krigat och hjälpt laget på mitt sätt och höjt träningskvalitén. När jag kommit in har jag gjort det bra tycker jag. Jag har haft en jättebra tid i Malmö, och skulle det bli att någonting händer nu skulle jag vara jättestolt över min tid i Malmö och all den kärlek jag fått. Blir det inte så kommer jag att fortsätta kriga på och göra allt för Malmö.