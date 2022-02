Larsson om MFF-lånet, Milojevic och nyförvärv: "Ingen panik"

Mjällby AIF var i fjol illa ute, men ryckte upp sig och slutade på nionde plats i allsvenskan. Sedan dess har Blekinge-laget tappat ett par viktiga spelare, däribland inlånade Amin Sarr och Elias Andersson, samt Joel Nilsson, Carljohan Eriksson och Max Watson.

Samtidigt har målvakten Samuel Brolin kommit in på lån från AIK igen, precis som Noah Eile från Malmö FF på lån och Adam Ståhl från IK Sirius på permanent basis.

Mjällby-sportchefen Hasse Larsson är hittills nöjd med truppsammansättningen, men menar att det kan komma in en till central mittfältare inför den kommande säsongen.

- Vi känner oss hyfsat nöjda, men det är eventuellt en box till box-mittfältare om vi hittar rätt. Annars har vi ingen panik på något vis. Vi är rättså nöjda med truppen vi har, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Larsson ser bland annat Noah Eile som en bra ersättare till Max Watson i laget.

- Jag tycker att han ser väldigt spännande ut. Jag tror mycket på honom, säger han.

Mjällby planerar just nu inte för att ta in ytterligare en anfallare som ersättare till Sarr.

- Det kan bli, men vi vet inte riktigt ännu. Vi låter de här få chansen först under vårt läger nästa vecka och i de första svenska cupen-matcherna. Sedan får vi se efter det.

En anfallare som samtidigt kom in lite senare i fjol är Sam Johnson, 28, som anslöt under sommaren från Sabah. Han stod för ett mål på fem allsvenska matcher under 2021 och kan möjligen lyfta ytterligare i år.

- Man hoppas ju det. Han är hel nu och har kört på i snart en månad. Han ser i varje fall bättre ut nu än vad han gjorde när han kom i höstas. Han behöver komma i form helt enkelt. Vi vet att han kan göra mål, men man måste kunna springa i allsvenskan. Det är det som det handlar om, säger Larsson.

Tycker du att dagens trupp är likvärdig den ni hade i fjol?

- Det känns rätt likvärdigt. Det är kanske en konstruktiv mittfältare till som kanske saknas, typ en Elias Andersson-typ i sådana fall, men vi får se lite. Vi har mittfältare, så vi får se om det dyker upp något intressant.

Vidare har Mjällby i år åter nya tränare i klubben. Blekinge-laget har bytt tränare flera gånger sedan 2019, då Milos Milojevic förde upp laget till allsvenskan. Efter det har Marcus Lantz, Christian Järdler och Anders Torstensson haft huvudansvar för laget, medan Andreas Brännström nu tar över ihop med Patrik Winqvist som assistent i klubben.

Larsson menar att tränarskiftena inte påverkat klubben negativt.

- Jag tror inte det påverkat direkt. Visst, det är väl aldrig hundraprocentigt bra, men samtidigt är det både positivt och negativt. Det positiva är att det kommer in en ny röst och blir nya övningar på träningar och sådär, samtidigt som vi har haft kvar Stefan Ekstrand. Jag tror inte det påverkat oss så mycket, säger sportchefen.

Larsson gläds även med förre MAIF-tränaren Milos Milojevic, som i år tagit över MFF.

- Det har alltid varit hans dröm i Sverige och han är en fantastiskt duktig tränare, så jag förstår Malmö fullt ut. Det som hände i Hammarby är aldrig ens fel och det är naturligt med Malmö för honom. Han kommer garanterat göra det jättebra där, säger Larsson.

Vad är rimliga förväntningar på Mjällby i år?

- Vi har inte satt en målsättning, men jag tycker inte att topp-8 är orimligt.