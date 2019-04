Larsson: "Tacklar man och träffar lite är man en brottsling här hemma"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sirius föll med 2-1 borta mot AIK under söndagen. Efter matchen var en av lagets tränare, Henrik Rydström, missnöjd över man som såg det fick många domslut mot sig. Han exemplifierade bland annat med följande för C More:

- Sebastian Larsson kanske inte skulle ha fått vara kvar på planen.

Hur AIK:s mittfältare ser på saken? Han håller inte med Rydström det minsta, och menar att även Sirius fick fördelar av domarens sätt att döma.

- Wow. Ska jag kommentera det? Sex minuter (tilläggstid). Det där är att greppa efter halmstrån. Jag tycker det var tvärtom. Att vi hade fördelar? Definitivt inte. Och pratar man om att fördröja spelet... det var väl bara ett lag (Sirius) som maskade innan vårt 2-1-mål, om jag minns det rätt. Sådan är fotbollen, säger Larsson som alltså menar att det lades till för många minuters spel.

Larsson fick gult kort på tilläggstid i den andra halvleken, när han gick in hårt i en duell och tacklade ner en motståndare. "Seb" antar att det är den situationen som Rydström tycker skulle ha kunnat generera i ett rött kort.

- Jag har inte sett den (i efterhand), men det är ingen fart i situationen och jag tycker själv att jag skulle haft frispark innan. Men det är så här hemma, det har jag vant mig vid nu: tacklar man någon och råkar träffa lite så är man en brottsling. Så är det. Inga problem.

33-årige Larsson har en lång karriär i England och Premier League bakom sig.