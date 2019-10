Larssons snabba beslut att välja MFF 2017: "Svårt att få något bättre än Malmö"

Han hade kunnat vänta. Eric Larsson var het efter säsongen 2016 och hade inlett 2017 lika bra, med ett kontrakt som det bara var ett halvår kvar på. Sedan, i slutet av juli 2017, ringde MFF:s chefsscout Vito Stavljanin. MFF ville ha Larsson som ersättare till Anton Tinnerholm. Fem dagar senare, den 31:a juli, skrev Larsson på ett kontrakt med MFF på Arlanda.

Det var hans karriärs kanske bästa chans att se om det skulle komma något ekonomiskt eller sportsligt större, men ändå var han snabb med att ta beslut.

- Det var inte mycket att fundera på, säger Larsson till Fotbollskanalen.

- Det är svårt att få något bättre än Malmö. Jag kände att om jag är så bra i allsvenskan, och om jag får spela med ännu bättre spelare och hela tiden vara favoriter, då kändes det som det bästa om jag hade fått välja på nästan allt.

Det blev drygt tre månader där kontraktet skulle hållas hemlig, även om Kvällsposten i början av augusti kom med uppgifter om att han var på väg till MFF. Larsson berättade om beslutet för sina närmaste och den 9:e november presenterades han. Han kunde under tiden fokusera på att hålla kvar Gif i allsvenskan.

- Det här kändes som ett bra steg för att utvecklas, att vara i vinnarkulturen och lära sig det. När man var i Gefle och förlorade fem matcher i rad, då var det ”Ja, men nästa match möter vi ett lag som är på samma nivå som oss, då kanske vi vinner”, istället för katastrof om man inte vinner en match. Skulle jag gå tillbaka i tiden skulle jag definitivt skrivit på kontraktet med MFF igen.

Du spelade i Gif Sundsvall och Gefle innan, så det har ju inte blivit de stora summorna i karriären än?

- Jag har kanske inte tjänat tillräckligt med pengar för ett stort ”mansion”, men man är rik på annat, säger Larsson och nämner att han under tiden i Sundsvall hade tid och möjlighet att studera ekonomi ihop med Marcus Danielson.

- Och sedan är det sådana här matcher (mot AIK) som är svåra att få när man spelar i Gif Sundsvall och Gefle. Att spela på fullsatt Stadion i den guldstriden och med läget vi är i... Att spela sådana matcher är få förunnat. Jag tror det är svårt att få de typerna av matcherna på flera ställen utomlands.

Det var ett tungt första halvår i MFF, framför allt på grund av lagets dåliga resultat, men sedan Uwe Rösler tillträdde har det gått bättre. Larsson är en av spelarna som har startat flest matcher i MFF i år: 23 i allsvenskan, fem i Europa League, två i cupen.

- Det känns bra på plan, i omklädningsrummet, på stan. Jag trivs fantastiskt här nere. Det är långt hem till Gävle, men jag känner mig hemma här. Familj och vänner gillar att hälsa på här, de gillar staden.

Det är ju några av de äldre som är på väg mot sina sista MFF-matcher. Skulle du vilja vara kvar under en längre tid för att bli en typ av fanbärare?

- Så långt har jag inte tänkt. Jag har två år kvar på kontraktet så man får se vad som händer. Sedan är det klart att man har ambition att ta sin karriär så långt som möjligt. Skulle det vara att stanna här i många år så hade det varit en fantastisk fin karriär. Sedan om något utländskt skulle dyka upp, ett äventyr eller tjäna väldigt mycket pengar, då är det klart det kan vara intressant, men jag trivs väldigt bra här och jag tänker inte på något annat.

