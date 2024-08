Leach Holm fick inte vara med på Djurgårdens träning: "De sa till mig"

Djurgårdens IF

Efter att ha imponerat i Brommapojkarna valde Samuel Leach Holm att skriva på för Djurgården. Det var i slutet av november som övergången bekräftades.



- Det känns helt fantastiskt, otroligt motiverande och väldigt kul. När jag fick första kontakten med Djurgården så kändes valet helt självklart. Det blir som att jag sluter cirkeln eftersom jag gjort väldigt många år i föreningen, men inte fått göra några A-lagsmatcher. Det har alltid varit en dröm sedan jag var liten att spela i Djurgården, sa han till klubbens hemsida.



Samuel Leach Holm drömde alltså om att spela i Djurgården. Men efter bara ett halvår i klubben är han nu på väg att lämna - för konkurrenten Häcken.



Under måndagen uppgav Aftonbladet att Leach Holm är väldigt nära en övergång till Häcken och att övergången kan bli klar under den här veckan - samma vecka som Djurgården har en oerhört viktig match mot Ilves i Europa.På tisdagen var Leach Holm på plats på Kaknäs, men fick inte vara med på delar av lagets träning. När det var spelövning fick han inte delta utan springa bredvid. Efter passet fick Fotbollskanalen en pratstund med mittfältaren.- De sa till mig att jag inte skulle vara med. Då sa jag okej. Då frågade jag vår fystränare om jag fick löpa, säger han.- Det är helt okej. Det var inte så att man sa det på ett taskigt sätt. Tränarna var förstående och jag var förstående, det var inga hard feelings.Efter 17 omgångar av allsvenskan har Leach Holm gjort tolv starter och fyra inhoppVad är det då som har hänt och som nu gör att han efter bara ett halvår är på väg att lämna den allsvenska tvåan mot sjuan?- Jag kan inte säga mycket om ryktena, säger han kort.- Jag kan inte säga så mycket om det.- Det är något som jag inte heller vill svara på. Jag vill inte gå in i detalj på det. Jag tar dag för dag och timme för timme och så får vi se vad som händer.

Thomas Lagerlöf berättar att Leach Holm fick kliva av på grund av att mittfältaren är på väg att lämna.

- Ja det är klart, man vill ju alltid balansera träningen utifrån det. Det är inga konstigheter. Han tyckte inte heller att det var några konstigheter.

Är du förvånad över att han är på väg att lämna efter bara ett halvår?

- Ja det är klart att det inte är något som vi hade planerat. Men inget är klart och så länge han är Djurgårdens spelare så är han här.

Hur ser du på hans tid i Djurgården?

- Väldigt bra fram till han fick problem med en ljumske, tror jag att det var, mot BP borta. Då hade ont och var sliten efter att ha spelat många matcher. Sedan när han kom tillbaka har det varit lite mer splittrat i slutet men det verkar ju finnas förklaringar till det om det stämmer att han vill härifrån, men det kan vi inte göra så mycket åt.