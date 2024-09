Leach Holms frustration efter förlusten mot Djurgården: "Jag rör inte honom"

IF Brommapojkarna

Samuel Leach Holm lämnade Djurgården under uppmärksammade former för en månad sedan. Under torsdagskvällen ställdes han mot sin förra klubb, i Häcken-tröjan.

- Det var en tuff match. En match där vi hade mycket boll och Djurgården låg på kontring, säger han.

Häcken förlorade matchen med 2-1 - och har nu gått sex raka matcher utan seger (alla tävlingar).

- Det är klart att vi vill vinna alla matcher. Det spelar ingen roll vilka vi möter. I dag var det en tung förlust, jag tycker inte att de förtjänade vinsten mer än vad vi gjorde.

Hur var det att spela matchen för egen del, med tanke på Djurgården-historiken?

Leach Holm byttes ut efter 68 minuter. I situationen just innan åkte han på ett gult kort - efter en tuff tackling riktad mot Djurgårdens Besard Sabovic. Leach Holm träffade bollen först, men aktionen bedömdes som vårdslös av domare Oscar Johnson och Häcken-spelaren tilldelades ett gult kort.

- Jag är väldigt solklart först på bollen. Det är det som är lite tråkigt… Man kommer från Djurgården och har haft mycket publik och varit med om att man får vissa domslut med sig, som kanske inte bör få, och så blir det när man möter ett sånt lag i den här matchen också.

- Domaren har kanske inte den bästa matchen. Det är inte därför vi förlorar, men han dömer mycket 50/50-situationer till dem. Att jag får gult kort på det när jag är först in och när det är jag som får smällen när jag tar bollen, det tycker jag är det konstiga.

Det såg ut som att du kom in med sulan först på tv-bilderna?

- Det gör jag inte. Jag kommer med vristen.

Var det för hög hastighet?

- Det ska inte spela någon roll när jag bara tar bollen. Jag rör inte honom (Sabovic). Han faller över mig, det kan man se ganska tydligt.

Hur känns det i ryggen nu?

- Det gör ont som fan. Men jag har fått smärtstillande i en kopp så jag ska dränka mig i dem.

Leach Holm fick samtidigt höra en hel del glåpord från den tillresta Djurgårdsklacken.

- Ja, men det var jag beredd på, säger han och berättar att Dif-klacken sjöng om honom.

- De sjöng vad de sjöng. Så får det vara med det.

Störde det dig under matchen?

- Nej, inget alls. Inget alls. Jag trodde att det skulle påverka mig inför matchen, men det gjorde inte det alls.