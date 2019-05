Levi ljumskskadad - kan missa MFF-mötet: "Surt - roliga matcher som väntar"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Precis som hela Elfsborg har Jonathan Levi, 23, haft en stark säsongsinledning. På sex matcher i allsvenskan har mittfältaren svarat för två mål och två framspelningar, men under gårdagens möte med IFK Norrköping tvingades 23-åringen kliva av skadad.

Anledningen? En ljumskskada.

- Jag har känt av ljumsken några veckor nu, sedan Blåvitt-matchen egentligen. Vi har behandlat och jag har kunnat köra på hyfsat, men efter några hörnor i dag gick det inte längre, säger han till Borås Tidning.

- Jag har aldrig haft det här tidigare, så jag vet inte. Det är mest surt, det är roliga matcher som väntar.

Här näst ställs Elfsborg borta mot Malmö FF och om Levi är tillgänglig då återstår att se.

- Jag tror inte att det är någon bristning, utan fortsatt överbelastning som spökar. Men vi får avvakta de närmaste dagarna och se. Hittills har vi kunnat hålla honom flytande, men lägger det sig inte får vi nog minska belastningen, säger Elfsborgs läkare Matilda Lundblad.

Du ser söndagens möte mellan MFF och Elfsborg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.