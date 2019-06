Levi missar sannolikt hela juli: "Det är störigt"

Jonathan Levi har var en nyckelspelare i Elfsborg under våren, men nu allsvenskan drar igång får Boråslaget klara sig utan 21-åringen en tid framöver. Den offensive pjäsen har problem med sina ljumskar och tvingas avstå matcher för att bli fullt frisk.

- Det är störigt, men jag måste låta det ta tid, säger han till BT.

Han räknar med att vara tillbaka i augusti.

- Det är sagt fem till sex veckor sedan vi drog igång igen så jag räknar med comeback i augusti. Blir det tidigare är det bonus, men jag kommer inte stressa, det måste bli helt bra.

Elfsborg möter senare under lördagen Falkenberg på bortaplan. Matchen ses på C More Live och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart 17.55.