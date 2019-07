Levi siktar på comeback mot Kalmar: "Hoppas på det"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Elfsborg-mittfältaren Jonathan Levi var under våren en nyckelspelare i Borås-laget, men hade samtidigt också problem med sina ljumskar och i slutet av juni berättade han för BT att han räknar med att vara redo för spel igen först i augusti.

Nu berättar yttern att det däremot kan bli comeback tidigare än så, redan den 29 juli mot Kalmar FF hemma på Borås Arena.

- Det är ljumske, höft som det varit lite problem med. Det kom redan tidigt i våras och det var det som höll mig borta från att vara hundraprocentig i slutet av våren. Då kände vi att vi skulle ta tag i det ordentligt, så att jag skulle bli helt frisk. Jag kommer inte springa ut här förrän jag känner mig hundra procent, men det här nära, säger han i en tv-intervju på Elfsborgs hemsida och fortsätter:

- Vi har sagt juli ut, men vi har en hemmamatch där i slutet av månaden som jag sniffar på. Jag hoppas på den, men jag blir inte besviken om det blir längre än så.

Elfsborg ställs härnäst under lördagen mot AIK på Friends Arena. Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.