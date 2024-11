Lewicki vill förlänga med MFF efter comebacken: "Jättegärna"

Nästan ett år efter senaste framträdandet i Malmö FF gjorde Oscar Lewicki comeback för de himmelsblå under lördagen. Med en halvtimme kvar att spela borta mot Hammarby blev han inbytt efter att ha tagit sig tillbaka från en allvarlig knäskada.

Under sin halvtimme på planen hämtade MFF upp 0-2 till 2-2 mot serietvåan Bajen.

- Det var jätteskönt. Bara att vara tillbaka på planen är en skön känsla. När vi sen lyckades hämta upp ett 0-2-underläge också… det skadar inte. Det är en riktigt härlig känsla nu, säger Lewicki.

Hur var sekunderna eller minuterna när du skulle bytas in? Vad tänkte du?

- Jag tänkte: "Nu jävlar ska jag komma in och ge laget energi". Det fanns inte så många funderingar. Jag skulle in och spela mitt spel. Spela enkelt. Försöka se till att laget gjorde mål och inte släppte in mål. Det lyckades bra.

Du blev hyllad av supportrarna på plats efteråt. De skanderade ditt namn. Hur var det?

- Det känns jätteskönt. Det var längesedan jag fick stå där framför supportrarna och ta emot ett sådant jubel. Det var en otrolig skön känsla, svarar 32-åringen.

Tränaren Henrik Rydström är imponerad av Lewickis comeback.

- Vi pratade om det i gruppen nu efter matchen, det var otroligt fint. Han kom in, spelade 30 minuter och gav oss den där stabiliteten, säger Rydström och fortsätter:

- Vi har inte U21-matcher och han har inte varit ute i den här typen av situationer på ett år. Men jag sa det till honom: "Det såg ut som att du bara klev av en match och sen in i en ny nu och bara fortsatte spela". Men han gjorde det tio månader senare. Det var jättefint.

Lewicki är glad att Rydström uppskattade insatsen.

- Det var lite den känslan (som Rydström beskrev ovan) jag hade också. Det känns skönt att han hade samma känsla. Jag känner mig i bra slag och tränat hårt under den här perioden för att vara ännu starkare än vad jag var tidigare. Det kändes bra för min egen del och känns bra att andra kände så också, säger veteranen.

Hur kan det vara på det här sättet, att ni känner så? Det är ju ett år sedan du spelade sist.

- Det är väl ett bra kvitto till alla som jobbar i vår stab. Till alla våra läkare och fystränare. De har jobbat med mig hela vägen och sett till att jag kommit tillbaka ännu starkare. All kredd till de människorna.

Du är så ödmjuk att du inte ger dig själv någonting i det?

- Haha, men jag har mest gjort det som de har sagt till mig att göra.

Lewicki sitter på ett utgående kontrakt med MFF men han bekräftar att parterna diskuterar en fortsättning för honom i himmelsblått.

- Vi har en dialog. Vi vet var vi har varandra. Det känns bra, säger han.

Vill du själv förlänga?

- Ja, absolut. Det hade jag jättegärna velat.

När Lewicki byttes in mot Hammarby fick han ta över kaptensbindeln. Colin Rösler, som inledde med den runt armen, gav den till veteranen.

- När Lewicki kom in kände jag att jag fick ta av mig bindeln. Jag kände att det inte är rätt att jag har den på mig när jag har varit här i två månader och han har varit här i så många år, samt har kämpat under hela året och har nu kommit tillbaka. Han förtjänade verkligen att ha bindeln. Jag får gratulera honom till att han har kommit tillbaka och dessutom gjorde en väldigt bra prestation. Det är väldigt imponerande. Det är kul att ha honom tillbaka, säger Rösler.

- Han är en rutinerad spelare som känner Malmö bra och vet vad Malmö står för. Han ger alltid hundratio procent på träning och på match, så det är bara positivt att få tillbaka honom.