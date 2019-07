Lindegaard med två A-lagsmatcher på tre år och knappt tränat med boll i sommar: ”Men redo för att hjälpa”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HELSINGBORG. Med Pär Hansson och Kalle Joelsson skadade så behövde Helsingborgs IF improvisera fram en lösning i målet. - Jag har tränat lite i England med boll, två dagar innan jag kom hit, och sedan har jag löpt en massa hela min semester, säger Anders Lindegaard inför debuten borta mot AIK.

Inför dagens match mot AIK så har Henrik Larsson ett val för Helsingborgs IF. I mål ska det vara antingen Ian Pettersson, 16 år, eller 35-åringen Anders Lindegaard, som knappt har tränat fotboll i sommar och bara gjort ett 45-minuterspass med HIF.

Enligt Larsson är valet enkelt: Lindegaard. Rutinen ska hjälpa i en svår men temporär situation, och HIF vill inte starta en 16-åring i en bortamatch mot AIK. HIF vill helst inte att Pettersson ens ska vara reservmålvakt förrän om ett par år, utan att han ska växa in i det på sikt.

På fredagen blev Lindegaard spelklar strax innan sin första träning med laget.

- (Kroppen) är helt okej. Jag har tränat lite i England med boll, två dagar innan jag kom hit, och sedan har jag löpt en massa hela min semester, säger Lindegaard.

- Jag är redo för att hjälpa klubben och jag är redo för att spela.

Lindegaard hoppas snabbt komma i matchform. Sedan oktober 2016 har det bara blivit två tävlingsmatcher, bägge i Europa League-kvalet förra sommaren, och de senaste drygt sex åren har det blivit 30 A-lagsmatcher. Under de åren har han varit reserv i Manchester United, West Brom, och Burnley, samt haft drygt ett halvår som ordinarie i Preston. Han har dock även spelat en del U23-matcher.

HIF och Lindegaard har haft kontakt ett tag, men det hettade till för en vecka sedan och snabbades på när Kalle Joelsson blev skadad. HIF och Lindegaard hade tänkt att vänta, men något behövde göras. Därför finns en klausul som gör att de kan riva kontraktet, men det har inget med HIF eller andra klubbar att göra.

- Det är en privat sak och jag har inte lust att kommentera vad det är. Det hoppas jag media accepterar och respekterar, men jag har ingen annan tanke i mitt huvud än att spela i och hjälpa Helsingborg.

- Jag kommer med ambitionen att vara här i minimum två och ett halvt år för att hjälpa klubben fram och upp. Jag kommer inte hit för att tjäna pengar.

- Jag kommer hit för att spela fotboll. Jag måste vara stor nog att erkänna att det är första gången på lång tid där det primärt handlar om att spela fotboll. När du är (utanför Skandinavien) så är du också där för att tjäna pengar och för upplevelsen. Min familj vill gärna hem och jag vill gärna spela fotboll. Det här kändes bra och jag har gjort ett val som inte baseras på ekonomi.

Lindegaard kommer tillbaka till Skandinavien efter flera år i England. Där var han bland annat reserv till David de Gea, och tog även en startplats i Manchester United under perioder där de Gea anpassade sig till engelsk fotboll. Utöver det ersatte han nuvarande engelska landslagsmålvakten Jordan Pickford i Preston när Pickfords lån tog slut, och konkurrerade med inte en, och inte två, utan tre landslagsmeriterade engelska målvakter i Burnley.

Tanken är att han ska ta med sig mycket av det han har lärt sig utomlands, och jobba med HIF på fler sätt än det som händer på planen.

- Jag har en ambition om att vara med att skapa en bra kultur i klubben och i laget. En kultur som kan vinna fotbollsmatcher och kan utveckla klubben. Jag har upplevt mycket i min karriär och jag vet hur mycket kultur betyder. Fotbollsmatcher vinns inte bara på kvalitéer, utan också på kultur och mentalitet.

- Jag vet att jag kommer hit med ett ansvar som inte bara gäller för att spela fotboll, utan också utanför planen.

HIF spelar i dag borta mot AIK, en match som börjar 16.00 och sänds via C More.