Linnér: "Kan inte luta oss tillbaka mot motståndarens statistik eller hjärnspöken"

Häcken har under senaste åren haft det tufft mot topplag. Oscar Linnér bryr sig inte om det inför mötet på Bravida Arena. - Vi kan inte luta oss tillbaka mot motståndarlagets statistik eller hjärnspöken, säger han till Fotbollskanalen.

AIK skuggar Djurgården i toppen av den allsvenska tabellen. Den regerande mästaren är, efter derbysegern mot rivalen, endast en poäng bakom och är nu uppvilat efter att ha varit lite slitet efter tätt matchande före landslagsuppehållet.

- Vi hade ju ett väldigt tätt matchschema, så det kändes som att det var välbehövligt för alla att få lite andrum från AIK. Det var bra att få se lite andra ansikten och för oss, som inte hade landslag, någon dag att andas ut från fotbollen och hämta kraft och motivation för att komma tillbaka och jobba hårt, vilket vi gjort senaste perioden för att förbereda oss inför en viktig del av allsvenskan som kommer nu, säger AIK-målvakten Oscar Linnér till Fotbollskanalen.

AIK har nämligen nu ett antal tuffa matcher att se fram emot. Först väntar under söndagseftermiddagen möte med BK Häcken borta på Bravida Arena, därefter derby mot Hammarby på Tele2 Arena och sedan ett tungviktsmöte med IFK Göteborg på Friends Arena. Tre tuffa matcher vars resultat kan prägla avslutningen av säsongen.

- Det är självklart en extremt viktig period som kommer nu för oss och även för de andra lagen inför sluttampen. Vi har en jättetuff utmaning framför oss med att göra resultat i de här matcherna. Det är inga matcher där man ställer ut skorna. Vi kommer att behöva komma upp i en hög nivå, vilket vi har förutsättningar att göra och är något som krävs för att göra bra resultat, säger Linnér.

- Sedan får man hoppas på att ha marginalerna med sig i det fall att någon match är väldigt tjat. Det blir också viktigt, när det såklart är tajta matcher och när det är bra lag som möts. Ofta tycker jag att det sällan är tur när man har det, då man i sådana fall förtjänar att ha marginalerna med sig. Vi får se till att förtjäna det genom att träna bra, vilket vi gjort nu och sedan fortsätta träna bra inför matcherna och vara ödmjuka. Det är väldigt bra motstånd vi stöter på, så vi får ta en match i taget och göra allt i vår makt för att nå en så hög nivå som möjligt, fortsätter han.

AIK har under senaste tiden gjort bra resultat mot Häcken. I våras blev det seger med 1-0 på Friends Arena och i fjol blev det seger hemma och kryss borta, samtidigt som Häcken under senaste åren haft det tufft mot topplag i allsvenskan. Linnér menar dock att Häckens historia mot topplag inte har någon betydelse för AIK eller för den här matchen.

- Vi kan inte luta oss tillbaka mot motståndarlagets statistik eller hjärnspöken. Häcken är ett väldigt bra lag som man vet sedan tidigare är en tuff nöt att knäcka. De gånger vi vunnit mot Häcken har vi gjort väldigt bra prestationer och kommit upp i en hög nivå. Då har vi vunnit matchen. Det är också precis det som krävs, att komma upp i en hög nivå. Annars är Häcken tillräckligt bra för att kunna få ett positivt resultat för dem.

Linnér varnar samtidigt för att Häcken har flera "spetsspelare" i truppen.

- De är väldigt fartfyllda framåt och spelar riktigt bra anfallsfotboll. De har några spetsspelare som kan stå för individuella prestationer om de är på det humöret. Det är något vi måste vara ödmjuka inför och ta hänsyn till. Vi får sedan helt enkelt ta det därifrån och se till att hantera deras starka sidor och fokusera på det vi ska göra. Vi ska få ut så mycket som möjligt av vår matchplan. Det är ett bra lag som vi har stor respekt för.

AIK saknar även en tongivande spelare till matchen - Enoch Kofi Adu. Mittfältaren är avstängd efter rött kort mot Djurgården på Friends Arena.

- Det är klart att det är en jätteviktig spelare för oss, som ofta kommer upp i en bra nivå och levererar. Det är många spelare som är samspelta med honom eftersom att han spelar så mycket som han gör. Det är såklart ett tufft tapp för oss, men samtidigt har vi en väldigt bra bredd i laget och väldigt många spelare som kan kliva in. Det är fel att säga "ersätta", men däremot får andra kliva in och leverera. Det är många som är hungriga och vill visa framfötterna. Det här är ett perfekt läge oavsett vem som får chansen.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.