Linus Hallenius och Astrit Seljmani "Månadens spelare" i april

GIF Sundsvalls anfallare och lagkapten Linus Hallenius är Månadens spelare i Allsvenskan i april månad. I Superettan vinner Varbergs BoIS 21-årige anfallare Astrit Seljmani utmärkelsen. - Det är stort och väldigt roligt, säger Linus Hallenius till C More.

Linus Hallenius har varit nominerad till utmärkelsen Månadens spelare vid ett antal tidigare tillfällen, men har aldrig tidigare vunnit den, förrän nu. Sundsvallskaptenen har i inledningen av serien gjort sex mål och leder efter sex matcher skytteligan i Allsvenskan.

- Det är stort och väldigt roligt. Jag får känna mig nöjd med månaden, säger Linus Hallenius till C More.

Överraskningslaget Varbergs BoIS toppar för tillfället Superettan. En stor orsak till det är Astrit Seljamni som med sina fyra mål toppar Skytteligan i serien, och med till stor del bidragit till Hallandsklubbens tabellplacering. Astrit Seljmani blir den förste spelaren som vinner utmärkelsen Månadens spelare i Superettan.

Vinnaren får förutom pris och ära också 10 000 kronor av Svenska Spel att skänka till valfritt samhällsengagemang i sin klubb.

Fakta Månadens spelare:

Utmärkelsen Månadens Spelare i Allsvenskan och i Superettan utses av Svensk Elitfotboll tillsammans med Svenska Spel och C More. Priset går till en spelare i Allsvenskan och en spelare i Superettan som gjort bäst bestående sportsliga avtryck under den senaste månaden.

Vinnaren får en check från Svenska Spel på 10 000 kronor där pengarna går till en av klubbens samhällsengagemang. Vinnande spelare utses alltid i C Mores/TV4:s sändningar från Allsvenskan och Superettan varje månad och presenteras också i Svensk Elitfotbolls kanaler samt på Fotbollskanalen.

Jurygrupper:

Allsvenskan: Juryn består av samtliga allsvenska klubbars lagkaptener, Svante Samuelsson (Svensk Elitfotboll), Alexander Axén (C More), Anna Brolin (C More), Olof Lundh (TV4), Noa Bachner (Expressen), Anders Bengtsson (Offside) och Per Bohman (Aftonbladet).

Superettan: Juryn består av samtliga Superettanklubbars lagkaptener, Filip Brodd (Svenska Spel), Daniel Kristiansson (TV4), Magnus Sundvall (Jönköpingsposten), Jan-Owe Wikström (Hallandsposten), Kristian Bågefeldt (Mittmedia), Philip Trollér (GP) och Göran Bolin (Aftonbladet).