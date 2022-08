LISTA: 15 möjliga kandidater som ny AIK-tränare

STUART BAXTER, 69 - klubblös

Kommentar: Lämnade sydafrikanska storklubben Kaizer Chiefs i april och därmed tillgänglig på marknaden. Har placerats i AIK flera gånger genom åren, efter sin tid i klubben mellan 1998 och 2000.

ANDREAS ALM, 49 - Odense

Kommentar: Har efter en tung tid i Danmark spåtts hänga löst i Odense. Kan det vara dags för en återkomst till AIK för Alm?

ALEXANDER AXÉN, 50 - klubblös

Kommentar: Var på tapeten när Bartosz Grzelak tog över. Kan Discovery-experten, som tidigare tränat ÖSK och Gais, bli aktuell igen? Ingen hemlighet att Axén har känslor för AIK.

OLOF MELLBERG, 44 - klubblös

Kommentar: Expert hos C More just nu men har tidigare öppnat för en fortsatt tränarkarriär och även berättat för Aftonbladet att han avstått jobb på grund av sitt band till AIK. Landslagsikonen har tidigare basat över Helsingborg och BP.

RIKARD NORLING, 51 - klubblös

Kommentar: Ja, det är väl osannolikt att Norling återvänder - igen. Men eftersom han nyligen sparkades av IFK Norrköping och därmed står utan jobb platsar han så klart på en sådan här lista.

POYA ASBAGHI, 37 - klubblös

Kommentar: Ett långskott efter tiden i rivalen IFK Göteborg men Asbaghi har lämnat Championship och lär inte ha lagt ner tränarkarriären på långa vägar, trots nya jobbet som tv-expert för Viaplay.

JENS GUSTAFSSON, 43 - Pogon Szczecin

Kommentar: Visserligen relativt ny hos sin polska klubb men Gustafsson har varit assisterande i AIK tidigare och det är bekräftat av Peter Hunt att Gnaget var intresserat av den förre Norrköping-tränaren när Grzelak anställdes.

DANIEL BÄCKSTRÖM, 34 - Sirius

Kommentar: Ett lovande tränarnamn som redan skaffat sig en hel del erfarenhet. Nästa steg för den förre MFF-assistenten kan vara en flytt till en storklubb som huvudtränare.

HENRIK RYDSTRÖM, 46 - Kalmar FF

Kommentar: Har gjort succé i både Sirius och Kalmar. Malmö FF ryckte i honom i vintras och andra toppklubbar har gjort försök också. Given att ha med på listan men Rydström har en sociala situation i Småland som gör honom svårflyttad.

CHRISTER MATTIASSON, 51 - Brommapojkarna

Kommentar: Tidigare AIK-spelare som gjort bra i BP. Borde rimligtvis vara en tränare som de svartgula har bra koll på med tanke på närheten och kopplingen.

KIM HELLBERG, 34 - IFK Värnamo

Kommentar: Fick ofta beröm av spelare som assistent i IFK Norrköping och har byggt vidare på Värnamos spel innehållandes mycket självförtroende när han nu fått testa vingarna som huvudtränare. För tidigt? Möjligt, men Hellberg är ett spännande namn för framtiden.

ANDREAS BRÄNNSTRÖM, 46 - Mjällby

Kommentar: Enligt fotbollskane.se har MFF tagit kontakt med Mjällby om ”Brännan” efter succén i Blekinge, och han är överlag en av tränarna på den svenska marknaden som alltid kopplas ihop med klubbar som ska rekrytera någon.

BO HENRIKSEN, 47 - klubblös

Kommentar: Dansken fick sparken av Midtjylland i juli i år, efter att ha lett laget till en andraplats i ligan, cuptiteln samt ett gruppspel i Europa League. Enligt den danska klubben utvecklade han inte laget tillräckligt mycket.

NIELS FREDERIKSEN, 51 - Bröndby

Kommentar: Kontraktet med Bröndby löper ut efter den här säsongen och så sent som i slutet av juli sa han att det inte fanns några förhandlingar om en förlängning. Vann danska ligan 2020/2021.

INTERNLÖSNING

Kommentar: Tidigare har AIK gärna tittat internt eller gått för ett namn som har tydlig koppling till klubben. Nu tar Henok Goitom över tillfälligt och kanske kan han, tillsammans med tekniske direktören Peter Wennberg som innehar licensen som krävs för att vara huvudtränare i allsvenskan, bli lösningen permanent?