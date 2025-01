LISTA: 25 kontraktslösa profiler - som kan hamna i allsvenskan

LÄS MER: LISTA: Alla klara övergångar inför allsvenskan 2025

De allsvenska klubbarna håller i dagsläget på att sätta sina trupper inför nästa säsong. Flera klubbar har redan presenterat nyförvärv, samtidigt som spelare också har lämnat, däribland flera som tidigare har suttit på utgående kontrakt.

Fotbollskanalen har nu listat 25 spelare med bakgrund i allsvenskan som i dagsläget är fria på marknaden och kan skriva på för nya klubbar. Vissa spelare uppges vara aktuella för fortsatt spel i svensk fotbolls finrum, medan andra ryktas utomlands.

Oscar Jansson, 34, målvakt

Jansson lämnade förra sommaren IFK Norrköping för Djurgårdens IF och var främst reserv i Stockholmsklubben, men blev ändå noterad för nio framträdanden. Därefter sa han adjö i samband med kontraktets slut vid årsskiftet och har i vinter hållit igång med Peking. Däremot är det inte aktuellt med en flytt tillbaka till Martin Falks manskap.

Jakob Tånnander, 24, målvakt

Skåningen lämnade vid årsskiftet IK Sirius efter 46 matcher på två år. Under vintern har polska sajten goal.pl skrivit om intresse från Motor Lublin, som är placerat i mitten av tabellen i polsk fotbolls finrum, Ekstraklasa.

Jonathan Rasheed, 33, målvakt

Målvakten är på jakt efter en ny arbetsgivare. 33-åringen har berättat för Värnamo Nyheter att parterna har stått "väldigt långt ifrån varandra" gällande ett nytt kontrakt i Småland. Han har också sagt att det finns intresse från klubbar i både Sverige och i Norge.

Alexander Milosevic, 32, mittback

32-åringen tackades i fjol av på Strawberry Arena, och får nu se sig om efter en ny klubb efter flera år i AIK. I november i fjol uttalade Milosevic sig om att andra allsvenska klubbar ringt honom, samtidigt som han också sa att ett annat allsvenskt lag inte är en prioritet för honom. Nyligen skrev Aftonbladet att det även finns cypriotiskt intresse.

Even Hovland, 35, mittback

Norrmannen var med och tog BK Häcken till SM-guld 2022 och cupguld 2023, men är numera inte kvar på Hisingen. I förra veckan uppgav Expressen att Hovland, där och då, var i samtal med IF Brommapojkarna. Norrmannen uttalade sig även nyligen för Fotbollskanalen om att det dykt upp intresse för honom från exempelvis Sverige och Norge.

Joseph Baffoe, 32, mittback

Mittbackens kontrakt med Halmstads BK gick ut vid årsskiftet, och i förra veckan uttalade sig HBK-tränaren Johan Lindholm för Fotbollskanalen om att han inte räknar med spelaren 2025. Baffoe har i sin tur tidigare uttalat sig för Fotbollskanalen om att han är öppen för en ny utlandstransfer och ett nytt äventyr. Med HBK är han noterad för 170 matcher.

Isak Ssewankambo, 28, mittback/ytterback/mittfältare



Den mångsidige spelarens kontrakt gick ut vid årsskiftet. Under sista halvan av förra säsongen var han skadad. Pekings sportchef Magni Fannberg har gått ut, till NT , med att Peking ska hjälpa 28-åringen med rehabiliteringen. Därefter ska de ta ställning till framtiden. Spelaren anslöt under vintern 2023 och har gjort 20 matcher med klubben.

Henrik Rönnlöf Castegren, 28, mittback/ytterback

Mittbacken, som i höstas kallades in till svenska landslagets samling, är klubblös efter att ha tackat för sig i IK Sirius efter ett och ett halvt år. Tidigare har han spelat med polska Lechia Gdansk, samt IFK Norrköping, Degerfors IF och IF Sylvia.

Axel Björnström, 29, ytterback

Björnström var främst reserv under tre säsonger i AIK, och tog farväl efter 80 matcher. Därmed letar han nu efter en ny klubb. Tidigare har han även representerat klubbar som IK Sirius, Vasalunds IF och ryska Arsenal Tula.

Adam Andersson, 28, ytterback

Den tidigare BK Häcken-spelaren tog farväl av norska Rosenborg BK vid årsskiftet efter fyra år i Trondheim med 64 framträdanden. Nyligen berättade ytterbacken för Fotbollskanalen om att han är "öppen för det allra mesta". Inför förra säsongen hade Fotbollskanalen uppgifter om att AIK hörde sig för kring Andersson, men då blev det inte en övergång. "Det var nog inte så stort intresse egentligen. Jag tror det var en större grej än vad det var. Jag tror att de kanske hade något snack med min agent, kanske. Men inte så mycket mer än så", sa Andersson i dagarna.

Jonathan Augustinsson, 28, ytterback

Den tidigare Djurgårdens IF-backen har varit skadedrabbad i Rosenborg BK och ser sig nu om efter en ny klubbadress. Totalt sett blev det 17 matcher med den norska storklubben på fyra år. Senast han spelade en tävlingsmatch var under 2022.

Mattias Johansson, 32, ytterback

Ytterbacken lämnade nyligen grekiska AE Larisa efter ett halvår, och är därmed åter fri på marknaden. Senast han var i allsvenskan var under första halvan av förra året, då han tillhörde IFK Göteborg, där det blev sju framträdanden. Han har även en bakgrund med spel i klubbar som AZ, Panathinaikos, Kalmar FF, Legia Warszawa och Genclerbirligi.

Simon Sandberg, 30, ytterback

Den tidigare Hammarby IF- och BK Häcken-backen bröt i början av januari med grekiska Lamia och enligt Aftonbladet har ett par allsvenska klubbar visat intresse för spelaren. Sandberg har genom åren samlat på sig 209 allsvenska matcher.

Dino Salihovic, 22, back/mittfältare

Salihovic kontrakt med IFK Norrköping har gått ut, och i dagsläget är framtiden oviss. IFK:s sportchef Magni Fannberg har bekräftat för NT att Salihovic har blivit erbjuden ett nytt kontrakt, samtidigt som Expressen skrivit om intresse från exempelvis österrikiska högstaligalaget LASK.

Emil Salomonsson, 35, ytterback/mittfältare

35-åringen sa i fjol hejdå till IFK Göteborg efter 321 matcher fördelat över två sejourer. Under vintern har han bland annat hållit igång med division 2-laget Tvååker. Han har också sagt följande till Hallands Nyheter gällande vilken nivå han vill spela på framöver: "Det vet jag inte. Fotboll kommer jag att spela i någon form, sen vart det blir vet jag inte".

Sebastian Ohlsson, 31, ytterback/mittfältare

Redan under november i fjol blev det officiellt med ett IFK Göteborg-avsked. Den mångsidige spelaren, som tidigare representerat St. Pauli i Tyskland, uttalade sig under tisdagen för Fotbollskanalen om att det finns allsvenskt och utländskt intresse. "Det är lite grejer utomlands, som kanske inte har varit perfekta som helhet. Jag har två ungar nu, som jag också får ta hänsyn till. Det finns också från allsvenskan, men jag vill fundera ordentligt". Han sa också följande: "Det finns lite på G, men det är inget som jag känner att jag vill hoppa på nu direkt. Just nu håller jag igång och tränar lite med brorsan i Ljungskile för att få lite lagträning utöver egenträning".

Alper Demirol, 22, mittfältare

Den tidigare Hammarby IF-talangen lämnade nyligen efter att ha varit på lån hos Degerfors IF och Skövde AIK under förra säsongen med spel i superettan. Totalt sett blev han noterad för 39 framträdanden med Stockholmsklubben. Vid avskedet sa han följande på Bajens hemsida: "Jag vill rikta ett stort tack till Hammarby för dessa fina år. Det är klubben där allt började och där jag fick chansen att visa upp mig. Det har varit en dröm. Tack till alla supportrar, lagkamrater och de som jobbar runt om i klubben".

Alexander Fransson, 30, mittfältare

Den tidigare IFK Norrköping-mittfältaren kopplades i somras ihop med en comeback i Peking, men i stället blev det spel med norska Odd under hösten. Odd ramlade i sin tur ur norska högstaligan, och nu är åter svensken fri på marknaden. Enligt Smålandsposten är allsvenska nykomlingen Öster intresserat av att knyta till sig 30-åringen, som uppges vara ett av flera alternativ som övervägs i jakten på en ny mittfältare.

Simon Tibbling, 30, mittfältare

U21-EM-guldhjälten från 2015 är klubblös. 30-åringen lämnade nyligen norska Sarpsborg efter två och ett halvt år och kan skriva på för ett nytt lag. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson har i sin tur nyligen sagt till Fotbollskanalen att det inte lär bli en återkomst för Tibbling till Djurgården: "Vi har inte fört några diskussioner om det, nej".

Jonathan Ring, 33, mittfältare

Efter Kalmar FF:s fiasko med degradering till superettan lämnade Ring Smålandsklubben. 33-åringen kom till KFF från sydkoreanska Jeju United inför förra säsongen, och har även en bakgrund med spel i klubbar som Djurgårdens IF och IFK Värnamo i Sverige.

Haris Radetinac, 39, mittfältare

304 matcher blev det, för i fjol tackades Radetinac av på 3Arena. Djurgårdens IF-profilen har ännu inte meddelat om han kommer att fortsätta spela eller lägga av, vilket återstår att se. 39-åringen har tidigare sagt att han gärna skulle vilja ha en roll i Dif vid någon tidpunkt, och nyligen sa sportchefen Bosse Andersson följande om det till Fotbollskanalen inför årets säsong: "Vi har inte diskuterat det. Vi presenterade 'Kitten' (Christer Mattiasson) nu och så får vi återkomma kring det. Jag vet att han har fått en del förslag som spelare och så får vi summera läget". Vidare har Corren skrivit att Åtvidabergs FF har träffat veteranen gällande en eventuell återkomst. "Jag ser det som ett långskott men om chansen finns ska vi göra allt vi kan", sa ÅFF-sportchefen Pierre Johansson till Corren i slutet av december förra året.

Gustav Wikheim, 31, mittfältare/forward

31-åringens avtal med Djurgårdens IF har gått ut, och sportchefen Bosse Andersson har sagt till Fotbollskanalen att han inte är så hoppfull gällande en förlängning. Därmed är det i dagsläget ovisst var norrmannen kommer spela under 2025. Med Djurgården är han noterad för 19 mål och nio assist på 108 framträdanden.

Christian Kouakou, 29, forward

Forwarden är inte kvar i turkiska Kocaelispor, och kan återvända till Sverige, där han tidigare spelat med klubbar som AIK, Mjällby AIF, IF Brommapojkarna, IFK Göteborg och IK Sirius. I förra veckan skrev Expressen att han där och då var i kontakt med ett par svenska och utländska klubbar. Enligt Aftonbladet är han nära att skriva på för Östers IF. På 78 matcher har han gjort 20 mål i allsvenskan.

Jack Lahne, 23, forward

Lahne har spelat med flera klubbar i Sverige som IF Brommapojkarna, AIK, Örebro SK och BK Häcken, men har under senaste åren hållit till på utländsk mark. Förra hösten var han i norska andraligalaget Egersund och är nu ute efter en ny klubb. I förra veckan uppgav Expressen att Lahne är aktuell för en flytt till Austria Lustenau, som spelar i österrikiska andraligan. I december uttalade han sig även för Fotbollskanalen om sin framtid.

Nabil Bahoui, 33, forward

Bahoui har nu varit klubblös en tid efter att ha lämnat Persepolis i Iran under vintern 2024. Senast 33-åringen spelade en tävlingsmatch var under februari i fjol. Totalt sett har han genom åren gjort 53 mål på 164 matcher i allsvenskan.