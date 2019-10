LISTA: Här är alla allsvenska spelare med utgående kontrakt

AFC Eskilstuna: Ole Söderberg, Mihail Ivanov, Ihor Levtjenko, Soya Takahashi, Mehmed Dresevic (just nu utlånad till Ljungskile), Gustav Jarl, Mamadou Kouyaté (just nu utlånad till Boden), Michael Anaba, Ferid Ali, Sandro Tsveiba, Anel Rashkaj, Luka Mijaljevic, Samuel Nnamani.

AIK: Jesper Nyholm, Chinedu Obasi, Tarik Elyounoussi, Henok Goitom (blir assisterande tränare om kontraktet inte förlängs).

Djurgårdens IF: Jacob Widell Zetterström, Benjamin Machini, Haris Radetinac, Besard Sabovic (just nu utlånad till Dalkurd), Jesper Karlström.

IF Elfsborg: Jon Jönsson, Stefan Ishizaki, Simon Lundevall, Arian Kabashi, Alex Dyer, Christopher McVey.

Falkenbergs FF: Johan Brattberg, Dennis Bengtsson, Hampus Nilsson, Ludvig Johansson, Tobias Karlsson, Per Karlsson, Hampus Svensson, Robin Östlind, Megim Laci, Johan Lassagård (just nu utlånad till Värnamo), Anton Wede, Dominic Chatto, Passi Prudence (just nu utlånad till Eskilsminne) Kirill Pogrebnjak.

IFK Göteborg: Edvin Dahlqvist, Lasse Vibe, Andreas Öhman (just nu utlånad till Utsikten), Erik Gunnarsson (just nu utlånad till Utsikten).

Hammarby: Johan Wiland, Davor Blazevic, Mats Solheim.

Helsingborgs IF: Markus Holgersson, Fredrik Liverstam, Alexander Farnerud, Mamudo Moro, Tobias Mikkelsen.

BK Häcken: Alexander Nadj, Kari Arkivou, Benjamin Arapovic.

Kalmar FF: Viktor Noring, Hampus Strömgren, Lucas Hägg Johansson, Viktor Agardius, Jesper Manns, Emin Nouri, Rasmus Elm, Herman Hallberg, Alexander Jakobsen, Måns Söderqvist, Mahmoud Eid.

Malmö FF: Markus Rosenberg (slutar).

IFK Norrköping: Gustav Jansson, Andreas Vaikla, Gudmundur Thórarinsson, Kalle Holmberg, Johannes Vall.

IK Sirius: Lukas Jonsson, John Alvbåge, Tim Björkström, Philip Haglund, Christer Gustafsson, Henfy Offia, Ian Sirelius, Stefano Holmqvist Vecchia.

Gif Sundsvall: David Mitov Nilsson, Carlos Gracia, Pa Konate, Dennis Olsson, David Batanero, Peter Wilson.

Örebro SK: Mathias Karlsson (klart att han lämnar efter säsongen), Martin Lorentzson, Rodin Deprem, Agon Mehmeti, Adam Bark.

Östersunds FK: Aly Keita, Tom Pettersson, Jordan Attah Kadiri, Jamie Hopcutt, Douglas Bergqvist (just nu på lån hos Haugesund).

Källor: Transfermarkt.com, Fotbolltransfers.com.