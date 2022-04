LISTA: Här är alla klara övergångar i allsvenskan 2022

AIK:

Nyförvärv: Jesper Ceesay (mf, IF Brommapojkarna), Henry Atola Meja (fw, Tusker FC), Joe Mendes (b, Hammarby IF), Rasmus Bonde (b, uppflyttad), Axel Björnström (b/mf, Arsenal Tula), Ahmed Faqa (b, uppflyttad), Calvin Kabuye (fw, uppflyttad), Benjamin Mbunga Kimpioka (fw, Sunderland), Sichenje Collins (b, AFC Leopards SC).

Tillbaka från lån: Tom Strannegård (b/mf, Vasalunds IF).

Förluster: Henok Goitom, (fw, slutar), Samuel Brolin (mv, Mjällby AIF, lån), Stefan Silva (fw, klubblös), Saku Ylätupa (mf, Gif Sundsvall), Lucas Forsberg (b, Sollentuna FK, lån), Felix Michel (b/mf, AFC Eskilstuna, lån), Ebenezer Ofori (mf, Vejle, lån), Robin Tihi (b, IFK Värnamo, lån), Jakob Haugaard (mv, Tromsö, lån), Filip Rogic (mf, IK Sirius), Bojan Radulovic (fw, HJK Helsingfors, lån), Ahmed Faqa (b, Västerås SK, lån), Calvin Kabuye (fw, Vasalund, lån), Rasmus Bonde (b, Vasalund, lån), Jetmir Haliti (b, Mjällby AIF, lån).

BK HÄCKEN:

Nyförvärv: Mikkel Rygaard (mf, LKS Lodz), Even Hovland (b, Rosenborg), Tomas Totland (b, Tromsö), Franklin Tebo (b, Nasarawa United), Oscar Uddenäs (mf, IFK Värnamo), Amane Romeo (mf, ASEC Mimosas), Sebastian Lagerlund (b, uppflyttad), Ibrahim Sadiq (mf, FC Nordsjälland), Kadir Hodzic (b, Mjällby AIF), Lars Olden Larsen (mf, Niznij Novgorod, lån).

Förluster: Godswill Ekpolo (b, IFK Norrköping), Oskar Sverrisson (b, Varbergs Bois), Rasmus Lindgren (b, slutar), Joona Toivio (b, HJK), Johan Brattberg (mv, Utsiktens BK, lån), Patrik Wålemark (mf, Feyenoord), William Milovanovic (mf, Utsiktens BK, lån), Leonardo Farah Shahin (fw, Qviding FiF, lån), Tobias Heintz (mf, Sarpsborg, lån), Yannick Adjoumani (b, Östersunds FK, lån), Jasse Tuominen, (fw, Tromsø, lån).

Utgående kontrakt: Nasiru Mohammed (mf/fw), Ture Widestrand (mf).

DEGERFORS IF:

Nyförvärv: Diego Campos (mf, FK Jerv), Oscar Wallin (b, Hudiksvalls FF), Daniel Krezic (mf, Varbergs Bois), Dijan Vukojevic (fw, Norrby IF), Ronald Mukiibi (b, Östersunds FK), Robin Örqvist (mf, Norrby IF), Joseph-Claude Gyau (b, Cincinnati), Alfie Whiteman (mv, Tottenham Hotspurs, lån).

Förluster: Victor Edvardsen (fw, Djurgårdens IF), Villiam Dahlström (fw, Halmstads BK), Nicklas Maripuu (mf, IF Brommapojkarna), Sargon Abraham (fw, Örgryte IS), Axel Lindahl (b, Bodø/Glimt, lämnar efter lån), Jonathan Tamimi (b/mf, IK Brage), Ferhad Ayaz (mf/fw, Borac Banja Luka), Christoffer Wiktorsson (b, Strömtorps IK), Tufve Östlund (b, FC Gute), Oliver Ekroth (b, klubblös), José Segura Bonilla (fw, Vard Haugesund), Hugo Claesson (mv, Åtvidabergs FF, lån), Erik Grandelius (mf, Notodden).

DJURGÅRDENS IF:

Nyförvärv: Victor Edvardsen (fw, Degerfors), Piotr Johansson (b, Kalmar FF), Aleksandr Vasiutin (mv, Zenit S:t Petersburg, lån), Frank Odhiambo (b, Gor Mahia FC), Arnold Eba (mf, AS King, lån), Pierre Bengtsson (b, FC Köpenhamn), Gustav Wikheim (mf, Al-Fateh), Sead Haksabanovic (fw, Rubin Kazan, lån), Amadou Doumbouya (mf, Diamonds of Guinea).

Tillbaka från lån: Elias Andersson (mf, Mjällby AIF), Isak Hien (b, Vasalunds IF).

Förluster: Jesper Nyholm (b, Mauangthong United), Peter McGregor (fw, Duhaney Park, lån), Emir Kujovic (fw, klubblös), Nicklas Bärkroth (mf/fw, Örgryte IS), Jacob Une Larsson (b, Panetolikos, lån), Edward Chilufya (fw, Midtjylland), Curtis Edwards (mf, Stabæk), Tommi Vaiho (mv, IK Sirius, lån), Mattias Mitku (mf, Karlstad), Albion Ademi (mf, Lahti, lån), Adam Bergmark Wiberg (fw, Östers IF, lån), Axel Wallenborg (b, IFK Haninge, lån), Linus Tagesson (b, Täby FK, lån).

GIF SUNDSVALL:

Nyförvärv: Rasmus Lindkvist (b, Hamkam), Marcus Burman (mf/fw, Akropolis), Alexander Larsson (fw, uppflyttad), Saku Ylätupa (mf, AIK), Forrest Lasso (b, Tampa Bay Rowdies), Oscar Linnér (mv, Arminia Bielefeld, lån), Ronaldo Damus (fw, Orange County), Joe Corona (mf, Houston Dynamo, lån).

Förluster: David Myrestam (b, slutar), Albin Ekström (b, klubblös), Albin Palmlöf (mf, klubblös), Gustav Molin (mv, Oskarshamn, lån).

HAMMARBY IF:

Nyförvärv: Joel Nilsson (b, Mjällby AIF), Edvin Kurtulus (b, Halmstads BK), Sebastian Selin (mv, Västerås SK), Dennis Collander (mf, Örebro SK), Nahir Besara (mf, Örebro SK), Loret Sadiku (mf, Kasimpasa), Bubacarr Trawally (fw, Ajman).

Tillbaka från lån: Dennis Widgren (b, IK Sirius), Loué Bayere Junior (fw, Zeleznicar Pancevo), Kalle Björklund (b, Västerås SK).

Förluster: Aziz Ouattara Mohammed (b/mf, Genk), Paulinho (mf/fw, San Jose Esporte Clube), David Ousted (mv, FC Midtjylland), David Accam, (Nashville, lämnar efter lån), Vladimir Rodic (mf, klubblös), Joe Mendes (b, AIK) Axel Sjögren (b, klubblös), Akinkunmi Amoo (mf, FC Köpenhamn), Aljoša Matko (mf, NK Olimpija Ljubljana, lån), Filston Mawana (fw, Åtvidabergs FF).

HELSINGBORGS IF:

Nyförvärv: Sumar Almadjed (mf, Landskrona Bois), Ali Suljic (b, IF Brommapojkarna), Benjamin Acquah (mf, Ebusua Dwarfs), Lucas Lingman (mf, HJK Helsingfors), Viljormur Davidsen (b, Vejle BK), Taha Ali (mf, Örebro SK), Albert Ejupi (mf, Varbergs Bois), Amin Al Hamawi (fw, uppflyttad), Armin Gigovic (mf, Rostov, kontrakt till den sista juni).

Tillbaka från lån: Nils Arvidsson (mv, Venezia).

Förluster: Bödvar Bödvarsson (b, Trelleborgs FF), Alhaji Gero (fw, klubblös), Vladislav Kreida (mf, FC Flora Tallinn, lämnar efter lån), Noel Mbo (fw, klubblös), Amin Al Hamawi (fw, Torns IF, lån).

IF ELFSBORG:

Nyförvärv: Gustav Henriksson (b, Wolfsberger), Oscar Aga (fw, Grorud IL), Besfort Zeneli (mf/fw, uppflyttad), Viktor Widell (b, uppflyttad), Michael Baidoo (mf, Sandnes Ulf).

Tillbaka från lån: Jack Cooper Lowe (fw, Örgryte IS).

Förluster: Gustav Broman (b, Norrby), Samuel Holmén (mf, slutar), Mathias Dyngeland (mv, Brann), Christopher McVey (b, Inter Miami CF), Marokhy Ndione (fw, Viborg FF), Frederik Holst (mf, klubblös), Jack Cooper Love (fw, Skövde AIK, lån), Prince Isaac Kouame (fw, Motala AIF, lån).

IFK GÖTEBORG:

Nyförvärv: Erik Sorga (fw, DC United), Emil Salomonsson (b, Avispa Fukuoka), Alfons Nygaard (fw, uppflyttad), Lucas Kåhed (mf, uppflyttad), Amir Al-Ammari (mf, Halmstads BK), Gustav Lillienberg (mv, Southampton), Warner Hahn (mv, Go Ahead Eagles), Hussein Carneil (mf, uppflyttad), Tim van Assema (b, uppflyttad).

Förluster: Giannis Anestis (mv, Panetolikos), Kolbeinn Sigthorsson (fw, klubblös), Robin Söder (fw, klubblös), Adil Titi (mf, IK Brage), Ole Söderberg (mv, Gais), Isak Dahlqvist (mf, Örgryte IS), August Erlingmark (b/mf, Atromitos), Tom Amos (mv, Jönköpings Södra), Noah Alexandersson (mf, Moss FK).

IFK NORRKÖPING:

Nyförvärv: Godswill Ekpolo (b, BK Häcken), Jean Carlos de Brito (b, Varbergs Bois), Daniel Eid (b, Sogndal), Jacob Ortmark (mf, IK Sirius), Eman Markovic (fw, IK Start), Filip Dagerstål (b, Chimki).

Tillbaka från lån: Lucas Lima (fw, Östers IF).

Förluster: Henrik Castegren (b, klubblös), Felix Jacobsson (mv, Jönköpings Södra IF), Liam Olausson (fw, Trelleborgs FF), Kevin Álvarez (b, RCD Espana, lån), Finnur Tomas Palmason (b, KR Reykjavik), Manasse Kusu (mf, Östers IF), Carl Björk (fw, Bröndby IF), Alexander Fransson (mf, AEK Aten), Samuel Adegbenro (fw, Beijing Guoan).

IFK VÄRNAMO:

Nyförvärv: Haris Avdiu (fw, Angered BK), Jesper Dickman (mf, FC Nordsjælland), Nils Wallenberg (mf, IF Brommapojkarna), Victor Andersson (fw, Onsala BK), Evaldo Netinho (b, Grêmio Esportivo Brasil), Marcus Antonsson (fw, Malmö FF), Hampus Näsström (b, IF Sylvia), Robin Tihi (b, AIK, lån), Johnbosco Samuel Kalu (fw, Räppe Goif), Moonga Simba (mf, Brann, lån).

Förluster: Oscar Uddenäs (mf, BK Häcken), Robin Dzabic (mf/fw, Landskrona Bois), Hugo Andersson (b, Malmö FF, lån), Albin Sundgren (mf, klubblös), Isse Ismail (mf, klubblös), Benjamin Hajdari (mf, klubblös), Joel Stevens (mf/fw, klubblös), Kevin Simola (b, klubblös), Noa Lingeskog (mf, klubblös), Alhassan Crespo Kamara (fw, slutar), Hugo Leonardo da Silva Moreira (b, Anápolis FC).

IK SIRIUS:

Nyförvärv: Edi Sylisufaj (fw, Falkenbergs FF), Filip Olsson (mf, Landskrona Bois), Kristopher Da Graca (b, VVV-Venlo), Andreas Murbeck (b, Landskrona Bois), Tommi Vaiho (mv, Djurgårdens IF, lån), Filip Rogic (mf, AIK), Kevin Wright (b, Örebro), Patrik Karlsson Lagemyr (mf/fw, IFK Göteborg), Antonio Yakoub (fw, Assyriska FF, lån), Isak Ssewankambo (mf, Östersunds FK).

Förluster: Ekin Bulut (fw, Norrby IF), Nahom Girmai Netabay (mf, Kalmar FF), Adam Ståhl (b/mf, Mjällby AIF), Sam Lundholm (mf, klubblös), Dennis Widgren (b, Hammarby IF, lämnar efter lån), Joseph Colley (b, klubblös), Joakim Persson (fw, IK Brage), Jacob Ortmark (mf, IFK Norrköping), Isak Bråholm (mf, Sandvikens IF), Hannes Sveijer (mv, Sandvikens IF, lån), Samuel Wikman (mf, Umeå FC, lån).

KALMAR FF:

Nyförvärv: Axel Lindahl (b, Bodø/Glimt), Nahom Girmai Netabay (mf, IK Sirius), Kevin Jensen (mf/fw, Landskrona Bois), Ricardo Friedrich (mv, Ankaragücü), Jakob Kindberg (mv, Örebro Syrianska), David Kristján Ólafsson (b, Ålesund), Simon Skrabb (mf/fw, klubblös), Casper Andersson (mv, uppflyttad till A-laget), Douglas Bergqvist (b, Tjornomorets Odessa, lån).

Tillbaka från lån: Elias Olsson (b, FC Groningen).

Förluster: Nils Fröling (mf/fw, Hansa Rostock), Piotr Johansson (b, Djurgårdens IF), Sebastian Ring (b, Wisla Krakow), Anton Ekeroth (mf, AFC Eskilstuna), Lucas Hägg Johansson (mv, Vejle BK), Tobias Andersson (mv, Gnosjö IF), Emin Nouri (b, slutar), Henrik Löfkvist (b, Jönköpings Södra), Malte Persson (b, IK Brage), Jonathan Ring (mf/fw, Jeju United), Johan Arvidsson (mf, IK Brage), Edvin Crona (fw, Åtvidaberg, lån).

MALMÖ FF:

Nyförvärv: Matej Chalus (b, FC Slovan Liberec), Hugo Larsson (mf, uppflyttad till A-laget), Samuel Kotto (b, Apejes de Mfou), Dennis Hadzikadunic (b, Rostov, lån), Isaac Kiese Thelin (fw, Baniyas).

Tillbaka från lån: Amel Mujanic (mf, Östers IF), Samuel Adrian (mf, Falkenbergs FF), David Edvardsson (mv, Jammerbugt FC).

Förluster: Antonio Colak (fw, PAOK Salonika, lämnar efter lån), Marcus Antonsson (fw, IFK Värnamo) Franz Brorsson (b, Aris Limassol), Bonke Innocent (mf, Lorient), Linus Borgström (b, Falkenbergs FF), Mathias Nilsson (mv, Östers IF, lån), Noah Eile (b, Mjällby AIF, lån), Melker Ellborg (mv, IFK Malmö, lån), Hugo Andersson (b, Randers FC), Amin Sarr (fw, Heerenveen), Anel Ahmedhodzic (b, Bordeaux, lån med köpoption), Peter Gwargis (mf, Jönköpings Södra, lån), Aleksander Damnjanovic Nilsson (mf, Sandefjord, lån).

Lån till samarbetsklubb: Hugo Bolin (mf, BK Olympic), Samuel Burakovsky (fw, BK Olympic), August Karlin (mf, BK Olympic), Melker Widell (mf/fw, BK Olympic), Samuel Kotto (b, BK Olympic).

MJÄLLBY AIF:

Nyförvärv: Samuel Brolin (mv, AIK, lån), Noah Eile (b, Malmö FF, lån), Adam Ståhl (b/mf, IK Sirius), Silas Nwankwo (fw, Nasarawa United), Albin Mörfelt (mf, Vålerenga, lån), Rasmus Wiedesheim-Paul (fw, Rosenborg, lån), Jetmir Haliti (b, AIK, lån).

Tillbaka från lån: Noel Törnqvist (mv, AFC Eskilstuna), Ludvig Carlius (mf, IFK Malmö).

Förluster: Joel Nilsson (b, Hammarby IF), Carljohan Eriksson (mv, Dundee United), Amin Sarr (fw, Malmö FF, lämnar efter lån), Elias Andersson (mf, Djurgårdens IF, lämnar efter lån), Pontus Zvar (mv, klubblös), Hampus Holgersson (mf/fw, klubblös), Jasin Khayat (b, klubblös), Max Watson (b, NK Maribor), Kadir Hodzic (b, BK Häcken).

Utgående kontrakt: Marc Tokich (b).

VARBERGS BOIS:

Nyförvärv: Oskar Sverrisson (b, BK Häcken), Fredrik Andersson (mv, Örgryte IS), Ali Bdeir (fw, BK Olympic), Flamur Dzelili (mf/fw, Oskarshamn AIK), Eliton Pardinho Toreta Júnior (mf, Red Bull Brasil) Gustav Bendrik (b/mf, uppflyttad), David Bendrik (b/mf, uppflyttad), Ismet Lushaku (mf, AFC Eskilstuna), Joel Sundström (mf, San Pedro), Jaheem Burke (mf, Hammarby TFF).

Tillbaka från lån: Rasmus Cronvall (fw, Tvååkers IF), André Boman (mf, Ullareds IK), Viktor Dryselius (mv, Tvååkers IF).

Förluster: Stojan Lukic (mv, slutar), Keanin Ayer (b/mf, Sandefjord), Nils Bertilsson (b, Tvååkers IF), Ryan Moon (mf/fw, klubblös), Adnan Kojic (mf, IF Sylvia), Liam Munther (mf, klubblös), Dean Solomons (b, klubblös), Gustav Nordh (mf, Piteå IF), Daniel Krezic (mf, Degerfors IF), Jean Carlos de Brito (b, IFK Norrköping), Albert Ejupi (mf, Helsingborgs IF).

