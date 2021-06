LISTA: Här är allsvenskans mest värdefulla spelare

1. Sead Haksabanovic (IFK Norrköping, såld till Rubin Kazan), 5,5 miljoner euro, drygt 55 miljoner kronor

2. Anel Ahmedhodzic (Malmö FF), 4 miljoner euro, drygt 40 miljoner kronor

3. Isak Bergmann Johannesson (IFK Norrköping), 3,5 miljoner euro, drygt 35 miljoner kronor

4. Akinkunmi Amoo (Hammarby IF), 3 miljoner euro, drygt 30 miljoner kronor

4. Antonio Colak (Malmö FF, inlånad från Paok), 3 miljoner euro, drygt 30 miljoner kronor

6. Daleho Irandust (BK Häcken), 2 miljoner euro, drygt 20 miljoner kronor

6. Joseph Okumu (IF Elfsborg), 2 miljoner euro, drygt 20 miljoner kronor

8. Jacob Une Larsson (Djurgårdens IF), 1,8 miljoner euro, drygt 18 miljoner kronor

9. Veljko Birmancevic (Malmö FF), 1,7 miljoner euro, drygt 17 miljoner kronor

10. Christoffer Nyman (IFK Norrköping), 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor

10. Johan Larsson (IF Elfsborg), 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor

10. Jesper Tolinsson (IFK Göteborg, såld till Lommel SK), 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor

10. Oscar Lewicki (Malmö FF), 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor

10. Alhassan Yusuf (IFK Göteborg), 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor

10. Edward Chilufya (Djurgårdens IF) 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor

10. Aslak Fonn Witry (Djurgårdens IF) 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor

Källa: Transfermarkt