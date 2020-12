LISTA: Här är Sveriges agenter - och så mycket tjänar de

Enligt Svenska Fotbollförbundets regelverk rörande agenter, eller förmedlare som de officiellt heter, får klubbar och spelare i Sverige enbart låta sig representeras av personer som är registrerade hos förbundet. Nuvarande regelverk trädde i kraft sommaren 2018.

SvFF delar också in agenterna i två olika kategorier, antingen kan man vara registrerad förmedlare eller certifierad förmedlare. Det kostar 15 000 kronor att bli en registrerad förmedlare, och ytterligare 10 000 kronor för att genomgå en utbildning som gör att man blir en certifierad förmedlare. Har du den sistnämnda titeln får du representera spelare som är mellan 15 och 18 år.

Just nu är fler än 130 agenter registrerade hos Svenska Fotbollförbundet i någon form. Listan uppdateras kontinuerligt och har långt ifrån sett identisk ut under 2020. Det dyker titt som tätt upp nya namn och en del personer faller bort, när deras registreringsperiod löper ut och några nya affärer inte är aktuella att genomföra i just Sverige.

- De som ligger ute på vår hemsida är de som har en aktiv registrering. För de som varit registrerade tidigare räcker det med att betala avgiften och ladda upp ett nytt försäkringsbrev (behöver göras en gång om året). I närtid har vi kanske haft ett 20-tal förmedlare vars registrering gått ut men som inte förnyat den än. Då har de försvunnit från hemsidan, förklarar Joakim Lindström på SvFF:s övergångsavdelning.

Räknar man in samtliga agenter som är registrerade, varit registrerade eller påbörjat registreringsprocessen och inte slutfört den sedan SvFF införde det nuvarande regelverket sommaren 2018 målar det upp en bild av en marknad som som väldigt många aktörer har en koppling till.

- Det rör sig nog om runt 400 förmedlare som varit aktiva på något sätt under de här åren. Det kan ju vara så att en utländsk förmedlare gör en övergång här i Sverige. Då registrerar sig han eller hon och sen kanske den inte förnyar sin registrering.

Fotbollskanalen har sedan i våras haft ögonen på listan och tittar nedan närmare på de agenter som är eller har varit registrerade hos förbundet. Rörande de som bor eller har företagsverksamhet i Sverige har Fotbollskanalen tagit fram uppgifter om inkomster under 2019 och listat nedan. De registrerade agenter som är utländska, bor i utlandet eller inte har någon affärsmässig koppling till Sverige finns inte med i listan nedan.

Uppgifterna om agenternas personliga inkomster är hämtade från Skatteverket och rör fjolåret (2019). Vad de tjänat i år kommer inte vara möjligt att ta del av innan nästa års deklarationer är färdiga.

Vad gäller bolagsuppgifterna är de hämtade från allabolag.se. De rör, i många fall, räkenskapsåret 2019. Ett antal bolag saknas det uppgifter om och anledningen till det, i de allra flesta fallen, är att företagen registrerats så sent att man ännu inte summerat sitt första räkenskapsår.

Fotbollskanalen har rörande bolagsuppgifter gjort skillnad på agenter som har en beslutsfattande position eller driver företaget och de som, utifrån information på bolagssajter, bara är anställda av eller utför uppdrag åt agenturer. För de som faller inom den sistnämnda kategorin listas inte bolagens ekonomiska resultat.

Vissa agenter har engagemang i fler bolag än de som listas nedan. Fotbollskanalen har sållat bort de företag som enligt bolagens verksamhetsbeskrivningar inte ägnar sig åt någon form av agentverksamhet.

Agenterna kan även ha bolagsengagemang utomlands. De är inte med på listan. På samma sätt saknas eventuella inkomster som agenterna skattar för utomlands.

OBS! De personliga beloppen avser totala inkomsterna under 2019 och behöver nödvändigtvis inte vara pengar som enbart är kopplade till agentverksamhet. Eventuella inkomster som agenterna skattat för utomlands är inte en del av den här sammanställningen.

Listan kan komma att uppdateras när Skatteverket/allabolag.se levererar fler uppgifter.

CERTIFIERADE FÖRMEDLARE

ASSO ABDULLAHI, 34

Deklarerad inkomst: 640 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: -21 031 kronor

Bolag: Forzalavanti Management AB

Omsättning: 57 000 kronor (2019)

Resultat: -24 000 kronor

Tillgångar: 11 000 kronor

Eget kapital: 26 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 15 000 kronor

MARCUS ALLBÄCK, 47

Deklarerad inkomst: 337 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: -95 797 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen MD Management.

Allbäck Consulting AB

Omsättning: 1 026 000 kronor (2019)

Resultat: 1 000 kronor

Tillgångar: 438 000 kronor

Eget kapital: 101 000 kronor

Långfristiga skulder: 136 000 kronor

Kortfristiga skulder: 201 000 kronor

JOHAN ALM, 49

Deklarerad inkomst: 413 200 kronor

Överskott/underskott av kapital: -893 kronor

Bolag: Players Choice Management AB

Inga uppgifter.

THOMAS ANDERSSON, 62

Deklarerad inkomst: 269 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: 1 156 827 kronor

Bolag: Onkant AB

Omsättning: 1 070 000 kronor (2019)

Resultat: -2 000 kronor



Tillgångar: 200 000 kronorEget kapital: 48 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 152 000 kronor



CLAUDIO BANDA, 43

Deklarerad inkomst: inga uppgifter

Överskott/underskott av kapital: inga uppgifter

Bolag: Ban Cam Sports AB

Omsättning: 356 000 kronor (2019)

Resultat: 115 000 kronor

Tillgångar: 325 000 kronor

Eget kapital: 245 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 50 000 kronor

ABGAR BARSOM, 43

Deklarerad inkomst: 188 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: 49 410 kronor

Bolag: Barsom Investment Group AB

Omsättning: 7 000 kronor (2019)

Resultat: 24 000 kronor

Tillgångar: 2 340 000 kronor

Eget kapital: 202 000 kronor

Långfristiga skulder: 1 378 000 kronor

Kortfristiga skulder: 760 000 kronor

ARASH BAYAT, 37

Deklarerad inkomst: 432 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: 170 877 kronor

Bolag: VMC Group AB

Omsättning: 1 958 000 kronor (2019)

Resultat: 3 000 kronor

Tillgångar: 186 000 kronor

Eget kapital: 139 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 47 000 kronor

Ocean Consulting & Management AB

Omsättning: 392 000 kronor (2019)

Resultat: 286 000 kronor

Tillgångar: 896 000 kronor

Eget kapital: 558 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 245 000 kronor

ROBERT BENGTSSON BÄRKROTH, 52

Deklarerad inkomst: 430 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: -5 279 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Nordic Sky.

GLENN BOVIN, 52

Deklarerad inkomst: 444 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: -41 333 kronor

Bolag: Andersson Consulting in Motala AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -11 000 kronor

Tillgångar: 50 000 kronor

Eget kapital: 44 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 6 000 kronor

AB Collectio

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -16 000 kronor

Tillgångar: 1 515 000 kronor

Eget kapital: 37 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 1 479 000 kronor

Arteco Production AB

Omsättning: 3 369 000 kronor (2019)

Resultat: 948 000 kronor

Tillgångar: 2 588 000 kronor

Eget kapital: 1 034 000 kronor



Långfristiga skulder: 1 026 000 kronorKortfristiga skulder: 529 000 kronor



MEGAN BRAKES, 31

Deklarerad inkomst: 1 168 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: 126 591 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Neverland Management.

WMTA Sweden AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: 0 kronor

Tillgångar: 50 000 kronor

Eget kapital: 50 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 0 kronor

ADMIR CATOVIC, 33

Deklarerad inkomst: 105 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: -28 843 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Neverland Management.

JONATHAN CHALKIAS, 30

Deklarerad inkomst: 172 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: 33 467 kronor

Bolag: Global Sports Management Scandinavia AB

Omsättning: 1 933 000 kronor (2019)

Resultat: -12 000 kronor

Tillgångar: 327 000 kronor

Eget kapital: 54 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 273 000 kronor

FERHAT CIFCI, 38

Deklarerad inkomst: 568 200 kronor

Överskott/underskott av kapital: 13 325 kronor

Bolag: Brightbird Managemant AB



Omsättning: 0 kronor (2019)Resultat: -384 000 kronorTillgångar: 1 025 000 kronorEget kapital: 1 003 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 22 000 kronor

CLS Mundial AB

Omsättning: 6 011 000 kronor (2019)

Resultat: 2 379 000 kronor

Tillgångar: 3 785 000 kronor

Eget kapital: 2 533 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 1 251 000 kronor

DANIEL CLAUG, 23

Deklarerad inkomst: 97 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: 4 381 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Nordic Sky.

GABRIEL DIKMEN, 40

Deklarerad inkomst: 285 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -29 843 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Talenti Sport Agency (Schweiz).

GÜNES DOGAN, 43

Deklarerad inkomst: 103 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -14 545 kronor

Bolag: Günes Dogan Manegement (enskild firma)

Omsättning: mellan 100 000 kronor och 199 999 kronor (2019)

LISA EK, 38

Deklarerad inkomst: 108 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: 621 649 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Connect Management Group.

RODI ELMALLA, 27

Deklarerad inkomst: 46 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: 5 822 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Global Spelaragentur AB.

MATTIAS ELLHAR, 39

Deklarerad inkomst: 363 200 kronor

Överskott/underskott av kapital: - kronor

Bolag: Scandinavian Soccer Agency AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -774 000 kronor

Tillgångar: 1 037 000 kronor

Eget kapital: 976 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 62 000 kronor

DELE OLADIPUPO FATOKI, 33

Deklarerad inkomst: 421 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: -21 124 kronor

Bolag: Inga uppgifter.

CARL-JOHAN FRANSÉN, 29

Deklarerad inkomst: 354 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: - kronor

Bolag: Jobbar för agenturen A.M.A Sports Agency.

NAHOM GHIDEY, 52

Deklarerad inkomst: 55 200 kronor

Överskott/underskott av kapital: 1 281 kronor

Bolag: NG Football management (enskild firma)

Omsättning: mellan 100 000 kronor och 199 999 kronor (2019)

MICHAEL GORGOS, 24

Deklarerad inkomst: 140 100 kronor



Överskott/underskott av kapital: -1 krona

Bolag: GMA AB

Inga uppgifter.

GUSTAF GRAUERS, 40

Deklarerad inkomst: 586 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: 114 442 kronor

Bolag: Taldea Advisory Group AB

Omsättning: 911 000 kronor (2019)

Resultat: 22 000 kronor

Tillgångar: 145 000 kronor

Eget kapital: 138 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 6 000 kronor

Attente AB

Omsättning: 20 000 kronor (2019)

Resultat: -556 000 kronor

Tillgångar: 946 000 kronor

Eget kapital: 103 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 843 000 kronor

Cargust AB

Omsättning: 660 000 kronor (2018)

Resultat: 259 000 kronor

Tillgångar: 2 825 000 kronor

Eget kapital: 2 735 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 90 000 kronor

PETROS HABTOM, 31

Deklarerad inkomst: 403 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: -

Bolag: Jobbar för agenturen Universal Sports Group, enligt Transfermarkt.

GS Agency AB

Inga uppgifter.

Liera Consulting AB

Omsättning: 720 000 kronor (2019)



Resultat: 221 000 kronorTillgångar: 362 000 kronorEget kapital: 275 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 87 000 kronor



PATRICK HELLSTRÖM, 45

Deklarerad inkomst: 389 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: -21 346 kronor

Bolag: Hellstrom Sport Agency AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -58 000 kronor

Tillgångar: 3 000 kronor

Eget kapital: -566 000 kronor

Långfristiga skulder: 300 000 kronor

Kortfristiga skulder: 269 000 kronor

JUAN JOSÉ HERVIAS, 37

Deklarerad inkomst: 331 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -22 279 kronor

Bolag: Numero 1 Sport, enligt SvFF.

Inga uppgifter.

NICLAS HILJEMARK, 51

Deklarerad inkomst: 310 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -23 900 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Global Soccer Management.

Niclas Hiljemark AB.

Omsättning: 751 000 kronor (2019)

Resultat: 73 000 kronor

Tillgångar: 377 000 kronor

Eget kapital: 205 000 kronor

Långfristiga skulder: 32 000 kronor

Kortfristiga skulder: 114 000 kronor

BLASH HOSSEINI, 27

Deklarerad inkomst: 418 000 kronor



Överskott/underskott av kapital: 39 527 kronor

Bolag: Blash Management AB

Omsättning: 1 192 000 kronor (2018)

Resultat: -77 000 kronor

Tillgångar: 1 164 000 kronor

Eget kapital: 310 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 854 000 kronor

ABOUDOU MATINOU INOUSSA, 36

Deklarerad inkomst: 417 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -8 623 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen CLS Mundial.

LINUS JACOBSSON, 44

Deklarerad inkomst: 476 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -11 101 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Wasserman Media Group (Nederländerna).

MIRALEM JAGANJAC, 47

Deklarerad inkomst: 58 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: 353 904 kronor

Bolag: Foot Nation AB

Inga uppgifter.

Foot Nation First AB

Omsättning: 3 610 000 kronor (2019)

Resultat: 1 895 000 kronor

Tillgångar: 5 310 000 kronor

Eget kapital: 4 046 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 1 264 000 kronor

ANES JAHIC, 31

Deklarerad inkomst: 316 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: -11 931 kronor

Bolag: Anes Jahic Sports Management ekonomisk förening

Inga uppgifter.

Aveny Sports Management ekonomisk förening

Inga uppgifter.

ALHAJI JENG, 39

Deklarerad inkomst: 397 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 192 211 kronor

Bolag: M.V.L Sports MGMT AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -40 000 kronor

Tillgångar: 41 000 kronor

Eget kapital: 90 000 kronor

Långfristiga skulder: 50 000 kronor

Kortfristiga skulder: 1 000 kronor

MICHAEL KALLBÄCK, 35

Deklarerad inkomst: 650 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -17 896 kronor

Bolag: NL Management AB

Omsättning: 2 638 000 kronor (2019)

Resultat: 108 000 kronor

Tillgångar: 897 000 kronor

Eget kapital: 234 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 663 000 kronor

MARIA KARLSSON DE CECCO, 35

Deklarerad inkomst: 326 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: 73 118 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Connect Management Group.

Maria Josefina Karlsson AB

Omsättning: 174 000 kronor (2019)

Resultat: 88 000 kronor

Tillgångar: 268 000 kronor



Eget kapital: 142 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 127 000 kronor



LIRIDON KELMENDI, 33

Deklarerad inkomst: 214 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: -3 419 kronor

Bolag: Kelmendi Sports Consulting (enskild firma)

Omsättning: mellan 1 000 och 49 999 kronor (2019)

MARTIN KLETTE, 54

Deklarerad inkomst: 527 200 kronor

Överskott/underskott av kapital: 148 944 kronor

Bolag: Wagnsson Sports & Entertainment AB

Omsättning: 2 575 000 kronor (2018)

Resultat: 635 000 kronor

Tillgångar: 6 511 000 kronor

Eget kapital: 4 704 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 664 000 kronor

ANDREAS KOUVATSIS, 31

Deklarerad inkomst: 214 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: -10 668 kronor

Bolag: Global Football Consulting Sweden AB

Omsättning: 39 000 kronor (2019)

Resultat: -7 000 kronor

Tillgångar: 66 000 kronor

Eget kapital: 66 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 0 kronor

NEBEZ KURBAN, 48

Deklarerad inkomst: 183 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -2 kronor

Bolag: Talent To Star Sweden AB

Inga uppgifter.

VLADAN LADAN, 33

Deklarerad inkomst: 383 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -15 998 kronor

Bolag: Done Deal Agency AB

Inga uppgifter.

FREDRIK LAGEMYR, 37

Deklarerad inkomst: 391 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: -29 817 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Universal Sports Group.

Allt i Allo Göteborg AB

Omsättning: 93 000 kronor (2019)

Resultat: 63 000 kronor

Tillgångar: 132 000 kronor

Eget kapital: 113 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 19 000 kronor

DAG LARSSON, 77

Deklarerad inkomst: 561 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: 6 390 kronor

Bolag: Agent Dag Larsson Aktiebolag

Inga uppgifter, på grund av ”flera brister” i bokslutet för 2019, enligt allabolag.se.

REYNALDO LEROUX, 43

Deklarerad inkomst: 120 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: -33 170 kronor

Bolag: The player office International (enskild firma)

Omsättning: mellan 1 000 kronor och 49 999 kronor (2019)

LINNÉA LINDMARK, 27

Deklarerad inkomst: 141 800 kronor



Överskott/underskott av kapital: 81 kronor

Bolag: Five 9 Sports Management (enskild firma)

Omsättning: mellan 200 000 kronor och 299 999 kronor (2019)

NENAD LUKIC, 45

Deklarerad inkomst: 492 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: 44 289 kronor

Bolag: Brightbird Managemant AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -384 000 kronor

Tillgångar: 1 025 000 kronor

Eget kapital: 1 003 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 22 000 kronor

CLS Mundial AB

Omsättning: 6 011 000 kronor (2019)

Resultat: 2 379 000 kronor

Tillgångar: 3 785 000 kronor

Eget kapital: 2 533 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 1 251 000 kronor

NIMA MODYR-TORSHIZI, 35

Deklarerad inkomst: 327 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: -20 384 kronor

Bolag: Modyr Management AB

Omsättning: 1 175 000 kronor (2019)

Resultat: -353 000 kronor

Tillgångar: 982 000 kronor

Eget kapital: 768 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 214 000 kronor

DERGHAM MOWANES, 37

Deklarerad inkomst: 170 300 kronor



Överskott/underskott av kapital: -7 245 kronor

Bolag: Mowanes Sport Management, enligt SvFF.

Inga uppgifter.

DARLIN MUSA, 21

Deklarerad inkomst: 49 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: -273 kronor

Bolag: Musa, Darlin (enskild firma)

Inga uppgifter.

PATRICK MÖRK, 55

Deklarerad inkomst: ej klart

Överskott/underskott av kapital: -26 270 kronor

Bolag: Mörk Fotboll AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: 5 793 000 kronor

Tillgångar: 7 109 000 kronor

Eget kapital: 6 350 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 759 000 kronor

Global Soccer Management Sweden AB

Omsättning: 5 061 000 kronor (2019)

Resultat: 6 000 kronor

Tillgångar: 4 289 000 kronor

Eget kapital: 255 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 4 034 000 kronor

Sportgenia Consulting SL (Spanien).

Inga uppgifter.

PONTUS NORÉN, 44

Deklarerad inkomst: 814 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -120 321 kronor

Bolag: A.M.A Sports Agency

Omsättning: 6 032 000 kronor (2019)

Resultat: -452 000 kronor



Tillgångar: 3 701 000 kronorEget kapital: 652 000 kronorLångfristiga skulder: 1 537 000 kronorKortfristiga skulder: 1 511 000 kronor



IGOR OLSON, 27

Deklarerad inkomst: 256 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -14 420 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Sagari Sports Management AB.

FRANCO PERTUNAJ, 56

Deklarerad inkomst: 54 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: -24 052 kronor

Bolag: Sport & Event FP AB

Omsättning: 343 000 kronor (2019)

Resultat: -263 000 kronor

Tillgångar: 267 000 kronor

Eget kapital: 53 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 214 000 kronor

ANNA POHJANEN, 46

Deklarerad inkomst: 384 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 41 722 kronor

Bolag: anna charlotte consulting AB

Omsättning: 1 675 000 kronor (2019)

Resultat: 181 000 kronor

Tillgångar: 1 464 000 kronor

Eget kapital: 1 160 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 204 000 kronor

RADE PRICA, 40

Deklarerad inkomst: 275 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -37 315 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Nordic Sky.

TOBIAS REDHE, 36

Deklarerad inkomst: 36 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -11 241 kronor

Bolag: Green Stars AB

Omsättning: 386 000 kronor (2019)

Resultat: 50 000 kronor

Tillgångar: 149 000 kronor

Eget kapital: 100 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 48 000 kronor

FREDRIK RISP, 40

Deklarerad inkomst: 294 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: 41 178 kronor

Bolag: Rispect Sports Agency AB

Omsättning: 1 791 000 kronor (2019)

Resultat: 557 000 kronor

Tillgångar: 1 193 000 kronor

Eget kapital: 631 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 159 000 kronor

MARKUS ROSENBERG, 38

Deklarerad inkomst: 1 322 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: 205 698 kronor

Bolag: Markus Rosenberg Management AB

Inga uppgifter.

Rosenberg & Andersson Management AB

Inga uppgifter.

DANIEL RÖNNBERG, 47

Deklarerad inkomst: 778 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: -21 386 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Lighthouse football (Finland).

Patrick Walker Consulting Group Handelsbolag (handelsbolag)

Omsättning: mellan 100 000 kronor och 199 999 kronor (2019)

FEISAL SAEEDI, 30

Deklarerad inkomst: 2 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 58 584 kronor

Bolag: LL Sports Management AB

Omsättning: 10 000 kronor (2019)

Resultat: -47 000 kronor

Tillgångar: 13 000 kronor

Eget kapital: -31 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 44 000 kronor

MARCO SALVATORE, 42

Deklarerad inkomst: 78 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: 13 984 kronor

Bolag: Nordika Sport Services (enskild firma)

Omsättning: mellan 100 000 kronor och 199 999 kronor (2019)

STEVAN SELAKOVIC, 43

Deklarerad inkomst: 374 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: 166 721 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Global Soccer Management.

Selakovic Management AB

Omsättning: 3 725 000 kronor (2019)

Resultat: 1 002 000 kronor

Tillgångar: 2 858 000 kronor

Eget kapital: 1 052 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 1 340 000 kronor

CHRISTIAN SHAMOUN, 28

Överskott/underskott av kapital: -35 991 kronor

Bolag: TNG Football Consulting AB

Omsättning: 2 160 000 kronor (2020)

Resultat: 21 000 kronor

Tillgångar: 527 000 kronor

Eget kapital: 71 000 kronor

Långfristiga skulder: 252 000 kronor

Kortfristiga skulder: 205 000 kronor

SVEN SJUNNESSON, 62

Deklarerad inkomst: 449 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -25 630 kronor

Bolag: The Football Network, Sweden AB

Omsättning: 55 000 kronor (2019)

Resultat: -133 000 kronor

Tillgångar: 76 000 kronor

Eget kapital: 51 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 25 000 kronor

HARIS SKENDEROVIC, 39

Deklarerad inkomst: 494 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -15 689 kronor

Bolag: CLS Mundial AB

Omsättning: 6 011 000 kronor (2019)

Resultat: 2 379 000 kronor

Tillgångar: 3 785 000 kronor

Eget kapital: 2 533 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 1 251 000 kronor

PÄR SONESSON, 57

Deklarerad inkomst: 307 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: 107 069 kronor

Bolag: PS Management AB

Omsättning: 0 kronor (2020)

Resultat: -122 000 kronor

Tillgångar: 46 000 kronor

Eget kapital: 32 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 13 000 kronor

MOSES SSEWANKAMBO, 32

Deklarerad inkomst: 177 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: -43 637 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Universal Sports Group.

GCG General Consulting Group AB

Omsättning: 2 762 000 kronor (2018)

Resultat: 273 000 kronor

Tillgångar: 920 000 kronor

Eget kapital: 461 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 459 000 kronor

FREDRIK STOOR, 36

Deklarerad inkomst: 364 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 5 047 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Nordic Sky.

NIKLAS STRAND, 52

Deklarerad inkomst: 398 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: 37 803 kronor

Bolag: FootWallBall AB

Omsättning: 105 000 kronor (2019)

Resultat: 37 000 kronor

Tillgångar: 117 000 kronor

Eget kapital: 79 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 38 000 kronor

JONAS SVENSSON, 49

Överskott/underskott av kapital: 243 673 kronor

Bolag: Jonas Svensson Management AB

Omsättning: 1 102 000 kronor (2019)

Resultat: -21 000 kronor

Tillgångar: 1 666 000 kronor

Eget kapital: 1 562 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 68 000 kronor

BAYRAM ULUDAG, 33

Deklarerad inkomst: 539 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: -

Bolag: Global Spelaragentur AB

Inga uppgifter.

NINA WENNERSTRÖM, 41

Deklarerad inkomst: 599 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: 499 933 kronor

Bolag: Nina Wennerström Investment AB

Omsättning: 775 000 kronor (2019)

Resultat: 244 000 kronor

Tillgångar: 15 823 000 kronor

Eget kapital: 15 590 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 233 000 kronor

WE Sport AB

Omsättning: 25 982 000 kronor (2019)

Resultat: 530 000 kronor

Tillgångar: 6 083 000 kronor

Eget kapital: 686 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 5 342 000 kronor

Wesport Football AB

Inga uppgifter.

Wesport & Pisano Academy AB

Inga uppgifter.

JONAS WIRMOLA, 51

Deklarerad inkomst: 315 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 145 668 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen MD Management.

Wirmola Football Scouting AB

Omsättning: 1 081 000 kronor (2019)

Resultat: 74 000 kronor

Tillgångar: 249 000 kronor

Eget kapital: 124 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 125 000 kronor

JESPER YLIPUKKI, 29

Deklarerad inkomst: 66 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: 11 941 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen CLS Mundial.

REGISTRERADE FÖRMEDLARE

TOMMY ALMÉN, 47

Deklarerad inkomst: 194 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: 1 477 900 kronor

Bolag: Pro Agency Sports m.A. AB

Omsättning: 2 138 000 kronor (2019)

Resultat: 661 000 kronor

Tillgångar: 1 833 000 kronor

Eget kapital: 1 113 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 340 000 kronor

Almén Holding AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -537 000 kronor

Tillgångar: 2 347 000 kronor

Eget kapital: 2 111 000 kronor



Långfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 236 000 kronor



GABRIEL ALTUN, 23

Deklarerad inkomst: 120 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: 200 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Wilson Management Alliance (USA).

NAVID BEHROOZIAN, 37

Deklarerad inkomst: 326 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 3 306 kronor

Bolag: Mundial Sports Agency AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -383 000 kronor

Tillgångar: 422 000 kronor

Eget kapital: -923 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 1 345 000 kronor

NC Sports Agency AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -123 000 kronor

Tillgångar: 95 000 kronor

Eget kapital: 51 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 44 000 kronor

DALIL BENYAHIA, 30

Deklarerad inkomst: 38 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -58 086 kronor

Bolag: 11Management Sweden AB

Inga uppgifter

DANIEL BETTO, 41

Deklarerad inkomst: 169 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -30 872 kronor

Bolag: Inga uppgifter.

RICHARD CEDERQVIST, 23

Överskott/underskott av kapital: 13 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Wesport Football AB.

NILS CHRISTIANSEN, 60

Deklarerad inkomst: 0 kronor

Överskott/underskott av kapital: -

Bolag: CW Football Norge V/Nils Arnt Christiansen (registrerat i Norge).

Inga uppgifter.

HISAACK MICHAEL CHUMA, 36

Deklarerad inkomst: 331 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -27 162 kronor

Bolag: Bridge Football Network AB

Inga uppgifter

ENID EGESTAD, 34

Deklarerad inkomst: 248 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: -1 307 kronor

Bolag: Inga uppgifter.

NIMA EIL, 31

Deklarerad inkomst: 215 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -65 057 kronor

Bolag: E.H Sport Agency AB

Inga uppgifter, på grund av ”flera brister” i bokslutet för 2018, enligt allabolag.se.

NICLAS EK, 35

Deklarerad inkomst: 236 900 kronor

Överskott/underskott av kapital: -64 853 kronor

Bolag: NEKST Management AB

Omsättning: 21 000 kronor (2019)

Resultat: -52 000 kronor

Tillgångar: 69 000 kronor



Eget kapital: 50 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 19 000 kronor



JOHAN EKLUND, 50

Deklarerad inkomst: 247 900 kronor

Överskott/underskott av kapital: -16 788 kronor

Bolag: JE Sports Management, enligt SvFF.

Inga uppgifter.

MAGDI ELKALYOUBI, 32

Deklarerad inkomst: 248 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: -32 545 kronor

Bolag: MK Global Sport Agency AB

Inga uppgifter

JOHAN ERIKSSON, 41

Deklarerad inkomst: 507 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: 126 273 kronor

Bolag: Eriksson Management AB

Omsättning: 13 827 000 kronor (2019)

Resultat: 6 510 000 kronor

Tillgångar: 58 281 000 kronor

Eget kapital: 42 543 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 164 000 kronor

SG Eriksson Consulting AB

Omsättning: 62 000 kronor (2019)

Resultat: 36 000 kronor

Tillgångar: 222 000 kronor

Eget kapital: 189 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 33 000 kronor

Undici Sport AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -5 000 kronor

Tillgångar: 46 000 kronor



Eget kapital: -703 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 749 000 kronor



CHARLOTTE FRIDH, 46

Deklarerad inkomst: 456 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 18 606 kronor

Bolag: anna charlotte consulting AB

Omsättning: 1 675 000 kronor (2019)

Resultat: 181 000 kronor

Tillgångar: 1 464 000 kronor

Eget kapital: 1 160 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 204 000 kronor

DEJAN GAJIC, 33

Deklarerad inkomst: 248 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: -11 649 kronor

Bolag: Golden Agency MGMT

Bolaget är passivt.

LUDWIG GRANSTRÖM, 27

Deklarerad inkomst: inga uppgifter

Överskott/underskott av kapital: inga uppgifter

Bolag: GSI Group AB

Inga uppgifter

EUROMESA AB

Omsättning: 46 000 kronor (2019)

Resultat: -3 000 kronor

Tillgångar: 47 000 kronor

Eget kapital: 47 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 0 kronor

ROBERT GRANSTRÖM, 48

Deklarerad inkomst: 189 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: -87 369 kronor

Bolag: GRANSTRÖM, ROBERT (enskild firma)

FREDRIK HANSSON, 40

Deklarerad inkomst: 516 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -32 229 kronor

Bolag: F-ONE Management (enskild firma)

Omsättning: mindre än 1 000 kronor, enligt den momsredovisning företaget gjort (2019)

PER JONSSON, 54

Deklarerad inkomst: 900 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: 696 457 kronor

Bolag: Nordic Sky Sweden AB

Omsättning: 53 098 000 kronor (2019)

Resultat: 3 190 000 kronor

Tillgångar: 17 235 000 kronor

Eget kapital: 3 757 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 10 265 000 kronor

Carlsson & Jonsson Sport AB

Omsättning: 2 000 kronor (2019)

Resultat: 731 000 kronor

Tillgångar: 1 512 000 kronor

Eget kapital: 1 384 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 128 000 kronor

ANDREAS KARLSSON, 32

Deklarerad inkomst: 1 250 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -37 440 kronor

Bolag: AK Management (enskild firma)

Inga uppgifter.

ASWAR KICOS MOHAMED, 24

Deklarerad inkomst: 24 800 kronor



Överskott/underskott av kapital: -921 kronor

Bolag: Kicos Mohamed, Aswar (enskild firma)

Inga uppgifter.

TAHIR KOCAK, 24

Deklarerad inkomst: 132 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: -10 860 kronor

Bolag: Inga uppgifter.

AJSEL KUJOVIC, 34

Deklarerad inkomst: 194 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -

Bolag: KUJOVIC SPORT CONSULTING AB

Omsättning: 80 000 kronor (2019)

Resultat: 15 000 kronor

Tillgångar: 199 000 kronor

Eget kapital: 155 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 45 000 kronor

FILIP LESNIEWSKI, 35

Deklarerad inkomst: 503 900 kronor

Överskott/underskott av kapital: 45 367 kronor

Bolag: Lesniewski Law AB

Omsättning: 3 416 000 kronor (2019)

Resultat: 369 000 kronor

Tillgångar: 1 430 000 kronor

Eget kapital: 948 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 254 000 kronor

BEN LETAEIF, 55

Deklarerad inkomst: 416 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: -

Bolag: LJ Sports Agency AB

Inga uppgifter.

MARIO LÖFENDOLK, 52

Deklarerad inkomst: 73 000 kronor



Överskott/underskott av kapital: -

Bolag: Inga uppgifter.

BOJAN MARKOVIC, 34

Deklarerad inkomst: 446 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: 610 749 kronor

Bolag: BM SPORTMANAGEMENT AB

Inga uppgifter.

Boal Invest AB

Omsättning: 1 220 000 kronor (2019)

Resultat: 3 395 000 kronor

Tillgångar: 17 467 000 kronor

Eget kapital: 12 953 000 kronor

Långfristiga skulder: 4 284 000 kronor

Kortfristiga skulder: 229 000 kronor

JENNIE METZ ABRAHAMSSON, 51

Deklarerad inkomst: 151 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: 84 693 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Sagari Sports Management AB.

LENNART NORGREN, 61

Deklarerad inkomst: 803 400 kronor

Överskott/underskott av kapital: 9 636 kronor

Bolag: Sports International NLK Aktiebolag

Omsättning: 35 910 000 kronor (2019)

Resultat: 283 000 kronor

Tillgångar: 6 683 000 kronor

Eget kapital: 785 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 4 098 000 kronor

Pometacom AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: 0 kronor

Tillgångar: 41 000 kronor



Eget kapital: 41 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 0 kronor



INNOCENT OKEKE, 50

Deklarerad inkomst: 481 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -19 770 kronor

Bolag: Concord Sports Management, enligt SvFF.

Inga uppgifter.

HUGO PEREZ, 52

Deklarerad inkomst: 0 kronor

Överskott/underskott av kapital: -262 kronor

Bolag: Latin Football Europe, enligt SvFF.

Inga uppgifter.

ALEXANDER REGGIANI, 41

Deklarerad inkomst: ej klart

Överskott/underskott av kapital: ej klart

Bolag: M.V.L Sports MGMT AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -40 000 kronor

Tillgångar: 41 000 kronor

Eget kapital: 90 000 kronor

Långfristiga skulder: 50 000 kronor

Kortfristiga skulder: 1 000 kronor

RIDVAN REXHEPI, 30

Deklarerad inkomst: 304 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -35 608 kronor

Bolag: Visionary Agency of Rexhepi, enligt SvFF.

Inga uppgifter.

BJÖRN RUNSTRÖM, 36

Deklarerad inkomst: 0 kronor

Överskott/underskott av kapital: -39 329 kronor

Bolag: BSR Sport Agency AB

Omsättning: 1 156 000 kronor (2019)



Resultat: 812 000 kronorTillgångar: 1 034 000 kronorEget kapital: 822 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 208 000 kronor



HARIS SABOVIC, 29

Deklarerad inkomst: 244 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -36 388 kronor

Bolag: Proximo Sports Agency (enskild firma)

Omsättning: mindre än 1 000 kronor, enligt den momsredovisning företaget gjort (2019)

MIKAEL SAUMA, 32

Deklarerad inkomst: 244 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: 64 569 kronor

Bolag: AM Management AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: -6 000 kronor

Tillgångar: 44 000 kronor

Eget kapital: 44 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 0 kronor

NAIM SKENDERI, 34

Deklarerad inkomst: 432 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -16 249 kronor

Bolag: Talents and diamond agency, enligt LinkedIn.

Inga uppgifter.

MAMAD SINO, 26

Deklarerad inkomst: 366 500 kronor

Överskott/underskott av kapital: -36 483 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Global Spelaragentur AB.

FREDRIK STRAUSS, 40

Överskott/underskott av kapital: -22 089 kronor

Bolag: 011CE SWEDEN AB

Omsättning: 388 000 kronor (2019)

Resultat: 37 000 kronor

Tillgångar: 135 000 kronor

Eget kapital: 67 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 68 000 kronor

FREDRIK SÖDERSTRÖM, 47

Deklarerad inkomst: 332 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: 23 683 kronor

Bolag: Jobbar för agenturen Wagnsson Sports & Entertainment AB.

JOHN THORNBERG, 45

Deklarerad inkomst: 892 100 kronor

Överskott/underskott av kapital: 1 173 524 kronor

Bolag: John Thornberg Consulting Aktiebolag

Omsättning: 310 000 kronor (2019)

Resultat: 914 000 kronor

Tillgångar: 2 925 000 kronor

Eget kapital: 1 140 000 kronor

Långfristiga skulder: 1 654 000 kronor

Kortfristiga skulder: 130 000 kronor

SHAHRAM TORK-JOKAR, 45

Deklarerad inkomst: 0 kronor

Överskott/underskott av kapital: -

Bolag: Inga uppgifter.

SAMI TUOMINEN, 44

Deklarerad inkomst: 360 700 kronor

Överskott/underskott av kapital: 290 kronor

Bolag: Sami Tuominen Sports Agency (registrerat i Finland).

Inga uppgifter.



JOSEF TURESSON, 40

Deklarerad inkomst: 550 600 kronor

Överskott/underskott av kapital: -30 215 kronor

Bolag: A+ MGMT (enskild firma)

Omsättning: mindre än 1 000 kronor, enligt den momsredovisning företaget gjort (2019)

J.T Player Management (enskild firma)

Inga uppgifter.

ANDREAS TÖRNQUIST, 29

Deklarerad inkomst: 334 300 kronor

Överskott/underskott av kapital: -384 kronor

Bolag: P.S.A.T Consulting AB

Inga uppgifter.

KATARINA WALDENSTRÖM LAGERBIELKE, 55

Deklarerad inkomst: 0 kronor

Överskott/underskott av kapital: 364 620 kronor

Bolag: GRITNEST Sport Tech AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: 0 kronor

Tillgångar: 48 000 kronor

Eget kapital: 38 000 kronor

Långfristiga skulder: 10 000 kronor

Kortfristiga skulder: 48 000 kronor

GRITNEST Training & Sport Management AB

Inga uppgifter.

MENTOR ZHUBI, 36

Deklarerad inkomst: 244 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -2 502 kronor

Bolag: VMC Group AB

Omsättning: 1 958 000 kronor (2019)



Resultat: 3 000 kronorTillgångar: 186 000 kronorEget kapital: 139 000 kronorLångfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 47 000 kronor

Malubi Consulting AB

Omsättning: 348 000 kronor (2019)

Resultat: 99 000 kronor

Tillgångar: 326 000 kronor

Eget kapital: 212 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 114 000 kronor

Källor: Skatteverket och allabolag.se.

OBS! De personliga beloppen avser totala inkomsterna under 2019 och behöver nödvändigtvis inte vara pengar som enbart är kopplade till agentverksamhet. Eventuella inkomster som agenterna skattat för utomlands är inte en del av den här sammanställningen.

Listan kan komma att uppdateras när Skatteverket/allabolag.se levererar fler uppgifter.

UTLÄNDSKA AGENTER

Även utländska agenter som mestadels är verksamma i andra länder behöver registrera sig hos SvFF för att göra affärer i Sverige. Just nu är omkring 25 utländska agenter godkända av förbundet. De är inte med på listan ovan, eftersom de inte skattar i Sverige eller har några bolagsengagemang här.

Bland de namnen finns:

* Norrmannen ATTA ANEKE, som tog nigerianen Jordan Attah Kadiri (nu i belgiska Lommel) till Östersunds FK.

* Islänningen OLAFUR GARDARSSON, som representerat tidigare Hammarby- och Malmö-spelaren Vidar Örn Kjartansson.

* Dansken MADS BACH LUNDH, som jobbar för den stora internationella agenturen SEG (Sports Entertainment Group) och representerar Hammarbys Mads Fenger.

* Finländaren TUOMAS TALVITIE, som tagit Rasmus Schüller till Djurgården.

VILKA SAKNAS?

Det finns ett relativt stort antal agenter som är svenskar/kopplade till den svenska marknaden men som av olika anledningar inte har en plats på Fotbollskanalens lista ovan.

Vissa av dem har varit registrerade hos det svenska förbundet på senare tid men bor utomlands och saknar bolagsengagemang i Sverige. Därmed är möjligheten till insyn begränsad. En svensk som finns i det facket är förre storspelaren MARTIN DAHLIN. Dahlin bor i Monaco och samarbetar med agenterna Marcus Allbäck och Jonas Wirmola. Hans agentur (MD Management) har flera utländska spelare i sitt stall men också en rad landslagsspelare, som Sebastian Andersson, Pontus Jansson, Filip Helander och Mattias Svanberg.

Ett annat exempel är JOZO PALAC. Han jobbar med en av allsvenskans stora stjärnor, Sead Haksabanovic, som IFK Norrköping lånat in och sedan köpt loss från West Ham efter det att nuvarande agentregelverket trädde i kraft.

Vidare omfattas inte advokater av SvFF:s regelverk. De lyder under advokatsamfundets regler istället. Därför är inte CARL FHAGER, som är partner till agenten Patrick Mörk, registrerad hos förbundet. Fhager sitter i styrelsen och jobbar för MAQS Advokatbyrå AB, och är engagerad i agentbolagen Global Soccer Management Sweden AB och Mörk Fotboll AB (se uppgifter under Patrick Mörk i listan ovan). Fhagers deklarerade inkomst för 2019 är 1 014 000 kronor, enligt Skatteverket. Fhagers överskott av kapital är 1 121 383 kronor.

Den svenske agent som representerar flest stora stjärnor i herrlandslaget är HASAN CETINKAYA, vars bas finns i Dubai. Han jobbar med spelare som Frenkie de Jong, Victor Nilsson Lindelöf och Emil Forsberg men är inte registrerad hos Svenska Fotbollförbundet. Flera av hans affärspartners, exempelvis Jonathan Chalkias, är dock registrerade. I en intervju med Aftonbladet i oktober 2018 förklarade Cetinkaya, vars agentur HCM Sports Management är skriven i Singapore, varför han inte har ”licens” i Sverige.

ANNONS

- Jag är inte på den nivån, jag är på en annan nivå. Jag har licenser på större marknader i Europa. Sen bor jag inte i Sverige sedan nästan tio år tillbaka, jag har ingen verksamhet där.

Etablerade agenturen Nordic Sky (se uppgifter under Per Jonsson i listan ovan) har en rad agenter registrerade hos förbundet, men två av deras svenska medarbetare finns inte med på SvFF:s lista över förmedlare; ANDERS CARLSSON och ANDERS KARLSSON. Den förstnämnde bor utomlands men hade en inkomst på 900 000 kronor i Sverige i fjol (plus ett överskott av kapital på 803 720 kronor). Vad gäller den sistnämnde är det oklart vad hans deklarerade inkomst 2019 uppgick till.

Andra exempel på agenter som är verksamma på den svenska marknaden men inte är registrerade hos SvFF är:

* DANIEL MAJSTOROVIC, som jobbade som agent innan han blev sportchef i AEK Aten och BP. Lämnade den sistnämnda klubben hösten 2018 och sitter nu i styrelsen för flera agentbolag, varav ett tillhör agenten Miralem Jaganjac.

Deklarerad inkomst: 0 kronor



Överskott/underskott av kapital: 38 489 kronor

Bolag: M Sports Management AB

Omsättning: 0 kronor (2019)

Resultat: 0 kronor

Tillgångar: 77 000 kronor

Eget kapital: 26 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 50 000 kronor

Football4life Stockholm AB

Omsättning: 47 000 kronor (2019)

Resultat: 7 000 kronor

Tillgångar: 301 000 kronor

Eget kapital: 75 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 226 000 kronor

Foot Nation AB

Inga uppgifter.

* KEN RING, artist som påbörjat en resa som fotbollsagent. Han har berättat för Fotbollskanalen att han just nu har fokus på spelare i Kenya.

Deklarerad inkomst: 125 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -42 772 kronor

Bolag: Music and Sports Agencies Sweden AB (konkurs inledd 17 april 2020)

* GYLFI SIGURDSSON, islänning som bor i Kristianstad och driver agenturen Total Football, med kontor på Island och i Sverige. Bolaget har fokus på affärer på damsidan.

Deklarerad inkomst: 0 kronor

Överskott/underskott av kapital: -12 425 kronor

Bolag: Total Football (registrerat på Island)

Inga uppgifter.

* LAMINE TOURÉ

Deklarerad inkomst: 338 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: 25 234 kronor

Bolag: Talent To Pro Management group AB

Omsättning: 135 000 kronor (2019)

Resultat: -143 000 kronor

Tillgångar: 887 000 kronor

Eget kapital: 866 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 21 000 kronor

* DENIS CELEBIC. Var tidigare registrerad hos SvFF men stängdes av i ett år i september i fjol efter att ha tagit betalt för övergången som tog Benjamin Nygren (under 18 år när affären slutfördes) från IFK Göteborg till Genk.

Deklarerad inkomst: ej klart

Överskott/underskott av kapital: -8 541 kronor

Bolag: Q EVOLUTION GFC (enskild firma)

Inga uppgifter.

* JIMMY HERMEZ, som enligt Transfermarkt har några spelare på den svenska marknaden.

Deklarerad inkomst: 424 800 kronor

Överskott/underskott av kapital: -80 999 kronor

Bolag: MVP Group Management AB

Omsättning: 510 000 kronor (2019)

Resultat: 1 000 kronor

Tillgångar: 151 000 kronor

Eget kapital: 51 000 kronor



Långfristiga skulder: 0 kronorKortfristiga skulder: 100 000 kronor

MVP Group Management (enskild firma)

Omsättning: mindre än 1 000 kronor, enligt den momsredovisning företaget gjort (2019)

* OLIVER CABRERA, agent som var stor på den svenska marknaden under 00-talet och i början av 10-talet. Representerade bland andra Kalmars brasse Ari da Silva Ferreira som flyttade till AZ Alkmaar.

Deklarerad inkomst: 300 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -13 587 kronor

Bolag: Mi Ludo sports AB

Inga uppgifter.

OML sport&marketing AB

Omsättning: 4 498 000 kronor (2019)

Resultat: -1 764 000 kronor

Tillgångar: 4 898 000 kronor

Eget kapital: 4 360 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 538 000 kronor

* KIAN KARAM. Benämner sig själv som scout, men Fotbollskanalen har tidigare kunnat avslöja hur han utför arbete som faller inom ramen för agentverksamhet i Sverige. Har affärskopplingar till flera registrerade agenter, exempelvis Carl-Johan Fransén och Darlin Musa.

Deklarerad inkomst: 868 400 kronor



Överskott/underskott av kapital: 393 775 kronor

Bolag: Nordic Scouting AB

Omsättning: 2 701 000 kronor (2019)

Resultat: 341 000 kronor

Tillgångar: 1 926 000 kronor

Eget kapital: 668 000 kronor

Långfristiga skulder: 0 kronor

Kortfristiga skulder: 735 000 kronor

* ”ABBE” (heter egentligen något annat). Agent som är en del av ett nätverk som granskades av Kalla fakta under 2017. Har ett bolag som ska bedriva agentverksamhet men som omsatte 0 kronor i fjol, enligt allabolag.se.

Deklarerad inkomst: 130 200 kronor

Överskott/underskott av kapital: -5 959 kronor

* ”MICKE” (heter egentligen något annat). Agent som är en del av ett nätverk som granskades av Kalla fakta under 2017. Han utreds sedan våren 2019 av Ekobrottsmyndigheten, misstänkt för grov ekonomisk brottslighet.

Deklarerad inkomst: 235 000 kronor

Överskott/underskott av kapital: -40 625 kronor

Det finns också ett antal utländska agenter med kopplingar till Sverige som är aktiva på den internationella transfermarknaden men som inte är registrerade hos SvFF.

* MINO RAIOLA, som representerar Zlatan Ibrahimovic och jobbat med Ola Toivonen. Raiola är från Italien och Nederländerna, och han har klienter i många av världens största klubbar. Erling Braut Haaland (Dortmund), Paul Pogba (Manchester United) och Matthijs de Ligt (Juventus) är några av stjärnorna som representeras av den högljudde agenten.

* Bosniern VLADICA ”VLADO” LEMIC, som företräder de svenska landslagsspelarna Alexander Isak och Robin Quaison. Lemic har också flera olika affärspartners i Sverige genom vilka han är kopplad till många allsvenska spelare. Han har sin bas i Belgien där ett av hans bolag, reINA BVBA, finns. Spelare som Luka Modric (Real Madrid) och Nemanja Matic (Manchester United) jobbar med Lemic.

* Dansken SÖREN LERBY och nederländaren STEINAR DIETZ, som är partners och genom åren representerat svenskar som Marcus Berg och Johan Larsson. Enligt Transfermarkt representerar de också den tidigare Elfsborg-backen Adam Lundqvist, som nu spelar i Houston, och Ajax-stjärnan Davy Klaassen.

* FABIO ALHO, som tidigare jobbat med Muamer Tankovic under flera års tid. Nederländaren är kusin till Mino Raiola och har tidigare jobbat med stjärnagenten. Alho har haft en hel del med Sverige att göra genom åren. Han var agent åt Christian Wilhelmsson, och har även representerat Alexander Östlund och Dino Islamovic. Har/har haft en svensk samarbetspartner i Adnan Huseincehajic.

* Italienaren STEFANO SEM, som är landslagsstjärnan Dejan Kulusevski och Genoa-lånet Joel Asoros agent. Sem har sin bas i Milano och driver agenturen SEM Sports Management, enligt Linkedin.

* Nederländaren ROB JANSEN, som driver den internationella agenturen Wasserman och har hand om Henrik Larsson samt sonen Jordan Larssons affärer. Har tidigare varit registrerad hos SvFF. Jansens bolag fick närmare 3,5 miljoner i arvode av IFK Norrköping när Jordan Larsson såldes till Spartak Moskva, enligt SvFF:s årliga agentrapport. Agenturen har klienter som Federico Valverde, Giovanni Reyna och Joe Gomez.

* MARK RANKINE, britt som representerar stjärnskottet Joel Cajuste. Den tidigare spelaren jobbar för den internationella agenturen Base Soccer Agency, som representerar spelare som Heung-min Son, Raphael Varane och Dele Alli.

* DRAZAN GILJA, som länge varit Branimir Hrgotas agent. Bosniern har, enligt Transfermarkt, inget stort stall av spelare och Hrgota är det största namnet. Gilja har en agentur vid namn Goold Soocer Agency. Han har jobbat med Hrgota sedan forwarden var 16 år.

Källor: Skatteverket och allabolag.se.

Källor: Skatteverket och allabolag.se.

OBS! De personliga beloppen avser totala inkomsterna under 2019 och behöver nödvändigtvis inte vara pengar som enbart är kopplade till agentverksamhet. Eventuella inkomster som agenterna skattat för utomlands är inte en del av den här sammanställningen.

Listan kan komma att uppdateras när Skatteverket/allabolag.se levererar fler uppgifter.