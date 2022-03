LISTA: Så mycket betalade svenska lag till agenter - Pekings enorma belopp sticker ut

ALLSVENSKAN:

IFK Norrköping: 12,2 miljoner (15,8 miljoner enligt klubbens egen årsredovisning)

Malmö FF: 6,42 miljoner

Hammarby: 5,81 miljoner

Elfsborg: 3,36 miljoner

AIK: 2,43 miljoner

Djurgården: 2,06 miljoner

Häcken: 1,65 miljoner

IFK Göteborg: 1,55 miljoner

Sirius: 1,1 miljoner

Kalmar FF: 775 250 kronor

Degerfors: 683 800 kronor

Östersunds FK: 680 000 kronor

Mjällby: 466 950 kronor

Varbergs Bois: 361 950 kronor

Örebro SK: 230 150 kronor

Halmstads BK: 223 750 kronor

SUPERETTAN

Trelleborgs FF: 826 140 kronor

Helsingborgs IF: 734 250 kronor

Västerås SK: 612 605 kronor

Östers IF: 484 747 kronor

Brommapojkarna: 345 000 kronor

Gais: 237 000 kronor

Brage: 206 700 kronor

Gif Sundsvall: 135 000 kronor

Norrby: 134 400 kronor

Jönköpings Södra: 100 000 kronor

Örgryte IS: 61 400 kronor

Dalkurd: 52 800 kronor

Akropolis: 54 000 kronor

Landskrona Bois: 28 000 kronor

IFK Värnamo: -

AFC Eskilstuna: -

DAMALLSVENSKAN

FC Rosengård: 475 875 kronor

Vittsjö GIK: 187 500 kronor

Eskilstuna United: 148 187 kronor

Piteå IF: 136 162 kronor

Växjö DFF: 57 600 kronor

Kopparbergs/Göteborg FC (numera Häcken): 45 092 kronor

KIF Örebro: 13 000 kronor

Linköpings FC: 10 920 kronor

EITETTAN

IK Uppsala: 34 625 kronor

Umeå IK: 33 000 kronor

Jitex BK: 7 500 kronor

DIVISION 1

Falkenbergs FF: 476 388 kronor

Brommapojkarna: 345 000 kronor

Sandvikens IF: 66 875 kronor

Umeå FC: 27 850 kronor

Piteå IF: 4 500 kronor