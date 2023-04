LISTA: Så mycket betalade svenska lag till agenter

Klubbar och agenter ska rapportera in avtal och ersättningar i samband med spelaraffärer till Svenska Fotbollförbundet, och varje år presenterar förbundet en lista över klubbarnas utbetalningar till agenter. Nu har rapporten för 2022 släppts.

Den visar att Malmö FF betalade ut mest pengar under fjolåret. SvFF:s siffror säger att totalsumman landade på 26,7 miljoner kronor. Motsvarande belopp för MFF 2021 var 6,4 miljoner kronor.

- Det är klart att det är en rejäl ökning mot föregående år. 27 miljoner mot 6 miljoner kronor. Det beror på tre kategorier, kan man säga: Det är när vi förvärvar spelare, säljer spelare och förlänger existerande kontrakt. 2022 tror jag att vi förvärvade runt tio-elva spelare, från Isaac Kiese Thelin till unge Daniel Tristan Gudjohnsen som kom in från Real Madrid. Och alla sommarvärvningar på det. Det var många spelare som kom in under året, säger MFF-ordföranden Anders Pålsson till Fotbollskanalen.

ANNONS

Han fortsätter:

- Sedan sålde vi spelare under förra året och det var över hundra miljoner kronor i försäljningsintäkter brutto. Där finns Anel Ahmedhodzic till Sheffield United, Amin Sarr till Heerenveen och Veljko Birmancevic till Toulouse. Det är stora försäljningar och det är korrekta siffror. Sedan kan man tycka att det är mycket pengar och det kan jag hålla med om. Men det är så fotbollsindustrin ser ut.

MFF har tidigare bekräftat att man lade 80 miljoner kronor på spelarförvärv under 2022. Under året knöt klubben till sig spelare som Isaac Kiese Thelin, Moustafa Zeidan, Joseph Ceesay, Mahame Siby, Emmanuel Lomotey och Mohamed Buya Turay.

Anders Pålsson medger att han hade önskat att agentkostnaderna inte hade nått beloppet på hela 26,7 miloner kronor.

- Jag hade så klart önskat att de pengarna hade varit mindre. Det här är en mäklartjänst som används och det är så industrin ser ut, och då får man acceptera det. Samtidigt finns det naturligtvis en känsla av att det här är mycket pengar som går ut. Men så ser marknaden ut och man får acceptera det. Vi följer regelverket och rapporterar in det som betalas ut till de här agentbolagen. Siffran är korrekt.

ANNONS

Hur tänker du kring att marknaden faktiskt ser ut som den gör?

- Jag skulle gärna se att det blir återhållsamhet på den punkten, men jag är inte optimistisk.

Hur ska ni göra för att inte toppa listan nästa år?

- Det är inget självändamål att man inte ska vara högst upp på den listan, utan vi vill göra bra affärer - både när det gäller köp och förlängningar. Det får vissa konsekvenser ibland, som under 2022. Så länge vi gör bra affärer, spelarna lyckas och vi kanske sälja dem vidare… jag tror man måste se helheten i det här och inte fokusera på ett högt arvode, även om det är mycket pengar.

Tvåa på listan är Hammarby som betalade ut 20,8 miljoner kronor gentemot 5,8 miljoner kronor föregående år. AIK hamnar på tredje plats med 15,1 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor 2021). Totalt betalade de svenska elitklubbarna 101,5 miljoner kronor till förmedlare och agenter.

ANNONS

Notera att visa föreningar är "dubbelklubbar", där både herr- och damverksamheten ingår i samma bolag. Ett exempel är IFK Norrköping, ett annat är Hammarby.

HÄR kan du läsa hela SvFF:s rapport och se vilka summor som klubbarna betalat ut till olika agentbolag.